Додано: Суб 07 бер, 2020 13:46

shapo

И остальным Ыкспердам в продолжение поста о здравоохранении. И деяниях Врага.



Уже к 14 году всплыло, что даже Госпиталя министерства обороны под Днепром скупили русские!



Они уже думали о своей необходимости на этом направлении в Госпиталях.

Наши же продаватели только форсируют, с начатым "доктором смерть" - продажи остатков.



- Отсюда и маємо, що маємо.

Но скот только форсирует продажу остатков Украины.

Не восстановления, а прямым текстом - продажу.



- Для населения "Война" - оно терпит, а Враг тем временем только форсирует - говорит, вы же смогли - выжили!

Такой цинизм от наёмных лицедеев .... циничное кощунство над Украиной.



Такая ситуация была на Донбассе с януковичем - но теперь Донбасс лицедеи навязали всей Украине.

- Чего Вы не в состоянии понимать.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.