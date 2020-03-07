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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5736573757385739> Додано: Суб 07 бер, 2020 22:32 "Сжечь эту школу!". Во Львове националисты ополчились на лицей, который объявил набор детей в русские классы

https://strana.ua/news/253594-kak-vo-lvove-natsionalisty-atakujut-shkolu-s-russkim-jazykom-obuchenija-.html

А вопросы: "Почему в РФ нет украиноязычных школ?" сильно отдают то ли демагогией, то ли крайней наивностью (во второе верится слабо).

Сколько украиноязычных было/осталось в Крыму/на Донбассе понятия не имею.

Задавать вопросы росс. правительству/президенту? Я не гражданин РФ. А вопросы: "Почему в РФ нет украиноязычных школ?" сильно отдают то ли демагогией, то ли крайней наивностью (во второе верится слабо).Сколько украиноязычных было/осталось в Крыму/на Донбассе понятия не имею.Задавать вопросы росс. правительству/президенту? Я не гражданин РФ. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15611 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4318 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:32 ЛАД написав: Schmit

Простите, Вам не надоело выкладывать весь "Самый сок"?

Уровень-то не для форума, а для лавочек.

Хотя уже недалеко. Простите, Вам не надоело выкладывать весь "Самый сок"?Уровень-то не для форума, а для лавочек.Хотя уже недалеко.

По моему только начинается:



субота, 7 березень 2020, 21:45

https://patrioty.org.ua/politic/ponyman ... 18638.html

Володимир Зеленський повинен припинити практику кулуарних переговорів з Путіним - кордони компромісів на переговорах з РФ повинні узгоджуватися як мінімум на рівні РНБО.



"По данным источников Цензор.Нет, подача воды в Крым - это одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже в декабре 2019-го, и в телефонном разговора 14 февраля Путин снова потребовал от Владимира Зеленского включения воды в Крым, как одно из условий договоренностей на следующей "нормандской" встрече", - пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:



"Именно поэтому вначале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении подать воду в Крым (Шмыгаль затем свои слова опроверг). И именно поэтому власти разослали запросы в инжиниринговые организации о подготовке проекта возобновления подачи воды в Крым.



Это проверка общественного мнения, Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может ли поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с РФ.



Договоренность по поставкам воды с Путиным - этой грубейшая ошибка президента Зеленского. Во-первых, а причем тут вода в Крым к проблеме Донбасса? Ведь ранее сам президент озвучивал стратегию решения вначале проблемы Донбасса, а затем Крыма, поскольку там разные международно-правовые ситуации и разные пакеты санкций. И поэтому категорически нельзя смешивать эти два вопроса, этим же президент наносит ущерб своей же собственной стратегии. Во-вторых, принятие на себя обязательств перед Путиным по поставкам воды и попытка этот проект реализовать - это тяжелый удар по доверию к власти в Украине. Потому что поставка воды - это предательство национальных интересов, и Путин это прекрасно понимает, что даже самим обсуждением этого вопроса он подвешивает украинскую власть на крючок.



То, что Денис Шмыгать озвучивает путинские пожелания по телевидению в своем первом публичном выступлении - это демонстрация глубокого не понимания премьером происходящего, и полной несамостоятельности. Тем более, что его оправдания в фейсбуке на телеканалах не показали.



Мое мнение: Владимир Зеленский должен прекратить практику кулуарных переговоров с Путиным - границы компромиссов на переговорах с РФ должны согласовываться как минимум на уровне СНБО. И возникает вопрос - о чем еще договаривались с Путиным? Если в качестве компромисса рассматривают вот такие истории - значит, понимания государственных интересов у президента на переговорах нет". "Понимания государственных интересов у президента нет": Зеленський таємно домовився з Путіним дати воду в окупований Крим - Бутусовсубота, 7 березень 2020, 21:45Володимир Зеленський повинен припинити практику кулуарних переговорів з Путіним - кордони компромісів на переговорах з РФ повинні узгоджуватися як мінімум на рівні РНБО."Именно поэтому вначале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении подать воду в Крым (Шмыгаль затем свои слова опроверг). И именно поэтому власти разослали запросы в инжиниринговые организации о подготовке проекта возобновления подачи воды в Крым.Это проверка общественного мнения, Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может ли поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с РФ.Договоренность по поставкам воды с Путиным - этой грубейшая ошибка президента Зеленского. Во-первых, а причем тут вода в Крым к проблеме Донбасса? Ведь ранее сам президент озвучивал стратегию решения вначале проблемы Донбасса, а затем Крыма, поскольку там разные международно-правовые ситуации и разные пакеты санкций. И поэтому категорически нельзя смешивать эти два вопроса, этим же президент наносит ущерб своей же собственной стратегии. Во-вторых, принятие на себя обязательств перед Путиным по поставкам воды и попытка этот проект реализовать - это тяжелый удар по доверию к власти в Украине. Потому что поставка воды - это предательство национальных интересов, и Путин это прекрасно понимает, что даже самим обсуждением этого вопроса он подвешивает украинскую власть на крючок.То, что Денис Шмыгать озвучивает путинские пожелания по телевидению в своем первом публичном выступлении - это демонстрация глубокого не понимания премьером происходящего, и полной несамостоятельности. Тем более, что его оправдания в фейсбуке на телеканалах не показали.Мое мнение: Владимир Зеленский должен прекратить практику кулуарных переговоров с Путиным - границы компромиссов на переговорах с РФ должны согласовываться как минимум на уровне СНБО. И возникает вопрос - о чем еще договаривались с Путиным? Если в качестве компромисса рассматривают вот такие истории - значит, понимания государственных интересов у президента на переговорах нет".

