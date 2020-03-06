Kudrjavuy написав:Вы пропустили большой пост.(Мондер его удалил - оставил срачь о евреях)
С перечнем страховых - "ведомственных" систем лечебных учреждений.
Источником их финансирования.
Их возможностях.
Куда они делись.
Куда ушли средства.
Чей с этого "Гешефт"
И.. "Кому на Руси жить хорошо"
При чём это был не большой по буквам пост.
О Система страховой - "ведомственной медицины".
Кто её скупил, кто продал.
У меня даже хватило такта не выделять 4й отдел, хотя это по сути была целая система.
При чём с одного поста было доходчиво понятно, без "специальных знаний" - кто ВРАГ.
И кто продаёт ...Украину.
И почему дававший Клятву Гіппократа не может жить в Украине.
Это вдогонку:antey1969 написав:zРадио написав:Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..
Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...
Да ну!)))
Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить?
Ведомственная медицина это пережиток СССР, как и профсоюзные здравницы.
В США или др. странах есть ведомственные больницы Боинга, IBM или железных дорог?
Ну, украдены, и что?
Здесь побольше украдено заводов и пароходств, а что не украдено, то приватизировано