RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 57355736573757385739>
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:00

  Аlександр написав:
  Frant написав:Клоуни нічого не розуміють ні в економіці, ні в політиці.

Зображення
  Frant написав:Найкраще буде,якщо клоуни повернуться в цирк.



Бу га га(((
Пан "чомусь" не дав інформації за 2019.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21063
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 2169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:28

  shapo написав:
  19yuriy91 написав:
  freeze написав:СБУ заявило, что товарищ самозванец.
Мое мнение, даже если товарищ не самозванец, то однозначно или тупой, или вредитель. Такие методы любая спецслужба тщательно скрывает.
А уж появившиеся в сети фотки девушки-агента, то полный зашквар всего, что может быть.

а что ж им было заявлять? :D
"методы", приведённые им, скрывать нечего уже, как и фотки девушки-агента.
той стороне это давно известно, а фотки так и по телеку показывали.


Просмотрел интервью.
Возникло несколько вопросов.
Во-первых, где скрыла киевская бл..дь-агент взрывчатку с радиоустройством,неужели в сумочке( трусы ведь снимала).
Во-вторых, помимо Гиви уничтожили почти всех днр-овских и лнр-ских засвеченных персонажей.
Это что, работа параллельных групп СБУ?
Мне знакомый дончанин говорил, что это ФСБ их убирает чтобы не рассказали когда-нибудь правду о 2014-2015гг.
В-третьих, минирование 4-х опор под ванты стальной вышки в открытой местности верх глупости граничащей с самоубийством.
Если уж так нужна была эта вышка неужели ничего попристойнее придумать нельзя.
Далее по внешнему виду агента.
У человека которому загоняли иголки под ногти должны остаться следы на пальцах которые два раза показывали - при задержании и на следственном эксперименте.
А для человека которому отбивали почки , а потом держали 2 года в сыром месте у него слишком здоровый цвет лица и никаких мешков под глазами.
Да и с психикой у человека прошедшего через такие нечеловеческие пытки явно все в порядке.
Или он Джеймс Бонд не только с спортивным сердцем, но и с удивительным организмом регенерирующим все свои функции в сверхкороткие сроки, или я ничего не понимаю

где скрыла киевская агент взрывчатку с радиоустройством
тоже при просмотре возник вопрос такой.
да, бытует мнение, что это фсб "работает"
вопросы есть конечно.....
19yuriy91
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 15.09.12
Подякував: 232 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:32

  Frant написав:Пан "чомусь" не дав інформації за 2019.

Плюс $9 ярдов.
https://take-profit.org/statistics/gdp/ukraine/
Аlександр
 
Повідомлень: 3442
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:35

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:07

Отже
Срач по повідомленню з якого все почалось - видалений
Саме повідомлення залишене.

Питання
Перше - Що легше-Видалити причину чи наслідок?
Друге - Якщо причину не видаляти, як швидко будуть множитись наслідки?
Третє - Хтось просто створює собі роботу,не видаляючи причини?
Четверте - Якщо повідомлення видалені.значить їх автори порушили правила форуму.якщо порушили - то повинні бути забанені..Від того кого забанять того хто почав,чи того хто ввязався - і створюється редакційна політика...А так не ясно
Я винуватий що відповів
Чи той хто почав має право київськими курвами обзивати кого хоче...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22272
З нами з: 15.01.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:13

Отже
Срач по повідомленню з якого все почалось - видалений
Саме повідомлення залишене.

Питання
Перше - Що легше-Видалити причину чи наслідок?
Друге - Якщо причину не видаляти, як швидко будуть множитись наслідки?
Третє - Хтось просто створює собі роботу,не видаляючи причини?

По любому повiдомленню можно:
а) устроить срач;
б) устроить обсуждение;
в) промолчать, если нечего сказать.
А использование ... женщин, конечно, известный метод, но в моральном отношении несколько сомнительный. Когда-то КГБ за это ... позорили.
И в сравнительно недавней истории с рыжей росс. шпионкой в США (забыл, как звали)... Как её у нас называли (в общем-то, совершенно справедливо)?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 бер, 2020 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15611
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4318 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:17

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:По любому повiдомленню можно:
А давайте спробуємо
З мене -повідомлення
А Ви спробуйте влаштувати з нього срач...
Чи звертались Ви до мешканців і влади ОРДЛО і Криму з запитанням
Чому в ОРДЛО(Криму) проведенна деукраїнізація за 5 років . в той час коли в Незалежній Україні дерусифікація не проведена і за 29...І при цьому в Україні російських шкіл більше ніж в Криму/ОРДЛО українських
Хто тоді нацик по відношенню до опонента
Той хто 30 років проводив і все одно на 100% не провів
Чи той який за 3 роки знищив усі українські школи,не зважаючи на наявність україномовних
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22272
З нами з: 15.01.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:20

Похоже, дно этого форума ещё не пробито если после очередного оскорбления меня, моей матери и евреев это дерьмо которое якобы строитель до сих пор не забанен
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3036
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:23

  shapo написав:Похоже, дно этого форума ещё не пробито если после очередного оскорбления меня, моей матери и евреев это дерьмо которое якобы строитель до сих пор не забанен
Туди де тебе не люблять і не захищають - не варто заходити в гості .
Чи ти як православна русішешвайн - лізе туди де її не просять? . а потім на весь світ ображається що її не люблять
ПС
Знайди мене на ізраїльському форумі...Не можеш? А як думає - чого?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22272
З нами з: 15.01.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:26

  ЛАД написав:А использование ... женщин, конечно, известный метод, но в моральном отношении несколько сомнительный.
Не тільки КГБ. мосад цей спосіб використовує на ура....Але при цьому шапо не вишуковує приклади з ізраїльських спецслужб і не називає єврейок тельавівськитми курвами....
Може тому що там його за це срейсермейсер завалить..а тут СБУ людяна, тут навіть форумний адміністратор , жителька Києва - та навіть початкове повідомлення не зітре
Уявляєте наскільки вольготно може почувати тут себе будь-яка інонаційна сволота.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22272
З нами з: 15.01.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57355736573757385739>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17921)
07.03.2020 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron