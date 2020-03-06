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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5734573557365737 Додано: Суб 07 бер, 2020 17:08 Kudrjavuy написав: Вы пропустили большой пост.(Мондер его удалил - оставил срачь о евреях)

С перечнем страховых - "ведомственных" систем лечебных учреждений.

Источником их финансирования.

Их возможностях.

Куда они делись.

Куда ушли средства.

Чей с этого "Гешефт"

И.. "Кому на Руси жить хорошо"

При чём это был не большой по буквам пост.

О Система страховой - "ведомственной медицины".

Кто её скупил, кто продал.

У меня даже хватило такта не выделять 4й отдел, хотя это по сути была целая система.



При чём с одного поста было доходчиво понятно, без "специальных знаний" - кто ВРАГ.

И кто продаёт ...Украину.

И почему дававший Клятву Гіппократа не может жить в Украине.

Это вдогонку:

antey1969 написав: zРадио написав: Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..

Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел... Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...

Да ну!)))

Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить? Да ну!)))Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить? Вы пропустили большой пост.(Мондер его удалил - оставил срачь о евреях)С перечнемсистем лечебных учреждений.Источником их финансирования.Их возможностях.Куда они делись.Куда ушли средства.Чей с этого "Гешефт"И.. "Кому на Руси жить хорошо"При чём это был не большой по буквам пост.О Система страховой - "ведомственной медицины".Кто её скупил, кто продал.У меня даже хватило такта не выделять 4й отдел, хотя это по сути была целая система.При чём с одного поста было доходчиво понятно, без "специальных знаний" - кто ВРАГ.И кто продаёт ...Украину.Это вдогонку:



Ведомственная медицина это пережиток СССР, как и профсоюзные здравницы.

В США или др. странах есть ведомственные больницы Боинга, IBM или железных дорог?

Ну, украдены, и что?

Здесь побольше украдено заводов и пароходств, а что не украдено, то приватизировано Ведомственная медицина это пережиток СССР, как и профсоюзные здравницы.В США или др. странах есть ведомственные больницы Боинга, IBM или железных дорог?Ну, украдены, и что?Здесь побольше украдено заводов и пароходств, а что не украдено, то приватизировано Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5734573557365737 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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