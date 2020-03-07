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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 57375738573957405741> Додано: Суб 07 бер, 2020 22:48

https://rusvesna.su/news/1534433370 Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3044 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:50 ЛАД написав: Модеры, вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов.

Сколько можно?

Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике.

Если он не антисемит, то просто ... неумный человек. Модеры, вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов.Сколько можно?Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике.Если он не антисемит, то просто ... неумный человек. а ДЕ Я РОЗПАЛЮЮ?

ТУТ

Треба брати приклад з ізраїльтян ,які не зважаючи на те що їх в 4 рази менше ніж українців , вони з усіх сторін оточені ворогами (ми тільки з одної), і всього за 130 млрд отриманої допомоги - вони втратили тільки 2 млн, але зберегли Державу і змусили навколишні народи з собою рахуватись... а ДЕ Я РОЗПАЛЮЮ?ТУТ http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22279 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:52 ЛАД написав: Модеры, Вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов.

Сколько можно?

Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике.

Если он не антисемит, то просто ... неумный человек. Модеры, Вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов.Сколько можно?Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике.Если он не антисемит, то просто ... неумный человек.



Маски сорваны - на форуме вскрылся натуральный нацист, ненавидящий свободу слова, совести и, конечно же, евреев Маски сорваны - на форуме вскрылся натуральный нацист, ненавидящий свободу слова, совести и, конечно же, евреев zРадио

Повідомлень: 5122 З нами з: 02.05.18 Подякував: 933 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:52 shapo написав: Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

https://rusvesna.su/news/1534433370 Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона Прикольна ссилка

тільки як ні від кого не ховаюсь ,а тому аномайзери не використовую - тому цей сайт в мене не відкривається..Його СБУ як зачумлений прикрила для України. Прикольна ссилкатільки як ні від кого не ховаюсь ,а тому аномайзери не використовую - тому цей сайт в мене не відкривається..Його СБУ як зачумлений прикрила для України. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22279 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:54 zРадио написав: ЛАД написав: Модеры, Вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов.

Сколько можно?

Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике.

Если он не антисемит, то просто ... неумный человек. Модеры, Вы знаете, человек просто напрашивается, как минимум, на месячный бан "за разжигание", а вы ограничиваетесь удалением постов.Сколько можно?Чтобы не было сомнений, я сейчас о будивельнике.Если он не антисемит, то просто ... неумный человек. Маски сорваны - на форуме вскрылся натуральный нацист, ненавидящий свободу слова, совести и, конечно же, евреев Маски сорваны - на форуме вскрылся натуральный нацист, ненавидящий свободу слова, совести и, конечно же, евреев Поки що викликаний вогонь на себе...

Тому маски зірвані з ворогів.Чекайте відвідин з органів...А якщо не боїтесь - то напевно твердо переконані що в Донецьку чи Москві вас не дістануть...Гіві з захерченком також так думали

Як виявилось - вони смертельно помилились. Поки що викликаний вогонь на себе...Тому маски зірвані з ворогів.Чекайте відвідин з органів...А якщо не боїтесь - то напевно твердо переконані що в Донецьку чи Москві вас не дістануть...Гіві з захерченком також так думалиЯк виявилось - вони смертельно помилились. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22279 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:55 budivelnik написав: shapo написав: Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

https://rusvesna.su/news/1534433370 Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона Прикольна ссилка

тільки як ні від кого не ховаюсь ,а тому аномайзери не використовую - тому цей сайт в мене не відкривається..Його СБУ як зачумлений прикрила для України. Прикольна ссилкатільки як ні від кого не ховаюсь ,а тому аномайзери не використовую - тому цей сайт в мене не відкривається..Його СБУ як зачумлений прикрила для України.



Первая пятилетка после победы майдана завершается на Западной Украине ударным перевыполнением плана по всем показателям. Все внешние упоминания о советском прошлом старательно зачищены, флаги Евросоюза водружены на каждом углу, китайские партнеры сумели вывести на беспрецедентный уровень производство вышиванок. Продолжается планомерная работа по дальнейшему наращиванию достоинства и углублению европейскости.



Вместе с тем жизненная матрица западэнцэв не претерпела принципиальных изменений за эти годы. Достойно пройти путь от роддома до погоста ранее мешало российское имперское ярмо.



Сегодня, когда ярмо наконец-то скинули, путь этот стал еще заковыристее. Вернее, он почти исчез в частоколе обстоятельств непреодолимой силы, заставляющих западноукраинское общество воспроизводить худшие деструктивные формы социального поведения во взаимоотношениях с властью и между самими гражданами. Возникновению рациональной альтернативы мешают идеологические барьеры и глубоко укоренившиеся в местном социуме стереотипы.



Простенький миф об универсальном рецепте успеха для постсоветских территорий, который внушили жителям Западной Украины, состоит в том, что первопричиной «экономического рывка восточноевропейских тигров» стало народное восстание против тоталитарной коммунистической системы.



Затем новые демократические элиты вернули томящиеся в мракобесии «совка» общества к традиционным ценностям частной собственности и свободной конкуренции. И жизнь, как говорится, потекла бурной рекой в русле европейских ценностей, управляемая невидимой и мудрой рукой рынка.



Но вместо бурной реки «цивилизованной» жизни реалии окунули жителей Западной Украины в сточную канаву. А всех, кто пробует выбраться из ее смрадных вод, бьет по голове та самая «невидимая рука рынка», о чудодейственной силе которой так долго внушалось обывателям.



Образным подтверждением такого положения дел служит новость о том, что в Бережанах Тернопольской области местные жители сливают отходы и фекалии прямо в придорожную канаву.



Ранее эту новаторскую канализационную систему скрывала вода. Но, когда ее уровень упал, запах отходов стал резать глаза не только жителям улицы Бандеры, которую залили экскрементами (как символично!), но и бережанским активистам.



Читайте также: Не удивлюсь, если «Львовская народная республика» первой установит связи с РФ, — экс-депутат Рады



Не стоит, конечно, злорадствовать из-за проблем бережанчан. Но историческая победа дела Степана Бандеры застала его последователей в известной растерянности. Отцы-основатели националистического движения обещали своим потомкам сильную, жестокую и даже «страшную» власть, способную гарантировать «титульной нации» всяческие привилегии.



На деле же основной привилегией потомственных бандеровцев стала возможность жить в собственном дерьме после окончательной декоммунизации советских объектов ЖКХ.



Хотя Западную Украину не без оснований считают регионом традиционно аграрным, сейчас остатки более-менее активной жизнедеятельности все выразительнее концентрируются в городах, а точнее — областных центрах. Здесь отличительными признаками времени стало увеличение объемов строительства жилья и количества разнообразных культурных фестивалей.



Строительный рынок стал, видимо, последней нишей для локализации оставшихся у населения капиталов с учетом увеличения спроса со стороны платежеспособных переселенцев из зоны конфликта на Донбассе. Хотя и незаметно, чтобы новые жилые площади раскупались на ура. Ну, а специфическое «мыстецькэ життя» (культурная жизнь — прим. ред.) активно культивировалось на Западной Украине все последние десятилетия.



Можно предположить, что таким образом осуществляется эксперимент по имплементации постмодернистских концепций в полотно архаичного аграрного общества путем синергии творческой энергии городских сумасшедших и потомственных патриотов.



Городки помельче, не говоря уже о селах, представляют в основной своей массе унылое зрелище.



Которое, впрочем, и наблюдать особо уже некому, кроме стариков и небольшого числа пролетариев аграрного труда, подорвавших свое физическое и умственное здоровье в борьбе с контрафактным спиртом.



«Счастливы» те, кого еще кормит граница, а тем более те, кто сумел найти по ту ее сторону постоянную работу. Правда, судя по всему, украинскую территорию таким образом покидает последнее поколение, умеющее делать собственными руками нечто более сложное, чем шаровары.



Сегодня редкие еще работающие в регионе мелкие предприятия примитивного машиностроения с численностью сотрудников 10–15 человек вынуждены искать квалифицированных работников практически по всей стране. Притом, что предлагаемая ими зарплата в 400–600 американских долларов сейчас является более чем конкурентоспособной даже для Киева.



