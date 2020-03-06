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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5730573157325733
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:07

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:29

  Schmit написав:
  shapo написав:Для "патриотов".
У Березы-Бляхера израильское гражданство лет с 17.
И очень хороший иврит

И конечно же его обижают кляти националисты. Опять вы на тему евреев съезжаете.


Я съезжаю???
А кто его запостил?
С националистами он давно тусуется, и не он один.
И его израильское гражданство им совсем не мешает
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:32

  Schmit написав:
  shapo написав:Для "патриотов".
У Березы-Бляхера израильское гражданство лет с 17.
И очень хороший иврит
И конечно же его обижают кляти националисты. Опять вы на тему евреев съезжаете.
Та не чіпайте бідного й зашуганого нацмена...він зараз через мосад і цахал-шукає впливи на модераторів цього форуму з допомогою срайсермайсера...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:36

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И его израильское гражданство им совсем не мешает
Шоо? :shock:
Та як ти смієш заявляти що націоналісти єврея рекламують???
Вони ж їх їдять ...
але...з таких як ти корисного взяти нічого,тим більше що справжні нацики жруть тільки повноцінних , а огризків в 1/4 чи 1/8 - бридяться...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:40

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Для "патриотов".
У Березы-Бляхера израильское гражданство лет с 17.
И очень хороший иврит

И конечно же его обижают кляти националисты. Опять вы на тему евреев съезжаете.


Я съезжаю???
А кто его запостил?
С националистами он давно тусуется, и не он один.
И его израильское гражданство им совсем не мешает

Конечно съезжаете, потому что не по сути видео высказываетесь, а обращаете внимание на национальность и гражданство автора. Не могу понять, зачем?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:07

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав:"Пропагандирует русский мир". Как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку"
......

У нас нет ксенофобии и ограничений русского языка. :)
А парнишка молодец!

Конечно, молодец. Принял участие в очередном концерте победобесия
И ты молодец :)

А до этого принимал участие в "Битвe талантів 2018". Там его выступление с песней (какой - узнает тот, кто перейдет по ссылке) тоже можно назвать "концертом победобесия"?

Выступление Максима Ткачука - https://www.youtube.com/watch?v=Xo58X4b9l9A
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:43

  Аlександр написав:9) Порошенко побывал на очередном допросе в ГБР
"Сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен. Решение об анализе уплаты налогов, представленном марионеткой Коломойского "мама любит скорость" Дубинским. Второе решение суда обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", - заявил Порошенко.

  pesikot написав:Отбрехался

ГБР обвинило адвокатов Порошенко в манипуляции информацией

Зображення
https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 01:23

Голос крові

  Kudrjavuy написав:Что "лучшее" - это своё украинское


Я не вибрав Тебе, рідна мати,
Я не вибрав Тебе, роде мій,
І вовік не дано вибирати
Кров свою та оселю-край свій.

Та, якби я таке і мав право,
То би вибрав Тебе, моя Русь,
Я не знаю найвищої слави,
Крім тії, що дитям Твоїм звусь!

Моя, праведна Русь-Україно!
Лиш з Тобою я плачу й сміюсь,
Тут родився, зростав, тут загину,
Лиш для Тебе живу і борюсь!

Лиш Твої волошковії очі,
Золоту сонцесяйну косу
Я кохаю та п’ю донесхочу
І у пісні-пташині несу.

Із краплин материнських молочних,
Із масних свіжозораних смуг
Здійнялось моє серце співоче
Та бунтарський нескорений дух.

Мені сняться степи Оріяни,
І трипільські лелеки-хати,
У душі моїй скіфські кургани
Та князівські черлені щити.

І литавровим громом пульсує
В жилах Дикого поля запал,
Закипає, клекоче, нуртує
Гайдамацької вольниці шал.

Моя сутність в повстанському схроні,
У диму лісових таборищ,
У п’янкому гірському полоні
Та у іскрах домашніх вогнищ.

Де б мене не гонило-носило,
І куди би не звав бій-набат,
Світ, Вкраїно, без тебе немилий:
Я лечу у красу твоїх шат.

Скільки б я не блукав виднокраєм,
Скільки б я не пробув в чужині,
Та не стати мені самураєм ,
І гусаром не стати мені.

Ні спартанським гоплітом сталевим,
Ні тевтонським ландскнехтом не буть,
Не зріднюсь ні з орлом я, ні з левом –
Лиш Тризуб Золотий – моя суть.

Голос Крові лунає у грудях,
Благовістом священним дзвенить,
Я ніколи й ніде не забуду,
Хто я є ні на день, ні на мить.

Я – дещиця Великого Роду,
Правди Вишньої вічний солдат,
Непоборного пагін народу,
Вірний страж звичаєвих засад.

Я – нащадок гетьманів низових,
Я – інок у аскезі в миру,
Я – козак і по духу, й по крові,
Козаком проживу і помру. :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 06:52

  ЛАД написав:Не знаю как Чехия, но Польша в начале 90-х была в такой же ..., как и мы.

В 80-х Чехия и ГДР жили лучше нас. Польша, Венгрия, Болгария - где-то на том же уровне, Румыния - беднее.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:11

  budivelnik написав:Та не чіпайте бідного й зашуганого нацмена...він зараз через мосад і цахал-шукає впливи на модераторів цього форуму з допомогою срайсермайсера...


Ошибаешься, львовский ариец (как тебя правильно обозначил zРадио) пост которого как и мой удалили даже не сообщив об этом.
Удаляются только мои посты и тех, кто не в восторге от таких как ты, а ты можешь дальше безнаказанно транслировать свою пургу.
Я просто иногда указываю Ире на ее модерирование (вопреки правилам форума), т.к. в личку она не отвечает, здесь тем более.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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