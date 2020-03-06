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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 57315732573357345735>
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:07

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:40

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Для "патриотов".
У Березы-Бляхера израильское гражданство лет с 17.
И очень хороший иврит

И конечно же его обижают кляти националисты. Опять вы на тему евреев съезжаете.


Я съезжаю???
А кто его запостил?
С националистами он давно тусуется, и не он один.
И его израильское гражданство им совсем не мешает

Конечно съезжаете, потому что не по сути видео высказываетесь, а обращаете внимание на национальность и гражданство автора. Не могу понять, зачем?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:07

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав:"Пропагандирует русский мир". Как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку"
......

У нас нет ксенофобии и ограничений русского языка. :)
А парнишка молодец!

Конечно, молодец. Принял участие в очередном концерте победобесия
И ты молодец :)

А до этого принимал участие в "Битвe талантів 2018". Там его выступление с песней (какой - узнает тот, кто перейдет по ссылке) тоже можно назвать "концертом победобесия"?

Выступление Максима Ткачука - https://www.youtube.com/watch?v=Xo58X4b9l9A
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:43

  Аlександр написав:9) Порошенко побывал на очередном допросе в ГБР
"Сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен. Решение об анализе уплаты налогов, представленном марионеткой Коломойского "мама любит скорость" Дубинским. Второе решение суда обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", - заявил Порошенко.

  pesikot написав:Отбрехался

ГБР обвинило адвокатов Порошенко в манипуляции информацией

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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 01:23

Голос крові

  Kudrjavuy написав:Что "лучшее" - это своё украинское


Я не вибрав Тебе, рідна мати,
Я не вибрав Тебе, роде мій,
І вовік не дано вибирати
Кров свою та оселю-край свій.

Та, якби я таке і мав право,
То би вибрав Тебе, моя Русь,
Я не знаю найвищої слави,
Крім тії, що дитям Твоїм звусь!

Моя, праведна Русь-Україно!
Лиш з Тобою я плачу й сміюсь,
Тут родився, зростав, тут загину,
Лиш для Тебе живу і борюсь!

Лиш Твої волошковії очі,
Золоту сонцесяйну косу
Я кохаю та п’ю донесхочу
І у пісні-пташині несу.

Із краплин материнських молочних,
Із масних свіжозораних смуг
Здійнялось моє серце співоче
Та бунтарський нескорений дух.

Мені сняться степи Оріяни,
І трипільські лелеки-хати,
У душі моїй скіфські кургани
Та князівські черлені щити.

І литавровим громом пульсує
В жилах Дикого поля запал,
Закипає, клекоче, нуртує
Гайдамацької вольниці шал.

Моя сутність в повстанському схроні,
У диму лісових таборищ,
У п’янкому гірському полоні
Та у іскрах домашніх вогнищ.

Де б мене не гонило-носило,
І куди би не звав бій-набат,
Світ, Вкраїно, без тебе немилий:
Я лечу у красу твоїх шат.

Скільки б я не блукав виднокраєм,
Скільки б я не пробув в чужині,
Та не стати мені самураєм ,
І гусаром не стати мені.

Ні спартанським гоплітом сталевим,
Ні тевтонським ландскнехтом не буть,
Не зріднюсь ні з орлом я, ні з левом –
Лиш Тризуб Золотий – моя суть.

Голос Крові лунає у грудях,
Благовістом священним дзвенить,
Я ніколи й ніде не забуду,
Хто я є ні на день, ні на мить.

Я – дещиця Великого Роду,
Правди Вишньої вічний солдат,
Непоборного пагін народу,
Вірний страж звичаєвих засад.

Я – нащадок гетьманів низових,
Я – інок у аскезі в миру,
Я – козак і по духу, й по крові,
Козаком проживу і помру. :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 06:52

  ЛАД написав:Не знаю как Чехия, но Польша в начале 90-х была в такой же ..., как и мы.

В 80-х Чехия и ГДР жили лучше нас. Польша, Венгрия, Болгария - где-то на том же уровне, Румыния - беднее.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:52

Героям слава!

Україна втратила на Донбасі "кіборга" з Донецька.

У п'ятницю, 6 березня, в районі селища Кримське на Донбасі в результаті підриву БМП загинув боєць ЗСУ, уроженець Донецька (ламаючи стереотипи) Дмитро Фірсов (позивний "Фірс").

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 93-й ОМБр.

Фірсов був командиром взводу бригади. До війни жив у Донецьку, з початком окупації Донбасу взяв в руки зброю і пішов на фронт добровольцем. З батальйону "Донбас" перейшов в 93-ю бригаду. В її складі захищав Донецький аеропорт.