В этой стране давно никто никому не верит.

Со ссылкой на цензор нет. По моему только начинается:В этой стране давно никто никому не верит.Со ссылкой на цензор нет. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8207 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:35 budivelnik

Кто заводит разговор о евреях?

Это имеет хоть какое-то отношение к обсуждаемому вопросу?

Ваш антисемитизм давно понятен.

Но "у нас его нет". Кто заводит разговор о евреях?Это имеет хоть какое-то отношение к обсуждаемому вопросу?Ваш антисемитизм давно понятен.Но "у нас его нет". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15611 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4318 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:37 Kudrjavuy

К Вам просьба - не начинать свои посты с цитирования моих без всякой связи содержания. ЛАД 2 Повідомлень: 15611 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4318 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:38 budivelnik написав: shapo написав: Похоже, дно этого форума ещё не пробито если после очередного оскорбления меня, моей матери и евреев это дерьмо которое якобы строитель до сих пор не забанен Похоже, дно этого форума ещё не пробито если после очередного оскорбления меня, моей матери и евреев это дерьмо которое якобы строитель до сих пор не забанен Туди де тебе не люблять і не захищають - не варто заходити в гості . Туди де тебе не люблять і не захищають - не варто заходити в гості .

Запомни, дерьмо, я у себя дома в Киеве, а не в твоей львовской Хацапетовке.

Защищаю всегда себя сам, а любовь таких как ты была для меня оскорблением Запомни, дерьмо, я у себя дома в Киеве, а не в твоей львовской Хацапетовке.Защищаю всегда себя сам, а любовь таких как ты была для меня оскорблением Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3036 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:38 ЛАД написав: "Сжечь эту школу!". Во Львове националисты ополчились на лицей, который объявил набор детей в русские классы

https://strana.ua/news/253594-kak-vo-lvove-natsionalisty-atakujut-shkolu-s-russkim-jazykom-obuchenija-.html

А вопросы: "Почему в РФ нет украиноязычных школ?" сильно отдают то ли демагогией, то ли крайней наивностью (во второе верится слабо).

Сколько украиноязычных было/осталось в Крыму/на Донбассе понятия не имею.

Задавать вопросы росс. правительству/президенту? Я не гражданин РФ. А вопросы: "Почему в РФ нет украиноязычных школ?" сильно отдают то ли демагогией, то ли крайней наивностью (во второе верится слабо).Сколько украиноязычных было/осталось в Крыму/на Донбассе понятия не имею.Задавать вопросы росс. правительству/президенту? Я не гражданин РФ. Тридцять років пройшло.а в колисці бандерівців - тільки закликають

То-лі діло в педерації

Не пройшло і три роки - і всі українські школи були закриті...

А в тюмені,Зеленому Клину і Ростові - ніколи й не відкривались..

Це перше

Друге

А ви на цих сторінках з урядом України спілкуєтесь? чи з її мешканцями

Якщо з урядом - вам до холяви

Якщо з мешканцями

То що заважає задати питанням мешканцям ОРДЛО/Криму/Росії



Питання просте

Чому українці російські школи за 30 років не закрили і при цьому ерефники вважають українців нациками.але

В той самий час закрили всі українські школи за три роки - і при цьому носії роССійського мІра а не уєбки або православнірусофашисти?? Тридцять років пройшло.а в колисці бандерівців - тільки закликаютьТо-лі діло в педераціїНе пройшло і три роки - і всі українські школи були закриті...А в тюмені,Зеленому Клину і Ростові - ніколи й не відкривались..Це першеДругеА ви на цих сторінках з урядом України спілкуєтесь? чи з її мешканцямиЯкщо з урядом - вам до холявиЯкщо з мешканцямиТо що заважає задати питанням мешканцям ОРДЛО/Криму/РосіїПитання простеЧому українці російські школи за 30 років не закрили і при цьому ерефники вважають українців нациками.алеВ той самий час закрили всі українські школи за три роки - і при цьому носії роССійського мІра а не уєбки або православнірусофашисти?? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22273 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:40 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: Похоже, дно этого форума ещё не пробито если после очередного оскорбления меня, моей матери и евреев это дерьмо которое якобы строитель до сих пор не забанен Похоже, дно этого форума ещё не пробито если после очередного оскорбления меня, моей матери и евреев это дерьмо которое якобы строитель до сих пор не забанен Туди де тебе не люблять і не захищають - не варто заходити в гості . Туди де тебе не люблять і не захищають - не варто заходити в гості . Запомни, дерьмо, я у себя дома в Киеве, а не в твоей львовской Хацапетовке.

