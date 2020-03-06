Додано: Суб 07 бер, 2020 15:39



Мальовничі куточки “Надслучанської Швейцарії”, Березнівського дендропарку, заказник “Брище”, залишки Губківського замку, цікаві геологічні та археологічні знахідки - це далеко не весь перелік цікавих місць для туриста, який завітав до Березнівського району Рівненщини.



«Надслучанська Швейцарія»



Регіональний ландшафтний парк - одне зі 100 чудес природи України.



За легендою, колись місцевий князь одружився на красуні зі Швейцарії. Тому коли батьки швейцарки навідалися в гості до князя, то на березі мальовничої річки Случ вони здивовано крикнули «Яка, ця чудова Швейцарія!!!».



Ландшафтний парк площею в 1721 га був створений в 2000 р. До нього увійшли 6 заказників, 1 заповідне урочище та 7 пам’яток природи.



Крім важливого природоохоронного та естетичного значення «Надслучанська Швейцарія» цінується за свої історичні та рекреаційні об’єкти, такі як Губківський замок, Більчаківські джерела, Соколині гори.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.