"Все почалося, коли ми разом евакуйовували наших хлопців з "Іловайського котла" у складі батальйону Донбас. Потім, наприкінці жовтня, ми потрапили у 93 бригаду. 11 січня 2015 року ми зайшли у Донецький аеропорт. "Фірс" був надзвичайно фартовий, я взагалі дивуюся, як він тоді вижив! Ще ми воювали на околицях Донецького аеропорту. Разом із ним брали висоту 93-17. Це так званий "Мурашник" - насип біля злітної смуги ДАПу. Її тримали "сепари", а ми їх звідти вибили. І досі злітна смуга контролюється українськими військами із цієї висоти. Він був справжнім воїном. Пішов на фронт звичайним солдатом, але потім дослужився до офіцера", - згадує Дмитро, побратим по зброї з позивним "Грач".
"Я навіть не уявляю, чи можна взагалі замінити таку людину. Це був мотивований офіцер, патріот, який воював з перших років війни, навчений керувати людьми і технікою", - говорить командир бригади, полковник Дмитро Брижинський.

Поховають Дмитра Фірсова в Вінниці, де зараз живе його сім'я. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 в Будинку офіцерів.

Спіть, хлопці, спіть...
Спіть, хлопці, спіть,
Про долю, волю тихо сніть!
Про долю, волю Вітчизни...
Чи ж можуть бути кращі сни?

За рідний край, за край святий
Ви віддали вік молодий,
Ви віддали юнацькі сни,
Вишневий світ життя весни.

Летіли Ви, мов ті орли...
Ні мами плач, ні крик сестри
Не зупинили Вас на мить.
Цить, мамо, цить! Цить, сестро, цить!

Летіли Ви і без ваги,
Неначе льви боролись Ви.
Що кулі Вам і що штики?
Ви юнаки, ви козаки!

І кликав Вас Господній глас...
Ви йшли боротися за нас,
За чарів чар, за мрію мрій,
За волю йшли на перебій.

І Ви пішли в щасливу путь,
І Ви пішли, щоб не вернуть.
Червоний штик, кривавий шлях,
Стоять могили по лісах...

А прийде день, великий день,
День радості і день пісень,
І загуде свободи дзвін —
До Вас прийдем ми на поклін.

І там, де Ви лягли кістьми,
Ми ляжем вільними грудьми.
На ваших тихих могилах
Замає наш побідний стяг.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:15

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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:07

https://m.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B/a-52660045
Довольно интересная заметка. Стоит обратить внимание на окончание:
Известно, что Пий XII боялся коммунизма. Этим страхом руководствовались церковные проводники по "крысиным тропам": неважно, что делали нацисты во время Второй мировой войны, они противостояли коммунизму и уже поэтому, по их мнению, заслуживали защиты от политических преследований. Католическая церковь видела в коммунизме самую большую для себя угрозу.

Забыл как резать адрес ссылки.
Не напомните, где посмотреть?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:11

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:Что "лучшее" - это своё украинское


Я не вибрав Тебе, рідна мати,
Я не вибрав Тебе, роде мій,
І вовік не дано вибирати
Кров свою та оселю-край свій.

Та, якби я таке і мав право,
То би вибрав Тебе, моя Русь,
Я не знаю найвищої слави,
Крім тії, що дитям Твоїм звусь!

Моя, праведна Русь-Україно!
Лиш з Тобою я плачу й сміюсь,
Тут родився, зростав, тут загину,
Лиш для Тебе живу і борюсь!

Лиш Твої волошковії очі,
Золоту сонцесяйну косу
Я кохаю та п’ю донесхочу
І у пісні-пташині несу.

Із краплин материнських молочних,
Із масних свіжозораних смуг
Здійнялось моє серце співоче
Та бунтарський нескорений дух.

Мені сняться степи Оріяни,
І трипільські лелеки-хати,
У душі моїй скіфські кургани
Та князівські черлені щити.

І литавровим громом пульсує
В жилах Дикого поля запал,
Закипає, клекоче, нуртує
Гайдамацької вольниці шал.

Моя сутність в повстанському схроні,
У диму лісових таборищ,
У п’янкому гірському полоні
Та у іскрах домашніх вогнищ.

Де б мене не гонило-носило,
І куди би не звав бій-набат,
Світ, Вкраїно, без тебе немилий:
Я лечу у красу твоїх шат.

Скільки б я не блукав виднокраєм,
Скільки б я не пробув в чужині,
Та не стати мені самураєм ,
І гусаром не стати мені.

Ні спартанським гоплітом сталевим,
Ні тевтонським ландскнехтом не буть,
Не зріднюсь ні з орлом я, ні з левом –
Лиш Тризуб Золотий – моя суть.

Голос Крові лунає у грудях,
Благовістом священним дзвенить,
Я ніколи й ніде не забуду,
Хто я є ні на день, ні на мить.

Я – дещиця Великого Роду,
Правди Вишньої вічний солдат,
Непоборного пагін народу,
Вірний страж звичаєвих засад.

Я – нащадок гетьманів низових,
Я – інок у аскезі в миру,
Я – козак і по духу, й по крові,
Козаком проживу і помру. :D

А это от того обличча, шо называется сегодня Верховным голокомандуючым https://112.ua/ato/zelenskiy-o-donbasse ... 28286.html

А по совместительству играет роль президента Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 07 бер, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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