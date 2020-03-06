Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Темные" из евангельской секты. Кто такие кашкетники, напавшие с топорами на журналистов "Интера" под Ивано-Франковском
Журналисты разбирались, как идет незаконная добыча красного камня в уникальном природном заповеднике - Днестровском каньоне. И, возможно, именно потому жители местных сел, имеющие на этом доходы, враждебно восприняли приезд корреспондентов.
Секта почти не принимала членов со стороны, зато исповедовала умножение общины через многодетность. "Женщина, как и земля, должна плодоносить каждый год", - учил Деркач. У него самого было 16 (!) детей. Рождаемость в селах единоверцев - даже сейчас самая высокая в регионе: в одном селе Стенка на две тысячи жителей в год рождается сто детей.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 07 бер, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Это к пониманию тех, кто банкротит, приватизирует, топит последние шахты Украины. https://journalist.today/sobaka-pograni ... lem-video/ Уголь в Украину поставляет даже Приднестровье. В котором, как и в Молдавии нет шахт и карьеров с углём. Но официально прибыльные - годами без средств.
Интересно, кто до остатка уничтожает Украину? Враг - где?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Лично у меня вызывает непонимания деяния Мондера. Посты по теме уничтожения Украины - разложенное на примере здравоохранения папередниками, и их детками, с чьими Хражданствами, методы, размеры, кому это выгодно,... - удалено. Срачь о "Евреях" - форсируется и остаётся. Даже я, с своей толерантностью в А,,,УЕ. - Во потиличні дискусії !!!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo И остальным Ыкспердам в продолжение поста о здравоохранении. И деяниях Врага.
Уже к 14 году всплыло, что даже Госпиталя министерства обороны под Днепром скупили русские!
Они уже думали о своей необходимости на этом направлении в Госпиталях. Наши же продаватели только форсируют, с начатым "доктором смерть" - продажи остатков.
- Отсюда и маємо, що маємо. Но скот только форсирует продажу остатков Украины. Не восстановления, а прямым текстом - продажу.
- Для населения "Война" - оно терпит, а Враг тем временем только форсирует - говорит, вы же смогли - выжили! Такой цинизм от наёмных лицедеев .... циничное кощунство над Украиной.
Такая ситуация была на Донбассе с януковичем - но теперь Донбасс лицедеи навязали всей Украине. - Чего Вы не в состоянии понимать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Отсюда и складывается ситуация: Когда "говорящие головы" - стонут и завывают о пакращанни и невозможности не вымогать взятки.... На самом деле официально, систему страховой медицины, о которой не может даже мечтать большинство Государств, на которые ссылаются "пакращувачи"
Враг открыто уничтожает и продаёт. А баранам вешают лапшу на уши и выводят деньги. Выводят средства, которые восстановить уже будет никогда не возможно.
Батеньки, а Лютый Враг каждого украинца - ГДЕ? Это только здравоохранение, а ведь такая ситуация во всём!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Володимир Пастушок із позивним «Пісня», очолював 35-ту сотню самооборони, витягував поранених під час розстрілів на Інститутській. А потім одним із перших пішов захищати країну. Вірить, що народився в сорочці. Каже, снайперські кулі як тоді минали, так і нині – на війні пролітають мимо. А ще впевнений, що і не без молитов рідних: «Дружина мене розуміє. Вона знає, що одружилася з козаком. Я сам нащадок Івана Мазепи. І тому буду захищати країну до Перемоги», - гордо відповідає боєць.
Цікавлюся: «А чому «Пісня»?» З усмішкою відповідає: «Я ще до війни виконував повстанські пісні. Сам пишу тексти та музику. Ця справа допомагає переконати бійців, що варто любити Україну. В мене постійно з собою гітара. Звісно, не завжди серед ворожих пострілів є час для пісень, але інколи співаю, щоб підняти бойовий дух».
Володимир ніколи не скаржився, що погано годують, мало дають грошей. Волонтери постійно підтримували. За його плечима десятки успішних бойових операцій, десятки врятованих життів побратимів. На карті показує міста, які доводилось визволяти. Серед них Слов’янськ на Донеччині, Щастя та інші містечка Луганської області. Тримав оборону на Савур-Могилі. На запитання, а що змінилося за два роки, Володимир недовго думаючи відповідає: «Нас стали краще одягати, забезпечувати. Навіть уже не потрібна волонтерська допомога. Мені соромно в когось про щось просити. Головне зараз – моральна підтримка». Після закінчення війни нацгвардієць мріє зайнятися військовим туризмом: «Я з краю, де народилася Українська повстанська армія. Сам займався перепохованнями. Хочу надалі проводити патріотичне вихованням молоді».
А тим часом старший лейтенант Ярослав Черненко жалкує, що половина бійців таки піде на демобілізацію. «Прийде багато новачків. І більшість з них мають лише матеріальну мотивацію. І як з них дійсно виплекати патріотів – це велика проблема і для керівництва батальйону, і для управління по підбору кадрів Національної гвардії. Наш батальйон носить звання командира Сергія Кульчицького і за два роки ми його не зганьбили. Хочеться, щоб так і було надалі».
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Жаль выводы ваши не туды... - В выводах интервьюированного Чётко сделан упор на отсутствие "Государства Украина" с Правами и Обязательствами. На фоне мировой ...опы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.