Украинский экономист Алексей Кущ в этой связи отмечает: «Новая модель трудовой миграции предполагает, что на родине остаются лишь могилы предков, а в таком случае многие наши населенные пункты могут превратиться в подобие чернобыльских сел, где вереницы машин появляются лишь в апреле—мае на „гробки“.



В заявлении на предоставление „европейской прописки“ 83% украинцев указали, что их цель — работа в странах ЕС, 6% — семейные причины, 4% — образование и 7% — другие жизненные обстоятельства.



Таким образом, перед нами масштабный трудовой исход украинцев в Европу, только уезжают они, не из „плена египетского“, а из собственного дома. Если к данным показателям добавить сезонных рабочих и нелегалов, то получится вообще печальная картина.



По сути, речь идет о „потерянном поколении“, ведь если наши граждане, собравши все необходимые документы, пробили сопротивление европейской бюрократии и получили в ЕС долгосрочный вид на жительство, вряд ли в обозримом будущем они вернутся в Украину».



Читайте также: Зрада: Украинцы массово едут на заработки в Россию



Как же противодействует таким тенденциям украинская власть? Весьма творчески и разнообразно. Например, для защиты прав граждан Украины, которые работают за границей, от рабства, а также в связи с ростом случаев вовлечения украинских граждан в преступную деятельность на территории иностранных государств, Министерством социальной политики Украины снят видеоролик «Сказочных вакансий не бывает — не рискуй собственной свободой».



Социальная реклама указанного тематического направления разработана с целью предупреждения граждан Украины относительно вовлечения их в преступную деятельность по перевозке наркотических веществ на территории иностранных государств.



В ситуации, когда «заробитчане» за последние два с половиной года перевели на Украину около 22 млрд долларов США, ожидать другой реакции от киевского режима не приходится. Заботливое государство предупреждает граждан об опасностях закордонной жизни и одновременно толкает их на путь эмиграции всеми своими действиями. Вернее, патологическим бездействием и равнодушием к жизненным интересам обывателей.



Для Западной Украины, в принципе, повторяется история столетней и чуть более ранней давности, когда тысячи местных жителей покидали родные дома, став впоследствии «вуйками из Канады» и «стрийкамы из Австралии».



Читайте также: «Происхождение украинского сепаратизма»: как русский историк 50 лет назад предсказал происходящее на Украине



Благодаря «советскому террору» на этих землях все же выросло несколько поколений сытых и образованных людей.



Но счастье оказалось недолгим, и вечная ностальгическая мечта заокеанской украинской диаспоры о «соломенных хатынках», окутанных дымком возрожденного «национального духа», начинает сбываться с удивительной быстротой.



Куда будут возвращаться и кого будут навещать сегодняшние эмигранты, активно покидающие украинскую территорию в последние годы?



Политическая консолидация предыдущих поколений диаспорян была востребована во времена противостояния Запада и СССР. Сегодня местным жителям создаются все условия для отъезда и быстрой ассимиляции за границей.



Период закордонных митингов заробитчан в поддержку майданов и прочих «демократических подвигов» подходит к концу. На родине тоже особо не помитингуешь — никто не горит желанием попасть в ряды «врагов украинской нации».



Поэтому на фоне постоянных разговоров о невиданном развитии гражданского общества и свобод участие населения в политическом процессе все больше сходит на ноль. Но украинскую диаспору это уже не волнует. Как говорится, аполитичность населения характерна для сытых цивилизованных демократий, в ряды которых со страшной силой стремится порвавшая с темным советским прошлым Украина.



Репрессивная машина работает незаметно, но упорно. В информационном пространстве Западной Украины четко расставлены вешки, которые запрещено пересекать в ходе публичной дискуссии.



Подтверждением тому служит дело Руслана Коцабы, которое на днях вновь достали из-под сукна. И если взрослое население в своем большинстве абстрагируется от происходящего в суете бытовых проблем, то последствия воздействия идеологического маразма на сознание местных детей можно будет оценить только со временем.



Скорее всего, царящая вокруг тотальная ложь воспитает в них подсознательное отвращение к любым формам конструктивной социальной активности. Главное, как говорится, чтобы в них не пропал интерес к потреблению и отсутствовало желание слишком уж задумываться над сутью происходящего.



