19yuriy91 написав:
а что ж им было заявлять?
"методы", приведённые им, скрывать нечего уже, как и фотки девушки-агента.
той стороне это давно известно, а фотки так и по телеку показывали.
Просмотрел интервью.
Возникло несколько вопросов.
Во-первых, где скрыла киевская бл..дь-агент взрывчатку с радиоустройством,неужели в сумочке( трусы ведь снимала).
Во-вторых, помимо Гиви уничтожили почти всех днр-овских и лнр-ских засвеченных персонажей.
Это что, работа параллельных групп СБУ?
Мне знакомый дончанин говорил, что это ФСБ их убирает чтобы не рассказали когда-нибудь правду о 2014-2015гг.
В-третьих, минирование 4-х опор под ванты стальной вышки в открытой местности верх глупости граничащей с самоубийством.
Если уж так нужна была эта вышка неужели ничего попристойнее придумать нельзя.
Далее по внешнему виду агента.
У человека которому загоняли иголки под ногти должны остаться следы на пальцах которые два раза показывали - при задержании и на следственном эксперименте.
А для человека которому отбивали почки , а потом держали 2 года в сыром месте у него слишком здоровый цвет лица и никаких мешков под глазами.
Да и с психикой у человека прошедшего через такие нечеловеческие пытки явно все в порядке.
Или он Джеймс Бонд не только с спортивным сердцем, но и с удивительным организмом регенерирующим все свои функции в сверхкороткие сроки, или я ничего не понимаю