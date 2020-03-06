Я съезжаю???
А кто его запостил?
С националистами он давно тусуется, и не он один.
И его израильское гражданство им совсем не мешает
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:29
Я съезжаю???
А кто его запостил?
С националистами он давно тусуется, и не он один.
И его израильское гражданство им совсем не мешает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:32
Та не чіпайте бідного й зашуганого нацмена...він зараз через мосад і цахал-шукає впливи на модераторів цього форуму з допомогою срайсермайсера...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:36
Re: Політичні дискусії
Шоо?
Та як ти смієш заявляти що націоналісти єврея рекламують???
Вони ж їх їдять ...
але...з таких як ти корисного взяти нічого,тим більше що справжні нацики жруть тільки повноцінних , а огризків в 1/4 чи 1/8 - бридяться...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:40
Конечно съезжаете, потому что не по сути видео высказываетесь, а обращаете внимание на национальность и гражданство автора. Не могу понять, зачем?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:07
А до этого принимал участие в "Битвe талантів 2018". Там его выступление с песней (какой - узнает тот, кто перейдет по ссылке) тоже можно назвать "концертом победобесия"?
Выступление Максима Ткачука -
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:43
Додано: Суб 07 бер, 2020 01:23
Голос крові
Я не вибрав Тебе, рідна мати,
Я не вибрав Тебе, роде мій,
І вовік не дано вибирати
Кров свою та оселю-край свій.
Та, якби я таке і мав право,
То би вибрав Тебе, моя Русь,
Я не знаю найвищої слави,
Крім тії, що дитям Твоїм звусь!
Моя, праведна Русь-Україно!
Лиш з Тобою я плачу й сміюсь,
Тут родився, зростав, тут загину,
Лиш для Тебе живу і борюсь!
Лиш Твої волошковії очі,
Золоту сонцесяйну косу
Я кохаю та п’ю донесхочу
І у пісні-пташині несу.
Із краплин материнських молочних,
Із масних свіжозораних смуг
Здійнялось моє серце співоче
Та бунтарський нескорений дух.
Мені сняться степи Оріяни,
І трипільські лелеки-хати,
У душі моїй скіфські кургани
Та князівські черлені щити.
І литавровим громом пульсує
В жилах Дикого поля запал,
Закипає, клекоче, нуртує
Гайдамацької вольниці шал.
Моя сутність в повстанському схроні,
У диму лісових таборищ,
У п’янкому гірському полоні
Та у іскрах домашніх вогнищ.
Де б мене не гонило-носило,
І куди би не звав бій-набат,
Світ, Вкраїно, без тебе немилий:
Я лечу у красу твоїх шат.
Скільки б я не блукав виднокраєм,
Скільки б я не пробув в чужині,
Та не стати мені самураєм ,
І гусаром не стати мені.
Ні спартанським гоплітом сталевим,
Ні тевтонським ландскнехтом не буть,
Не зріднюсь ні з орлом я, ні з левом –
Лиш Тризуб Золотий – моя суть.
Голос Крові лунає у грудях,
Благовістом священним дзвенить,
Я ніколи й ніде не забуду,
Хто я є ні на день, ні на мить.
Я – дещиця Великого Роду,
Правди Вишньої вічний солдат,
Непоборного пагін народу,
Вірний страж звичаєвих засад.
Я – нащадок гетьманів низових,
Я – інок у аскезі в миру,
Я – козак і по духу, й по крові,
Козаком проживу і помру.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 07 бер, 2020 06:52
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:11
Ошибаешься, львовский ариец (как тебя правильно обозначил zРадио) пост которого как и мой удалили даже не сообщив об этом.
Удаляются только мои посты и тех, кто не в восторге от таких как ты, а ты можешь дальше безнаказанно транслировать свою пургу.
Я просто иногда указываю Ире на ее модерирование (вопреки правилам форума), т.к. в личку она не отвечает, здесь тем более.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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