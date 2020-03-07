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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:48
Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:50
а ДЕ Я РОЗПАЛЮЮ?
ТУТ
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:52
Маски сорваны - на форуме вскрылся натуральный нацист, ненавидящий свободу слова, совести и, конечно же, евреев
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:52
Прикольна ссилка
тільки як ні від кого не ховаюсь ,а тому аномайзери не використовую - тому цей сайт в мене не відкривається..Його СБУ як зачумлений прикрила для України.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:54
Поки що викликаний вогонь на себе...
Тому маски зірвані з ворогів.Чекайте відвідин з органів...А якщо не боїтесь - то напевно твердо переконані що в Донецьку чи Москві вас не дістануть...Гіві з захерченком також так думали
Як виявилось - вони смертельно помилились.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:55
Первая пятилетка после победы майдана завершается на Западной Украине ударным перевыполнением плана по всем показателям. Все внешние упоминания о советском прошлом старательно зачищены, флаги Евросоюза водружены на каждом углу, китайские партнеры сумели вывести на беспрецедентный уровень производство вышиванок. Продолжается планомерная работа по дальнейшему наращиванию достоинства и углублению европейскости.
Вместе с тем жизненная матрица западэнцэв не претерпела принципиальных изменений за эти годы. Достойно пройти путь от роддома до погоста ранее мешало российское имперское ярмо.
Сегодня, когда ярмо наконец-то скинули, путь этот стал еще заковыристее. Вернее, он почти исчез в частоколе обстоятельств непреодолимой силы, заставляющих западноукраинское общество воспроизводить худшие деструктивные формы социального поведения во взаимоотношениях с властью и между самими гражданами. Возникновению рациональной альтернативы мешают идеологические барьеры и глубоко укоренившиеся в местном социуме стереотипы.
Простенький миф об универсальном рецепте успеха для постсоветских территорий, который внушили жителям Западной Украины, состоит в том, что первопричиной «экономического рывка восточноевропейских тигров» стало народное восстание против тоталитарной коммунистической системы.
Затем новые демократические элиты вернули томящиеся в мракобесии «совка» общества к традиционным ценностям частной собственности и свободной конкуренции. И жизнь, как говорится, потекла бурной рекой в русле европейских ценностей, управляемая невидимой и мудрой рукой рынка.
Но вместо бурной реки «цивилизованной» жизни реалии окунули жителей Западной Украины в сточную канаву. А всех, кто пробует выбраться из ее смрадных вод, бьет по голове та самая «невидимая рука рынка», о чудодейственной силе которой так долго внушалось обывателям.
Образным подтверждением такого положения дел служит новость о том, что в Бережанах Тернопольской области местные жители сливают отходы и фекалии прямо в придорожную канаву.
Ранее эту новаторскую канализационную систему скрывала вода. Но, когда ее уровень упал, запах отходов стал резать глаза не только жителям улицы Бандеры, которую залили экскрементами (как символично!), но и бережанским активистам.
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Не стоит, конечно, злорадствовать из-за проблем бережанчан. Но историческая победа дела Степана Бандеры застала его последователей в известной растерянности. Отцы-основатели националистического движения обещали своим потомкам сильную, жестокую и даже «страшную» власть, способную гарантировать «титульной нации» всяческие привилегии.
На деле же основной привилегией потомственных бандеровцев стала возможность жить в собственном дерьме после окончательной декоммунизации советских объектов ЖКХ.
Хотя Западную Украину не без оснований считают регионом традиционно аграрным, сейчас остатки более-менее активной жизнедеятельности все выразительнее концентрируются в городах, а точнее — областных центрах. Здесь отличительными признаками времени стало увеличение объемов строительства жилья и количества разнообразных культурных фестивалей.
Строительный рынок стал, видимо, последней нишей для локализации оставшихся у населения капиталов с учетом увеличения спроса со стороны платежеспособных переселенцев из зоны конфликта на Донбассе. Хотя и незаметно, чтобы новые жилые площади раскупались на ура. Ну, а специфическое «мыстецькэ життя» (культурная жизнь — прим. ред.) активно культивировалось на Западной Украине все последние десятилетия.
Можно предположить, что таким образом осуществляется эксперимент по имплементации постмодернистских концепций в полотно архаичного аграрного общества путем синергии творческой энергии городских сумасшедших и потомственных патриотов.
Городки помельче, не говоря уже о селах, представляют в основной своей массе унылое зрелище.
