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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5736573757385739
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:48

Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона
https://rusvesna.su/news/1534433370
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:50

  ЛАД написав:Модеры, вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов.
Сколько можно?
Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике.
Если он не антисемит, то просто ... неумный человек.
а ДЕ Я РОЗПАЛЮЮ?
ТУТ
Треба брати приклад з ізраїльтян ,які не зважаючи на те що їх в 4 рази менше ніж українців , вони з усіх сторін оточені ворогами (ми тільки з одної), і всього за 130 млрд отриманої допомоги - вони втратили тільки 2 млн, але зберегли Державу і змусили навколишні народи з собою рахуватись...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:52

  ЛАД написав:Модеры, Вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов.
Сколько можно?
Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике.
Если он не антисемит, то просто ... неумный человек.


Маски сорваны - на форуме вскрылся натуральный нацист, ненавидящий свободу слова, совести и, конечно же, евреев
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:52

  shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона
https://rusvesna.su/news/1534433370
Прикольна ссилка
тільки як ні від кого не ховаюсь ,а тому аномайзери не використовую - тому цей сайт в мене не відкривається..Його СБУ як зачумлений прикрила для України.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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