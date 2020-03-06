Додано: Суб 07 бер, 2020 12:25

Ethereum написав: Вічна пам'ять героям! Козак молодець викладає відео.

От Дон Кіхот Зе Енд хоче примирення з ворогами ,які вбивають кожен день. Раша розуміє тільки силу і на переговори вона піде коли поставити ракети перед ними.

Але Зе Енд цього не знає так як і економіки чи держуправління. Вічна пам'ять героям! Козак молодець викладає відео.От Дон Кіхот Зе Енд хоче примирення з ворогами ,які вбивають кожен день. Раша розуміє тільки силу і на переговори вона піде коли поставити ракети перед ними.Але Зе Енд цього не знає так як і економіки чи держуправління.

Избирая лицедея с ...................Украину, сейчас превратили в .. "Квартал -95"Неужели и Вы это уже поняли?- А у него и так ВСЁ хорошо.У Шведской фирмы - папиков, слугу, купили РФ, Китай, ...и много других.- При чём здесь "Украина"?Недвига в Крыму - плохо конечно, но туда нужно ездить, платить за коммунальные.Так почему ему за счёт Украины не пустить туда воду? Смотришь, и на коммуналке скрестят.(злой юмор)