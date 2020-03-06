Додано: Суб 07 бер, 2020 01:23

Kudrjavuy написав: Что "лучшее" - это своё украинское Что "лучшее" - это своё украинское

У душі моїй скіфські кургани

Та князівські черлені щити.

В жилах Дикого поля запал,

Закипає, клекоче, нуртує

Гайдамацької вольниці шал.



Моя сутність в повстанському схроні,

У диму лісових таборищ,

У п’янкому гірському полоні

Та у іскрах домашніх вогнищ.

Та не стати мені самураєм ,

І гусаром не стати мені.



Ні спартанським гоплітом сталевим,

Ні тевтонським ландскнехтом не буть,

Лиш Тризуб Золотий – моя суть.

Я ніколи й ніде не забуду,

Хто я є ні на день, ні на мить.



Я – дещиця Великого Роду,

Правди Вишньої вічний солдат,

Непоборного пагін народу,

Вірний страж звичаєвих засад.



Я – нащадок гетьманів низових,

Я – інок у аскезі в миру,

Я – козак і по духу, й по крові,

Козаком проживу і помру.

Я не вибрав Тебе, рідна мати,Я не вибрав Тебе, роде мій,І вовік не дано вибиратиКров свою та оселю-край свій.Та, якби я таке і мав право,То би вибрав Тебе, моя Русь,Я не знаю найвищої слави,Крім тії, що дитям Твоїм звусь!Моя, праведна Русь-Україно!Лиш з Тобою я плачу й сміюсь,Тут родився, зростав, тут загину,Лиш для Тебе живу і борюсь!Лиш Твої волошковії очі,Золоту сонцесяйну косуЯ кохаю та п’ю донесхочуІ у пісні-пташині несу.Із краплин материнських молочних,Із масних свіжозораних смугЗдійнялось моє серце співочеТа бунтарський нескорений дух.Мені сняться степи Оріяни,І трипільські лелеки-хати,І литавровим громом пульсуєДе б мене не гонило-носило,І куди би не звав бій-набат,Світ, Вкраїно, без тебе немилий:Я лечу у красу твоїх шат.Скільки б я не блукав виднокраєм,Скільки б я не пробув в чужині,Не зріднюсь ні з орлом я, ні з левом –Голос Крові лунає у грудях,Благовістом священним дзвенить,