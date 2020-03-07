Бу га га(((
Пан "чомусь" не дав інформації за 2019.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:00
Бу га га(((
Пан "чомусь" не дав інформації за 2019.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:28
тоже при просмотре возник вопрос такой.
да, бытует мнение, что это фсб "работает"
вопросы есть конечно.....
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:32
Плюс $9 ярдов.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:07
Отже
Срач по повідомленню з якого все почалось - видалений
Саме повідомлення залишене.
Питання
Перше - Що легше-Видалити причину чи наслідок?
Друге - Якщо причину не видаляти, як швидко будуть множитись наслідки?
Третє - Хтось просто створює собі роботу,не видаляючи причини?
Четверте - Якщо повідомлення видалені.значить їх автори порушили правила форуму.якщо порушили - то повинні бути забанені..Від того кого забанять того хто почав,чи того хто ввязався - і створюється редакційна політика...А так не ясно
Я винуватий що відповів
Чи той хто почав має право київськими курвами обзивати кого хоче...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:13
По любому повiдомленню можно:
а) устроить срач;
б) устроить обсуждение;
в) промолчать, если нечего сказать.
А использование ... женщин, конечно, известный метод, но в моральном отношении несколько сомнительный. Когда-то КГБ за это ... позорили.
И в сравнительно недавней истории с рыжей росс. шпионкой в США (забыл, как звали)... Как её у нас называли (в общем-то, совершенно справедливо)?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 бер, 2020 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:17
Re: Політичні дискусії
А давайте спробуємо
З мене -повідомлення
А Ви спробуйте влаштувати з нього срач...
Чи звертались Ви до мешканців і влади ОРДЛО і Криму з запитанням
Чому в ОРДЛО(Криму) проведенна деукраїнізація за 5 років . в той час коли в Незалежній Україні дерусифікація не проведена і за 29...І при цьому в Україні російських шкіл більше ніж в Криму/ОРДЛО українських
Хто тоді нацик по відношенню до опонента
Той хто 30 років проводив і все одно на 100% не провів
Чи той який за 3 роки знищив усі українські школи,не зважаючи на наявність україномовних
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:20
Похоже, дно этого форума ещё не пробито если после очередного оскорбления меня, моей матери и евреев это дерьмо которое якобы строитель до сих пор не забанен
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:23
Туди де тебе не люблять і не захищають - не варто заходити в гості .
Чи ти як православна русішешвайн - лізе туди де її не просять? . а потім на весь світ ображається що її не люблять
ПС
Знайди мене на ізраїльському форумі...Не можеш? А як думає - чого?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:26
Не тільки КГБ. мосад цей спосіб використовує на ура....Але при цьому шапо не вишуковує приклади з ізраїльських спецслужб і не називає єврейок тельавівськитми курвами....
Може тому що там його за це срейсермейсер завалить..а тут СБУ людяна, тут навіть форумний адміністратор , жителька Києва - та навіть початкове повідомлення не зітре
Уявляєте наскільки вольготно може почувати тут себе будь-яка інонаційна сволота.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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