Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вічна пам'ять героям! Козак молодець викладає відео. От Дон Кіхот Зе Енд хоче примирення з ворогами ,які вбивають кожен день. Раша розуміє тільки силу і на переговори вона піде коли поставити ракети перед ними. Але Зе Енд цього не знає так як і економіки чи держуправління.
Ethereum написав:Вічна пам'ять героям! Козак молодець викладає відео. От Дон Кіхот Зе Енд хоче примирення з ворогами ,які вбивають кожен день. Раша розуміє тільки силу і на переговори вона піде коли поставити ракети перед ними. Але Зе Енд цього не знає так як і економіки чи держуправління.
Избирая лицедея с ................... Украину, сейчас превратили в .. "Квартал -95" Неужели и Вы это уже поняли?
- А у него и так ВСЁ хорошо. У Шведской фирмы - папиков, слугу, купили РФ, Китай, ...и много других. - При чём здесь "Украина"? Недвига в Крыму - плохо конечно, но туда нужно ездить, платить за коммунальные. Так почему ему за счёт Украины не пустить туда воду? Смотришь, и на коммуналке скрестят.(злой юмор)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 07 бер, 2020 12:48, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
- Торговать Родиной прибыльное дело. Особенно, когда её у тебя НЕТ.
С уважением стоит относиться только к тем, хто має Україну за Неньку, та не продасть ні за які тридцять срібних б***.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Показатель средней зарплаты за 2019 год составил около 427 долларов. За 6 лет после событий Евромайдана это значение вернулось к уровню 2013 года, когда средняя заработная плата была около 423 долларов.
Хорошо, но:
В ежегодном рейтинге аналитической компании Growth from Knowledge из 42 стран Европы Украина заняла последнее место по уровню паритета покупательной способности на душу населения по итогам прошлого года. ...в Украине этот показатель всего 1830 евро. ...в 2013 году в том же рейтинге Украина тоже входила в тройку беднейших стран Европы, но показатель ППС на душу населения тогда составлял 2206 евро, или на 376 евро больше, чем в 2019 году.
ЛАД написав:Вас, "патриотов", не поймёшь то Жуков - "мясник", то плохо, если Главком не хочет терять миллион людей.
1 Жуков мясник 2 Пуйло - герой України (його дії зцементували Україну) і піндоський агент(його дії розвалять росію) Після того ,як росія розсипеться ми збільшимо свою територію на Кубань,Ставропілля... та й може навіть смоленщину 3 Зеленський на роздоріжжі... Між Президентом України і Бандюковичем
Зеленский о Донбассе: Какой смысл возвращать территорию, если погибнет миллион людей?
Вас, "патриотов", не поймёшь то Жуков - "мясник", то плохо, если Главком не хочет терять миллион людей.
ЛАД написав:
Kudrjavuy написав:........ - Торговать Родиной прибыльное дело. Особенно, когда её у тебя НЕТ. ....
Вы так нервничаете, потому что у Вас нет такой возможности?
- А деньги им нужнее! У них "мамы в США", а там всё дорого!
А что, Коболев тоже еврей?
А речь может быть не о ЕВРЕЯХ? А о тех, кто торгует Родиной? - Продаёт её? Батенька, может мондер Вас за разжигание межнациональной ненависти ещё и не забанил, но это дело поправимо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.