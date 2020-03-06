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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 бер, 2020 15:12
19yuriy91 написав: Kudrjavuy написав: Жаль выводы ваши не туды
...
- В выводах интервьюированного
Чётко сделан упор на отсутствие "Государства Украина" с Правами и Обязательствами.
На фоне мировой ...опы.
а вы шо - экстрасекс, шо выводы мои узнали?
Спасибо - улыбнуло!(жаль плюсик не могу поставить)
Ваш пост, плюс просмотрел в полном объёме выложенную Вами ссылку. Это на несколько дней ранее уже на этом форуме было рассмотрено.
Чего от непонимания перспектив большинство "Ыксссссспердов", да плюс старанием Модера по удалению все острых постов в тему, свелось к срачу о "евреях"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 15:15
ЛАД написав:
Забыл как резать адрес ссылки.
Не напомните, где посмотреть?
Вставляете в браузере: "сервисы сокращения ссылок" и выбираете бесплатный, который вам больше понравится.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 15:23
А кто с Ворами не согласен -
Стреляются "сами"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 15:31
Kudrjavuy написав: Kudrjavuy написав:shapo
Отсюда и складывается ситуация:
Когда "говорящие головы" - стонут и завывают о пакращанни и невозможности не вымогать взятки....
На самом деле официально, систему страховой медицины, о которой не может даже мечтать большинство Государств, на которые ссылаются "пакращувачи"
Враг открыто уничтожает и продаёт.
А баранам вешают лапшу на уши и выводят деньги.
Выводят средства, которые восстановить уже будет никогда не возможно.
Батеньки, а Лютый Враг каждого украинца - ГДЕ?
Это только здравоохранение, а ведь такая ситуация во всём!
Я затронул только 11 отраслей "народного господарства" - двенадцатая это и есть сама система Охорони Здоров,я.
- Кто и как с этого получил "Гешефт" и вывел, смотрите удалённый пост. Или предьяву к Модеру.
1) Что значит большинство государств не имеет страховой медицины?
Она и в Украине есть в отдельных компаниях.
В мире не знаю как, это вы знаток, наверняка расскажите.
В Израиле более социалистическая система страхования, т. е. охватывает все население при небольших платежах, но есть проблемы с перегрузкой врачей и очередями к узким специалистам. В США наиболее дорогая и наименее социальная, в Австралии - промежуточная между Израилем и США
2) Кто и что в Украине украл меня мало интересует. Медицина гибнет т. к. на неё элементарно в бюджете не выделяют достаточно денег уже 30 лет
3) Вы что, думаете, что врачу в 90-е было так приятно вымагать с пациентов взятки чтобы выжить?
Они учатся много лет чтобы потом заниматься таким презренным занятием?
Это только у песикота в его мухосранске с времен СССР врачи взятки брали. Я такого не видел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 07 бер, 2020 15:39
Мальовничі куточки “Надслучанської Швейцарії”, Березнівського дендропарку, заказник “Брище”, залишки Губківського замку, цікаві геологічні та археологічні знахідки - це далеко не весь перелік цікавих місць для туриста, який завітав до Березнівського району Рівненщини.
«Надслучанська Швейцарія»
Регіональний ландшафтний парк - одне зі 100 чудес природи України.
За легендою, колись місцевий князь одружився на красуні зі Швейцарії. Тому коли батьки швейцарки навідалися в гості до князя, то на березі мальовничої річки Случ вони здивовано крикнули «Яка, ця чудова Швейцарія!!!».
Ландшафтний парк площею в 1721 га був створений в 2000 р. До нього увійшли 6 заказників, 1 заповідне урочище та 7 пам’яток природи.
Крім важливого природоохоронного та естетичного значення «Надслучанська Швейцарія» цінується за свої історичні та рекреаційні об’єкти, такі як Губківський замок, Більчаківські джерела, Соколині гори.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:00
Козак-характерник написав:
Мальовничі куточки “Надслучанської Швейцарії”, Березнівського дендропарку, заказник “Брище”, залишки Губківського замку, цікаві геологічні та археологічні знахідки - це далеко не весь перелік цікавих місць для туриста, який завітав до Березнівського району Рівненщини.
«Надслучанська Швейцарія»
Забудьте обо всём!
Сейчас лучше думать, как выжить там, что бы не пришел "русский мир" или "корона вирус" и ни в коем случае ВСЁ это не продали "Слуги".
Мне до сих пор не понятно, почему никто не сделал Выводов?
1. Вирус не трогает моложе 15 лет.
2. Активное распространение
3. Отсутствие ни него иммунитета
4. Малый шанс выжить у заразившихся старше 50 лет.
5. Отсутствие чувствительности к мед препаратам.
.............................................................
а) решение перенаселения Земли
б) Решение пенсионного вопроса.
в) решение массовых скоплений населения
г) решение вопросов о Глобализации.
д) решение вопроса о городском населении
е) Решение квартирного вопроса
........................
?????? Почему не искать положительное?
В результате глобального заражения население будет ограничено возрастным порогом в 15-20 лет.- Это со стороны пессимиста.
С приходом "рускава мира" - жизни не будет вообще.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 07 бер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:12
shapo написав: Kudrjavuy написав: Kudrjavuy написав:shapo
Отсюда и складывается ситуация:
Когда "говорящие головы" - стонут и завывают о пакращанни и невозможности не вымогать взятки....
На самом деле официально, систему страховой медицины, о которой не может даже мечтать большинство Государств, на которые ссылаются "пакращувачи"
Враг открыто уничтожает и продаёт.
А баранам вешают лапшу на уши и выводят деньги.
Выводят средства, которые восстановить уже будет никогда не возможно.
Батеньки, а Лютый Враг каждого украинца - ГДЕ?
Это только здравоохранение, а ведь такая ситуация во всём!
Я затронул только 11 отраслей "народного господарства" - двенадцатая это и есть сама система Охорони Здоров,я.
- Кто и как с этого получил "Гешефт" и вывел, смотрите удалённый пост. Или предьяву к Модеру.
1) Что значит большинство государств не имеет страховой медицины?
Она и в Украине есть в отдельных компаниях.
В мире не знаю как, это вы знаток, наверняка расскажите.
В Израиле более социалистическая система страхования, т. е. охватывает все население при небольших платежах, но есть проблемы с перегрузкой врачей и очередями к узким специалистам. В США наиболее дорогая и наименее социальная, в Австралии - промежуточная между Израилем и США
2) Кто и что в Украине украл меня мало интересует. Медицина гибнет т. к. на неё элементарно в бюджете не выделяют достаточно денег уже 30 лет
3) Вы что, думаете, что врачу в 90-е было так приятно вымагать с пациентов взятки чтобы выжить?
Они учатся много лет чтобы потом заниматься таким презренным занятием?
Это только у песикота в его мухосранске с времен СССР врачи взятки брали. Я такого не видел
Вы пропустили большой пост.(Мондер его удалил - оставил срачь о евреях)
С перечнем страховых - "ведомственных"
систем лечебных учреждений.
Источником их финансирования.
Их возможностях.
Куда они делись.
Куда ушли средства.
Чей с этого "Гешефт"
И.. "Кому на Руси жить хорошо"
При чём это был не большой по буквам пост.
О Система страховой - "ведомственной медицины".
Кто её скупил, кто продал.
У меня даже хватило такта не выделять 4й отдел, хотя это по сути была целая система.
При чём с одного поста было доходчиво понятно, без "специальных знаний" - кто ВРАГ.
И кто продаёт ...Украину.И почему дававший Клятву Гіппократа не может жить в Украине.
Это вдогонку:
antey1969 написав: zРадио написав:
Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..
Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...
Да ну!)))
Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 16:24
Kudrjavuy написав:
ЛАД написав:
Зеленский о Донбассе: Какой смысл возвращать территорию, если погибнет миллион людей?
Вас, "патриотов", не поймёшь то Жуков - "мясник", то плохо, если Главком не хочет терять миллион людей.
ЛАД написав: Kudrjavuy написав:
........
- Торговать Родиной прибыльное дело.
Особенно, когда её у тебя НЕТ.
....
Вы так нервничаете, потому что у Вас нет такой возможности?
А что, Коболев тоже еврей?
- А деньги им нужнее! У них "мамы в США", а там всё дорого!
А речь может быть не о ЕВРЕЯХ?
А о тех, кто торгует Родиной?
- Продаёт её?О лютых Врагах каждого украинца?
Батенька, может мондер Вас за разжигание межнациональной ненависти ещё и не забанил, но это дело поправимо.
Не процитировал Вас полностью, а сейчас Ваш пост уже удалили. И правильно. Но теперь людям будет непонятен мой вопрос о Коболев. А Вы вспомните предыдущее своё предложение в том посте.
Сынок, может, Вас, простите, за тупость ещё не забанили, но это дело поправимое.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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