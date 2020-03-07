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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5735573657375738
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:58

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:СБУ заявило, что товарищ самозванец.
Мое мнение, даже если товарищ не самозванец, то однозначно или тупой, или вредитель. Такие методы любая спецслужба тщательно скрывает.
А уж появившиеся в сети фотки девушки-агента, то полный зашквар всего, что может быть.

а что ж им было заявлять? :D
"методы", приведённые им, скрывать нечего уже, как и фотки девушки-агента.
той стороне это давно известно, а фотки так и по телеку показывали.


Просмотрел интервью.
Возникло несколько вопросов.
Во-первых, где скрыла киевская бл..дь-агент взрывчатку с радиоустройством,неужели в сумочке( трусы ведь снимала).
Во-вторых, помимо Гиви уничтожили почти всех днр-овских и лнр-ских засвеченных персонажей.
Это что, работа параллельных групп СБУ?
Мне знакомый дончанин говорил, что это ФСБ их убирает чтобы не рассказали когда-нибудь правду о 2014-2015гг.
В-третьих, минирование 4-х опор под ванты стальной вышки в открытой местности верх глупости граничащей с самоубийством.
Если уж так нужна была эта вышка неужели ничего попристойнее придумать нельзя.
Далее по внешнему виду агента.
У человека которому загоняли иголки под ногти должны остаться следы на пальцах которые два раза показывали - при задержании и на следственном эксперименте.
А для человека которому отбивали почки , а потом держали 2 года в сыром месте у него слишком здоровый цвет лица и никаких мешков под глазами.
Да и с психикой у человека прошедшего через такие нечеловеческие пытки явно все в порядке.
Или он Джеймс Бонд не только с спортивным сердцем, но и с удивительным организмом регенерирующим все свои функции в сверхкороткие сроки, или я ничего не понимаю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:00

  Аlександр написав:
  Frant написав:Клоуни нічого не розуміють ні в економіці, ні в політиці.

Зображення
  Frant написав:Найкраще буде,якщо клоуни повернуться в цирк.



Бу га га(((
Пан "чомусь" не дав інформації за 2019.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 5735573657375738
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