В регионе тем временем пытаются развивать туризм. Особенно много говорят о так называемом «зеленом» туризме, который, на первый взгляд, не требует больших инвестиций. Но во многих отношениях отличные курортные местности Западной Украины остаются недоступными для многих украинцев, не говоря уже об иностранцах, из-за ужасных дорог и ограниченных возможностей железнодорожного транспорта.



Если проходимые подъездные пути к довольно дорогостоящему «Буковелю» еще можно отыскать, то множество отдаленных карпатских сел со схожими рекреационными условиями находятся буквально в изоляции, особенно в зимний период. Поэтому бигборды совладельца «Буковеля» народного депутата Александра Шевченко «Построили Буковель — построим и Украину», расставленные вдоль разбитых местных дорог, выглядят особо издевательски.



Вхождение в очередной политический цикл не сулит западноукраинцам сенсаций. Политики будут апеллировать к традиционным для этой территории агитационным установкам о дальнейшей борьбе за независимость, частной инициативе, развитии малого бизнеса, сохранении культурных традиций.



Понимание того, что все это пустые фразы, положение вещей не меняет. Хождения по кругу, определенному рекламным слоганом «свий до свого по свое» («свой к своему за своим»), закончились полным кризисом свежих идей, выходящих за рамки жлобского хуторянского мировоззрения.



Конечно же, адекватные наблюдатели не могут игнорировать амбивалентность происходящих на Западной Украине процессов. Вопиющая социальная деградация происходит на фоне беспрецедентной идеологической и технологической модернизации элит.



Ведь Галичина — это не только отдельные усатые де*** в селянских свитках и спившиеся гопники с опытом участия в «АТО».



Это и министр инфраструктуры Омелян с гиперлупами и блокадами, и министр экологии Семерак с фирменным застенчивым взором «голубого воришки», и министр образования Гриневич с ее материнской заботой о патриотическом воспитании детей ясельного возраста, и множество других «героев», способных даже в непролазной грязи узреть контуры величественного украинского будущего.



Эти люди думают, что способность обманывать недалекий народ свидетельствует об их выдающихся политических талантах. Они уверены, что оказались наверху не по собственной глупости и жадности, а волей уникального исторического момента. С каким чувством они наблюдают за неотвратимым вымиранием их родных мест, остается загадкой. Хотя по части «позитивного мышления» галицкие революционеры-либералы дадут фору любому. Чего они настоятельно желают и своим землякам, оставшимся у разбитого корыта украинской независимости. Первая пятилетка после победы майдана завершается на Западной Украине ударным перевыполнением плана по всем показателям. Все внешние упоминания о советском прошлом старательно зачищены, флаги Евросоюза водружены на каждом углу, китайские партнеры сумели вывести на беспрецедентный уровень производство вышиванок. Продолжается планомерная работа по дальнейшему наращиванию достоинства и углублению европейскости.Вместе с тем жизненная матрица западэнцэв не претерпела принципиальных изменений за эти годы. Достойно пройти путь от роддома до погоста ранее мешало российское имперское ярмо.Сегодня, когда ярмо наконец-то скинули, путь этот стал еще заковыристее. Вернее, он почти исчез в частоколе обстоятельств непреодолимой силы, заставляющих западноукраинское общество воспроизводить худшие деструктивные формы социального поведения во взаимоотношениях с властью и между самими гражданами. Возникновению рациональной альтернативы мешают идеологические барьеры и глубоко укоренившиеся в местном социуме стереотипы.Простенький миф об универсальном рецепте успеха для постсоветских территорий, который внушили жителям Западной Украины, состоит в том, что первопричиной «экономического рывка восточноевропейских тигров» стало народное восстание против тоталитарной коммунистической системы.Затем новые демократические элиты вернули томящиеся в мракобесии «совка» общества к традиционным ценностям частной собственности и свободной конкуренции. И жизнь, как говорится, потекла бурной рекой в русле европейских ценностей, управляемая невидимой и мудрой рукой рынка.Но вместо бурной реки «цивилизованной» жизни реалии окунули жителей Западной Украины в сточную канаву. А всех, кто пробует выбраться из ее смрадных вод, бьет по голове та самая «невидимая рука рынка», о чудодейственной силе которой так долго внушалось обывателям.Образным подтверждением такого положения дел служит новость о том, что в Бережанах Тернопольской области местные жители сливают отходы и фекалии прямо в придорожную канаву.Ранее эту новаторскую канализационную систему скрывала вода. Но, когда ее уровень упал, запах отходов стал резать глаза не только жителям улицы Бандеры, которую залили экскрементами (как символично!), но и бережанским активистам.Читайте также: Не удивлюсь, если «Львовская народная республика» первой установит связи с РФ, — экс-депутат РадыНе стоит, конечно, злорадствовать из-за проблем бережанчан. Но историческая победа дела Степана Бандеры застала его последователей в известной растерянности. Отцы-основатели националистического движения обещали своим потомкам сильную, жестокую и даже «страшную» власть, способную гарантировать «титульной нации» всяческие привилегии.На деле же основной привилегией потомственных бандеровцев стала возможность жить в собственном дерьме после окончательной декоммунизации советских объектов ЖКХ.Хотя Западную Украину не без оснований считают регионом традиционно аграрным, сейчас остатки более-менее активной жизнедеятельности все выразительнее концентрируются в городах, а точнее — областных центрах. Здесь отличительными признаками времени стало увеличение объемов строительства жилья и количества разнообразных культурных фестивалей.Строительный рынок стал, видимо, последней нишей для локализации оставшихся у населения капиталов с учетом увеличения спроса со стороны платежеспособных переселенцев из зоны конфликта на Донбассе. Хотя и незаметно, чтобы новые жилые площади раскупались на ура. Ну, а специфическое «мыстецькэ життя» (культурная жизнь — прим. ред.) активно культивировалось на Западной Украине все последние десятилетия.Можно предположить, что таким образом осуществляется эксперимент по имплементации постмодернистских концепций в полотно архаичного аграрного общества путем синергии творческой энергии городских сумасшедших и потомственных патриотов.Городки помельче, не говоря уже о селах, представляют в основной своей массе унылое зрелище.Которое, впрочем, и наблюдать особо уже некому, кроме стариков и небольшого числа пролетариев аграрного труда, подорвавших свое физическое и умственное здоровье в борьбе с контрафактным спиртом.«Счастливы» те, кого еще кормит граница, а тем более те, кто сумел найти по ту ее сторону постоянную работу. Правда, судя по всему, украинскую территорию таким образом покидает последнее поколение, умеющее делать собственными руками нечто более сложное, чем шаровары.Сегодня редкие еще работающие в регионе мелкие предприятия примитивного машиностроения с численностью сотрудников 10–15 человек вынуждены искать квалифицированных работников практически по всей стране. Притом, что предлагаемая ими зарплата в 400–600 американских долларов сейчас является более чем конкурентоспособной даже для Киева.Украинский экономист Алексей Кущ в этой связи отмечает: «Новая модель трудовой миграции предполагает, что на родине остаются лишь могилы предков, а в таком случае многие наши населенные пункты могут превратиться в подобие чернобыльских сел, где вереницы машин появляются лишь в апреле—мае на „гробки“.