Которое, впрочем, и наблюдать особо уже некому, кроме стариков и небольшого числа пролетариев аграрного труда, подорвавших свое физическое и умственное здоровье в борьбе с контрафактным спиртом.
«Счастливы» те, кого еще кормит граница, а тем более те, кто сумел найти по ту ее сторону постоянную работу. Правда, судя по всему, украинскую территорию таким образом покидает последнее поколение, умеющее делать собственными руками нечто более сложное, чем шаровары.
Сегодня редкие еще работающие в регионе мелкие предприятия примитивного машиностроения с численностью сотрудников 10–15 человек вынуждены искать квалифицированных работников практически по всей стране. Притом, что предлагаемая ими зарплата в 400–600 американских долларов сейчас является более чем конкурентоспособной даже для Киева.
Украинский экономист Алексей Кущ в этой связи отмечает: «Новая модель трудовой миграции предполагает, что на родине остаются лишь могилы предков, а в таком случае многие наши населенные пункты могут превратиться в подобие чернобыльских сел, где вереницы машин появляются лишь в апреле—мае на „гробки“.
В заявлении на предоставление „европейской прописки“ 83% украинцев указали, что их цель — работа в странах ЕС, 6% — семейные причины, 4% — образование и 7% — другие жизненные обстоятельства.
Таким образом, перед нами масштабный трудовой исход украинцев в Европу, только уезжают они, не из „плена египетского“, а из собственного дома. Если к данным показателям добавить сезонных рабочих и нелегалов, то получится вообще печальная картина.
По сути, речь идет о „потерянном поколении“, ведь если наши граждане, собравши все необходимые документы, пробили сопротивление европейской бюрократии и получили в ЕС долгосрочный вид на жительство, вряд ли в обозримом будущем они вернутся в Украину».
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Как же противодействует таким тенденциям украинская власть? Весьма творчески и разнообразно. Например, для защиты прав граждан Украины, которые работают за границей, от рабства, а также в связи с ростом случаев вовлечения украинских граждан в преступную деятельность на территории иностранных государств, Министерством социальной политики Украины снят видеоролик «Сказочных вакансий не бывает — не рискуй собственной свободой».
Социальная реклама указанного тематического направления разработана с целью предупреждения граждан Украины относительно вовлечения их в преступную деятельность по перевозке наркотических веществ на территории иностранных государств.
В ситуации, когда «заробитчане» за последние два с половиной года перевели на Украину около 22 млрд долларов США, ожидать другой реакции от киевского режима не приходится. Заботливое государство предупреждает граждан об опасностях закордонной жизни и одновременно толкает их на путь эмиграции всеми своими действиями. Вернее, патологическим бездействием и равнодушием к жизненным интересам обывателей.
Для Западной Украины, в принципе, повторяется история столетней и чуть более ранней давности, когда тысячи местных жителей покидали родные дома, став впоследствии «вуйками из Канады» и «стрийкамы из Австралии».
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Благодаря «советскому террору» на этих землях все же выросло несколько поколений сытых и образованных людей.
Но счастье оказалось недолгим, и вечная ностальгическая мечта заокеанской украинской диаспоры о «соломенных хатынках», окутанных дымком возрожденного «национального духа», начинает сбываться с удивительной быстротой.
Куда будут возвращаться и кого будут навещать сегодняшние эмигранты, активно покидающие украинскую территорию в последние годы?
Политическая консолидация предыдущих поколений диаспорян была востребована во времена противостояния Запада и СССР. Сегодня местным жителям создаются все условия для отъезда и быстрой ассимиляции за границей.
Период закордонных митингов заробитчан в поддержку майданов и прочих «демократических подвигов» подходит к концу. На родине тоже особо не помитингуешь — никто не горит желанием попасть в ряды «врагов украинской нации».
Поэтому на фоне постоянных разговоров о невиданном развитии гражданского общества и свобод участие населения в политическом процессе все больше сходит на ноль. Но украинскую диаспору это уже не волнует. Как говорится, аполитичность населения характерна для сытых цивилизованных демократий, в ряды которых со страшной силой стремится порвавшая с темным советским прошлым Украина.
Репрессивная машина работает незаметно, но упорно. В информационном пространстве Западной Украины четко расставлены вешки, которые запрещено пересекать в ходе публичной дискуссии.
Подтверждением тому служит дело Руслана Коцабы, которое на днях вновь достали из-под сукна. И если взрослое население в своем большинстве абстрагируется от происходящего в суете бытовых проблем, то последствия воздействия идеологического маразма на сознание местных детей можно будет оценить только со временем.