Защищаю всегда себя сам, а любовь таких как ты была для меня оскорблением Запомни, дерьмо, я у себя дома в Киеве, а не в твоей львовской Хацапетовке.Защищаю всегда себя сам, а любовь таких как ты была для меня оскорблением Це тебе в казахстані ішаки дерли...тому тобі й здається що ти підготовлений до чоловічої любові...

В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся? Це тебе в казахстані ішаки дерли...тому тобі й здається що ти підготовлений до чоловічої любові...В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22273 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:46 ЛАД написав: budivelnik

Кто заводит разговор о евреях?

Это имеет хоть какое-то отношение к обсуждаемому вопросу?

Ваш антисемитизм давно понятен.

Но "у нас его нет". Кто заводит разговор о евреях?Это имеет хоть какое-то отношение к обсуждаемому вопросу?Ваш антисемитизм давно понятен.Но "у нас его нет". Хто - хто-єврей...

В мене єж правило дзеркальності..

Якщо б наш борець з антисемітизмом заявив

Україна це Держава, яка надавала притулок євреям сотні років і це допомогли їм зберегтись...

Мої відповіді булиб практично такі самі як і раніше.тільки я б в них акценти змістив

Наприклад

Треба брати приклад з ізраїльтян ,які не зважаючи на те що їх в 4 рази менше ніж українців , вони з усіх сторін оточені ворогами (ми тільки з одної), і всього за 130 млрд отриманої допомоги - вони втратили тільки 2 млн, але зберегли Державу і змусили навколишні народи з собою рахуватись...



Але коли приходить чудо в меймурці і починає цахал-махал-срайсер-.... і це в мене вдома - отримує адекватну відповідь



Так що шапо - почитай, в тебе є шанс отримати Україну як Державу яка не ворог Ізраїля...(хоча б на цих сторінках) Хто - хто-єврей...В мене єж правило дзеркальності..Якщо б наш борець з антисемітизмом заявивУкраїна це Держава, яка надавала притулок євреям сотні років і це допомогли їм зберегтись...Мої відповіді булиб практично такі самі як і раніше.тільки я б в них акценти змістивНаприкладТреба брати приклад з ізраїльтян ,які не зважаючи на те що їх в 4 рази менше ніж українців , вони з усіх сторін оточені ворогами (ми тільки з одної), і всього за 130 млрд отриманої допомоги - вони втратили тільки 2 млн, але зберегли Державу і змусили навколишні народи з собою рахуватись...Але коли приходить чудо в меймурці і починає цахал-махал-срайсер-.... і це в мене вдома - отримує адекватну відповідьТак що шапо - почитай, в тебе є шанс отримати Україну як Державу яка не ворог Ізраїля...(хоча б на цих сторінках) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22273 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:47 Модеры, вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов.

Сколько можно?

Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике.

Если он не антисемит, то просто ... неумный человек. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 бер, 2020 22:49, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15611 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4318 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:47 budivelnik написав: Туди де тебе не люблять і не захищають - не варто заходити в гості .

Знайди мене на ізраїльському форумі...Не можеш? А як думає - чого? Туди де тебе не люблять і не захищають - не варто заходити в гості .Знайди мене нафорумі...Не можеш? А як думає - чого?



Продолжаешь разжигать, используя известный маргинальный принцип "Украина для украинцев"?



Еврей с украинским паспортом в Украине имеет прав не меньше, чем украинец с украинским паспортом. По закону так! Если каким-то мразям это не нравится, и через очередной майдан они смогут изменить законодательство - тогда будешь вправе пропагандировать свой апартеид. Только вопрос, на какой территории, потому что в подобной нео-нацистской конструкции даже Киев не останется, не говоря уже о Харькове, Днепре и Одессе... Продолжаешь разжигать, используя известный маргинальный принцип "Украина для украинцев"?Еврей с украинским паспортом в Украине имеет прав не меньше, чем украинец с украинским паспортом. По закону так! Если каким-то мразям это не нравится, и через очередной майдан они смогут изменить законодательство - тогда будешь вправе пропагандировать свой апартеид. Только вопрос, на какой территории, потому что в подобной нео-нацистской конструкции даже Киев не останется, не говоря уже о Харькове, Днепре и Одессе... zРадио

Повідомлень: 5119 З нами з: 02.05.18 Подякував: 933 раз. Подякували: 2082 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5736573757385739> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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