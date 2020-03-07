Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Модеры, вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов. Сколько можно? Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике. Если он не антисемит, то просто ... неумный человек.
а ДЕ Я РОЗПАЛЮЮ? ТУТ
Треба брати приклад з ізраїльтян ,які не зважаючи на те що їх в 4 рази менше ніж українців , вони з усіх сторін оточені ворогами (ми тільки з одної), і всього за 130 млрд отриманої допомоги - вони втратили тільки 2 млн, але зберегли Державу і змусили навколишні народи з собою рахуватись...
ЛАД написав:Модеры, Вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов. Сколько можно? Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике. Если он не антисемит, то просто ... неумный человек.
Маски сорваны - на форуме вскрылся натуральный нацист, ненавидящий свободу слова, совести и, конечно же, евреев
shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона https://rusvesna.su/news/1534433370
Прикольна ссилка тільки як ні від кого не ховаюсь ,а тому аномайзери не використовую - тому цей сайт в мене не відкривається..Його СБУ як зачумлений прикрила для України.