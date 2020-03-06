Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Вы пропустили большой пост.(Мондер его удалил - оставил срачь о евреях) С перечнем страховых - "ведомственных" систем лечебных учреждений. Источником их финансирования. Их возможностях. Куда они делись. Куда ушли средства. Чей с этого "Гешефт" И.. "Кому на Руси жить хорошо" При чём это был не большой по буквам пост. О Система страховой - "ведомственной медицины". Кто её скупил, кто продал. У меня даже хватило такта не выделять 4й отдел, хотя это по сути была целая система.
При чём с одного поста было доходчиво понятно, без "специальных знаний" - кто ВРАГ. И кто продаёт ...Украину. И почему дававший Клятву Гіппократа не может жить в Украине. Это вдогонку:
antey1969 написав:
zРадио написав:Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?.. Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...
Да ну!))) Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить?
Ведомственная медицина это пережиток СССР, как и профсоюзные здравницы. В США или др. странах есть ведомственные больницы Боинга, IBM или железных дорог? Ну, украдены, и что? Здесь побольше украдено заводов и пароходств, а что не украдено, то приватизировано
СБУ заявило, что товарищ самозванец. Мое мнение, даже если товарищ не самозванец, то однозначно или тупой, или вредитель. Такие методы любая спецслужба тщательно скрывает. А уж появившиеся в сети фотки девушки-агента, то полный зашквар всего, что может быть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.