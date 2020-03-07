Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Schmit Простите, Вам не надоело выкладывать весь "Самый сок"? Уровень-то не для форума, а для лавочек. Хотя уже недалеко.
По моему только начинается:
"Понимания государственных интересов у президента нет": Зеленський таємно домовився з Путіним дати воду в окупований Крим - Бутусов субота, 7 березень 2020, 21:45 https://patrioty.org.ua/politic/ponyman ... 18638.html Володимир Зеленський повинен припинити практику кулуарних переговорів з Путіним - кордони компромісів на переговорах з РФ повинні узгоджуватися як мінімум на рівні РНБО.
"По данным источников Цензор.Нет, подача воды в Крым - это одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже в декабре 2019-го, и в телефонном разговора 14 февраля Путин снова потребовал от Владимира Зеленского включения воды в Крым, как одно из условий договоренностей на следующей "нормандской" встрече", - пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:
"Именно поэтому вначале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении подать воду в Крым (Шмыгаль затем свои слова опроверг). И именно поэтому власти разослали запросы в инжиниринговые организации о подготовке проекта возобновления подачи воды в Крым.
Это проверка общественного мнения, Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может ли поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с РФ.
Договоренность по поставкам воды с Путиным - этой грубейшая ошибка президента Зеленского. Во-первых, а причем тут вода в Крым к проблеме Донбасса? Ведь ранее сам президент озвучивал стратегию решения вначале проблемы Донбасса, а затем Крыма, поскольку там разные международно-правовые ситуации и разные пакеты санкций. И поэтому категорически нельзя смешивать эти два вопроса, этим же президент наносит ущерб своей же собственной стратегии. Во-вторых, принятие на себя обязательств перед Путиным по поставкам воды и попытка этот проект реализовать - это тяжелый удар по доверию к власти в Украине. Потому что поставка воды - это предательство национальных интересов, и Путин это прекрасно понимает, что даже самим обсуждением этого вопроса он подвешивает украинскую власть на крючок.
То, что Денис Шмыгать озвучивает путинские пожелания по телевидению в своем первом публичном выступлении - это демонстрация глубокого не понимания премьером происходящего, и полной несамостоятельности. Тем более, что его оправдания в фейсбуке на телеканалах не показали.
Мое мнение: Владимир Зеленский должен прекратить практику кулуарных переговоров с Путиным - границы компромиссов на переговорах с РФ должны согласовываться как минимум на уровне СНБО. И возникает вопрос - о чем еще договаривались с Путиным? Если в качестве компромисса рассматривают вот такие истории - значит, понимания государственных интересов у президента на переговорах нет".
В этой стране давно никто никому не верит. Со ссылкой на цензор нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тридцять років пройшло.а в колисці бандерівців - тільки закликають То-лі діло в педерації Не пройшло і три роки - і всі українські школи були закриті... А в тюмені,Зеленому Клину і Ростові - ніколи й не відкривались.. Це перше Друге А ви на цих сторінках з урядом України спілкуєтесь? чи з її мешканцями Якщо з урядом - вам до холяви Якщо з мешканцями То що заважає задати питанням мешканцям ОРДЛО/Криму/Росії
Питання просте Чому українці російські школи за 30 років не закрили і при цьому ерефники вважають українців нациками.але В той самий час закрили всі українські школи за три роки - і при цьому носії роССійського мІра а не уєбки або православнірусофашисти??
shapo написав:Похоже, дно этого форума ещё не пробито если после очередного оскорбления меня, моей матери и евреев это дерьмо которое якобы строитель до сих пор не забанен
Туди де тебе не люблять і не захищають - не варто заходити в гості .
Запомни, дерьмо, я у себя дома в Киеве, а не в твоей львовской Хацапетовке. Защищаю всегда себя сам, а любовь таких как ты была для меня оскорблением
Це тебе в казахстані ішаки дерли...тому тобі й здається що ти підготовлений до чоловічої любові... В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся?
ЛАД написав:budivelnik Кто заводит разговор о евреях? Это имеет хоть какое-то отношение к обсуждаемому вопросу? Ваш антисемитизм давно понятен. Но "у нас его нет".
Хто - хто-єврей... В мене єж правило дзеркальності.. Якщо б наш борець з антисемітизмом заявив Україна це Держава, яка надавала притулок євреям сотні років і це допомогли їм зберегтись... Мої відповіді булиб практично такі самі як і раніше.тільки я б в них акценти змістив Наприклад Треба брати приклад з ізраїльтян ,які не зважаючи на те що їх в 4 рази менше ніж українців , вони з усіх сторін оточені ворогами (ми тільки з одної), і всього за 130 млрд отриманої допомоги - вони втратили тільки 2 млн, але зберегли Державу і змусили навколишні народи з собою рахуватись...
Але коли приходить чудо в меймурці і починає цахал-махал-срайсер-.... і це в мене вдома - отримує адекватну відповідь
Так що шапо - почитай, в тебе є шанс отримати Україну як Державу яка не ворог Ізраїля...(хоча б на цих сторінках)
Модеры, вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов. Сколько можно? Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике. Если он не антисемит, то просто ... неумный человек.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 бер, 2020 22:49, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:Туди де тебе не люблять і не захищають - не варто заходити в гості . Знайди мене на ізраїльському форумі...Не можеш? А як думає - чого?
Продолжаешь разжигать, используя известный маргинальный принцип "Украина для украинцев"?
Еврей с украинским паспортом в Украине имеет прав не меньше, чем украинец с украинским паспортом. По закону так! Если каким-то мразям это не нравится, и через очередной майдан они смогут изменить законодательство - тогда будешь вправе пропагандировать свой апартеид. Только вопрос, на какой территории, потому что в подобной нео-нацистской конструкции даже Киев не останется, не говоря уже о Харькове, Днепре и Одессе...