Скорее всего, царящая вокруг тотальная ложь воспитает в них подсознательное отвращение к любым формам конструктивной социальной активности. Главное, как говорится, чтобы в них не пропал интерес к потреблению и отсутствовало желание слишком уж задумываться над сутью происходящего.
В регионе тем временем пытаются развивать туризм. Особенно много говорят о так называемом «зеленом» туризме, который, на первый взгляд, не требует больших инвестиций. Но во многих отношениях отличные курортные местности Западной Украины остаются недоступными для многих украинцев, не говоря уже об иностранцах, из-за ужасных дорог и ограниченных возможностей железнодорожного транспорта.
Если проходимые подъездные пути к довольно дорогостоящему «Буковелю» еще можно отыскать, то множество отдаленных карпатских сел со схожими рекреационными условиями находятся буквально в изоляции, особенно в зимний период. Поэтому бигборды совладельца «Буковеля» народного депутата Александра Шевченко «Построили Буковель — построим и Украину», расставленные вдоль разбитых местных дорог, выглядят особо издевательски.
Вхождение в очередной политический цикл не сулит западноукраинцам сенсаций. Политики будут апеллировать к традиционным для этой территории агитационным установкам о дальнейшей борьбе за независимость, частной инициативе, развитии малого бизнеса, сохранении культурных традиций.
Понимание того, что все это пустые фразы, положение вещей не меняет. Хождения по кругу, определенному рекламным слоганом «свий до свого по свое» («свой к своему за своим»), закончились полным кризисом свежих идей, выходящих за рамки жлобского хуторянского мировоззрения.
Конечно же, адекватные наблюдатели не могут игнорировать амбивалентность происходящих на Западной Украине процессов. Вопиющая социальная деградация происходит на фоне беспрецедентной идеологической и технологической модернизации элит.
Ведь Галичина — это не только отдельные усатые де*** в селянских свитках и спившиеся гопники с опытом участия в «АТО».
Это и министр инфраструктуры Омелян с гиперлупами и блокадами, и министр экологии Семерак с фирменным застенчивым взором «голубого воришки», и министр образования Гриневич с ее материнской заботой о патриотическом воспитании детей ясельного возраста, и множество других «героев», способных даже в непролазной грязи узреть контуры величественного украинского будущего.
Эти люди думают, что способность обманывать недалекий народ свидетельствует об их выдающихся политических талантах. Они уверены, что оказались наверху не по собственной глупости и жадности, а волей уникального исторического момента. С каким чувством они наблюдают за неотвратимым вымиранием их родных мест, остается загадкой. Хотя по части «позитивного мышления» галицкие революционеры-либералы дадут фору любому. Чего они настоятельно желают и своим землякам, оставшимся у разбитого корыта украинской независимости.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:59
Давай так
Якщо єврей з українським паспортом має право називати киянок з українським паспортом
київськими курвами
То чи має право українець з українським паспортом назвати єврея з українським паспортом - пархатим жидом?
Таке просте питання
З якого випливає наступне питання
Якщо українець зукраїнським паспортом не згадує єврея з українським паспортом поки останній не почне хамити в сторону українок - то хто зачинщик срачу
І останнє (напевно забанять шапо і будівельника на тиждень від гріха подалі)
Я жзвертав увагу
Якщо є причина
Українок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвами
То чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться?
В мене варіант тільки один
а - стерти повідомлення яке є причиною срачу
б - забанити самих ярих учасників
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 07 бер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:10
Дерьмо, в отличие от тебя оскорбляющего всех евреев обоего пола я никогда так не высказывался о всех украинца, в т.ч. о твоей матери, сестре и дочерях.
А конкретную девушку отправившуюся к Гиви оказывать интим-услуги и по ходу якобы поставившей адскую машинку неизвестно как пронесенную называю бл..дью,а для тебя она может быть кто угодно - хоть мать Тереза,хоть Мата Хари
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:14
"Полезные идиоты"
Будут гавкать, на кого угодно, лишь бы за это платили.
Как самый знатный РФский пример напомню:
Или его уровня "тяжеловес" разговорного жанра "Фарион".
На них не стоит обращать внимания - хотя, как официально продажных стоит брать на заметку.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 07 бер, 2020 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:15
Я закон, в отличие от тебя, не нарушаю. Это на тебя управа рано, или поздно найдется. На 7-м то году разгула преступности на почве национализма - пора. Поэтому хотелось бы раньше, чем позже.
Впрочем, наблюдаем - Регору уже выдвинуты подозрения согласно УК. Ждем решения суда!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 07 бер, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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