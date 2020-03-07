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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5735573657375738 Додано: Суб 07 бер, 2020 20:58 19yuriy91 написав: freeze написав: СБУ заявило, что товарищ самозванец.

Мое мнение, даже если товарищ не самозванец, то однозначно или тупой, или вредитель. Такие методы любая спецслужба тщательно скрывает.

А уж появившиеся в сети фотки девушки-агента, то полный зашквар всего, что может быть. СБУ заявило, что товарищ самозванец.Мое мнение, даже если товарищ не самозванец, то однозначно или тупой, или вредитель. Такие методы любая спецслужба тщательно скрывает.А уж появившиеся в сети фотки девушки-агента, то полный зашквар всего, что может быть.

а что ж им было заявлять?

"методы", приведённые им, скрывать нечего уже, как и фотки девушки-агента.

той стороне это давно известно, а фотки так и по телеку показывали. а что ж им было заявлять?"методы", приведённые им, скрывать нечего уже, как и фотки девушки-агента.той стороне это давно известно, а фотки так и по телеку показывали.



Просмотрел интервью.

Возникло несколько вопросов.

Во-первых, где скрыла киевская бл..дь-агент взрывчатку с радиоустройством,неужели в сумочке( трусы ведь снимала).

Во-вторых, помимо Гиви уничтожили почти всех днр-овских и лнр-ских засвеченных персонажей.

Это что, работа параллельных групп СБУ?

Мне знакомый дончанин говорил, что это ФСБ их убирает чтобы не рассказали когда-нибудь правду о 2014-2015гг.

В-третьих, минирование 4-х опор под ванты стальной вышки в открытой местности верх глупости граничащей с самоубийством.

Если уж так нужна была эта вышка неужели ничего попристойнее придумать нельзя.

Далее по внешнему виду агента.

У человека которому загоняли иголки под ногти должны остаться следы на пальцах которые два раза показывали - при задержании и на следственном эксперименте.

А для человека которому отбивали почки , а потом держали 2 года в сыром месте у него слишком здоровый цвет лица и никаких мешков под глазами.

Да и с психикой у человека прошедшего через такие нечеловеческие пытки явно все в порядке.

Или он Джеймс Бонд не только с спортивным сердцем, но и с удивительным организмом регенерирующим все свои функции в сверхкороткие сроки, или я ничего не понимаю Просмотрел интервью.Возникло несколько вопросов.Во-первых, где скрыла киевская бл..дь-агент взрывчатку с радиоустройством,неужели в сумочке( трусы ведь снимала).Во-вторых, помимо Гиви уничтожили почти всех днр-овских и лнр-ских засвеченных персонажей.Это что, работа параллельных групп СБУ?Мне знакомый дончанин говорил, что это ФСБ их убирает чтобы не рассказали когда-нибудь правду о 2014-2015гг.В-третьих, минирование 4-х опор под ванты стальной вышки в открытой местности верх глупости граничащей с самоубийством.Если уж так нужна была эта вышка неужели ничего попристойнее придумать нельзя.Далее по внешнему виду агента.У человека которому загоняли иголки под ногти должны остаться следы на пальцах которые два раза показывали - при задержании и на следственном эксперименте.А для человека которому отбивали почки , а потом держали 2 года в сыром месте у него слишком здоровый цвет лица и никаких мешков под глазами.Да и с психикой у человека прошедшего через такие нечеловеческие пытки явно все в порядке.Или он Джеймс Бонд не только с спортивным сердцем, но и с удивительным организмом регенерирующим все свои функции в сверхкороткие сроки, или я ничего не понимаю Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3034 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 21:00 Аlександр написав: Frant написав: Клоуни нічого не розуміють ні в економіці, ні в політиці. Клоуни нічого не розуміють ні в економіці, ні в політиці.



Frant написав: Найкраще буде,якщо клоуни повернуться в цирк. Найкраще буде,якщо клоуни повернуться в цирк.





Бу га га(((

Пан "чомусь" не дав інформації за 2019. Бу га га(((Пан "чомусь" не дав інформації за 2019. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21069 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1171 раз. Подякували: 2169 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5735573657375738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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