Додано: Суб 07 бер, 2020 10:52

Україна втратила на Донбасі "кіборга" з Донецька.



У п'ятницю, 6 березня, в районі селища Кримське на Донбасі в результаті підриву БМП загинув боєць ЗСУ, уроженець Донецька (ламаючи стереотипи) Дмитро Фірсов (позивний "Фірс").



Про це повідомляється на Facebook-сторінці 93-й ОМБр.



Фірсов був командиром взводу бригади. До війни жив у Донецьку, з початком окупації Донбасу взяв в руки зброю і пішов на фронт добровольцем. З батальйону "Донбас" перейшов в 93-ю бригаду. В її складі захищав Донецький аеропорт.



"Все почалося, коли ми разом евакуйовували наших хлопців з "Іловайського котла" у складі батальйону Донбас. Потім, наприкінці жовтня, ми потрапили у 93 бригаду. 11 січня 2015 року ми зайшли у Донецький аеропорт. "Фірс" був надзвичайно фартовий, я взагалі дивуюся, як він тоді вижив! Ще ми воювали на околицях Донецького аеропорту. Разом із ним брали висоту 93-17. Це так званий "Мурашник" - насип біля злітної смуги ДАПу. Її тримали "сепари", а ми їх звідти вибили. І досі злітна смуга контролюється українськими військами із цієї висоти. Він був справжнім воїном . Пішов на фронт звичайним солдатом, але потім дослужився до офіцера", - згадує Дмитро, побратим по зброї з позивним "Грач".

"Я навіть не уявляю, чи можна взагалі замінити таку людину. Це був мотивований офіцер, патріот , який воював з перших років війни, навчений керувати людьми і технікою", - говорить командир бригади, полковник Дмитро Брижинський.



Поховають Дмитра Фірсова в Вінниці, де зараз живе його сім'я. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 в Будинку офіцерів.



Спіть, хлопці, спіть...

Спіть, хлопці, спіть,

Про долю, волю тихо сніть!

Про долю, волю Вітчизни...

Чи ж можуть бути кращі сни?



За рідний край, за край святий

Ви віддали вік молодий ,

Ви віддали юнацькі сни,

Вишневий світ життя весни.



Летіли Ви, мов ті орли...

Ні мами плач, ні крик сестри

Не зупинили Вас на мить.

Цить, мамо, цить! Цить, сестро, цить!



Летіли Ви і без ваги,

Неначе льви боролись Ви.

Що кулі Вам і що штики?

Ви юнаки, ви козаки!



І кликав Вас Господній глас...

Ви йшли боротися за нас ,

За чарів чар, за мрію мрій,

За волю йшли на перебій.



І Ви пішли в щасливу путь,

І Ви пішли, щоб не вернуть.

Червоний штик, кривавий шлях ,

Стоять могили по лісах...



А прийде день, великий день,

День радості і день пісень,

І загуде свободи дзвін —

До Вас прийдем ми на поклін .



І там, де Ви лягли кістьми,

Ми ляжем вільними грудьми.

На ваших тихих могилах

Замає наш побідний стяг.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.