В заявлении на предоставление „европейской прописки“ 83% украинцев указали, что их цель — работа в странах ЕС, 6% — семейные причины, 4% — образование и 7% — другие жизненные обстоятельства.Таким образом, перед нами масштабный трудовой исход украинцев в Европу, только уезжают они, не из „плена египетского“, а из собственного дома. Если к данным показателям добавить сезонных рабочих и нелегалов, то получится вообще печальная картина.По сути, речь идет о „потерянном поколении“, ведь если наши граждане, собравши все необходимые документы, пробили сопротивление европейской бюрократии и получили в ЕС долгосрочный вид на жительство, вряд ли в обозримом будущем они вернутся в Украину».Читайте также: Зрада: Украинцы массово едут на заработки в РоссиюКак же противодействует таким тенденциям украинская власть? Весьма творчески и разнообразно. Например, для защиты прав граждан Украины, которые работают за границей, от рабства, а также в связи с ростом случаев вовлечения украинских граждан в преступную деятельность на территории иностранных государств, Министерством социальной политики Украины снят видеоролик «Сказочных вакансий не бывает — не рискуй собственной свободой».Социальная реклама указанного тематического направления разработана с целью предупреждения граждан Украины относительно вовлечения их в преступную деятельность по перевозке наркотических веществ на территории иностранных государств.В ситуации, когда «заробитчане» за последние два с половиной года перевели на Украину около 22 млрд долларов США, ожидать другой реакции от киевского режима не приходится. Заботливое государство предупреждает граждан об опасностях закордонной жизни и одновременно толкает их на путь эмиграции всеми своими действиями. Вернее, патологическим бездействием и равнодушием к жизненным интересам обывателей.Для Западной Украины, в принципе, повторяется история столетней и чуть более ранней давности, когда тысячи местных жителей покидали родные дома, став впоследствии «вуйками из Канады» и «стрийкамы из Австралии».Читайте также: «Происхождение украинского сепаратизма»: как русский историк 50 лет назад предсказал происходящее на УкраинеБлагодаря «советскому террору» на этих землях все же выросло несколько поколений сытых и образованных людей.Но счастье оказалось недолгим, и вечная ностальгическая мечта заокеанской украинской диаспоры о «соломенных хатынках», окутанных дымком возрожденного «национального духа», начинает сбываться с удивительной быстротой.Куда будут возвращаться и кого будут навещать сегодняшние эмигранты, активно покидающие украинскую территорию в последние годы?Политическая консолидация предыдущих поколений диаспорян была востребована во времена противостояния Запада и СССР. Сегодня местным жителям создаются все условия для отъезда и быстрой ассимиляции за границей.Период закордонных митингов заробитчан в поддержку майданов и прочих «демократических подвигов» подходит к концу. На родине тоже особо не помитингуешь — никто не горит желанием попасть в ряды «врагов украинской нации».Поэтому на фоне постоянных разговоров о невиданном развитии гражданского общества и свобод участие населения в политическом процессе все больше сходит на ноль. Но украинскую диаспору это уже не волнует. Как говорится, аполитичность населения характерна для сытых цивилизованных демократий, в ряды которых со страшной силой стремится порвавшая с темным советским прошлым Украина.Репрессивная машина работает незаметно, но упорно. В информационном пространстве Западной Украины четко расставлены вешки, которые запрещено пересекать в ходе публичной дискуссии.Подтверждением тому служит дело Руслана Коцабы, которое на днях вновь достали из-под сукна. И если взрослое население в своем большинстве абстрагируется от происходящего в суете бытовых проблем, то последствия воздействия идеологического маразма на сознание местных детей можно будет оценить только со временем.Скорее всего, царящая вокруг тотальная ложь воспитает в них подсознательное отвращение к любым формам конструктивной социальной активности. Главное, как говорится, чтобы в них не пропал интерес к потреблению и отсутствовало желание слишком уж задумываться над сутью происходящего.В регионе тем временем пытаются развивать туризм. Особенно много говорят о так называемом «зеленом» туризме, который, на первый взгляд, не требует больших инвестиций. Но во многих отношениях отличные курортные местности Западной Украины остаются недоступными для многих украинцев, не говоря уже об иностранцах, из-за ужасных дорог и ограниченных возможностей железнодорожного транспорта.Если проходимые подъездные пути к довольно дорогостоящему «Буковелю» еще можно отыскать, то множество отдаленных карпатских сел со схожими рекреационными условиями находятся буквально в изоляции, особенно в зимний период. Поэтому бигборды совладельца «Буковеля» народного депутата Александра Шевченко «Построили Буковель — построим и Украину», расставленные вдоль разбитых местных дорог, выглядят особо издевательски.Вхождение в очередной политический цикл не сулит западноукраинцам сенсаций. Политики будут апеллировать к традиционным для этой территории агитационным установкам о дальнейшей борьбе за независимость, частной инициативе, развитии малого бизнеса, сохранении культурных традиций.Понимание того, что все это пустые фразы, положение вещей не меняет. Хождения по кругу, определенному рекламным слоганом «свий до свого по свое» («свой к своему за своим»), закончились полным кризисом свежих идей, выходящих за рамки жлобского хуторянского мировоззрения.Конечно же, адекватные наблюдатели не могут игнорировать амбивалентность происходящих на Западной Украине процессов. Вопиющая социальная деградация происходит на фоне беспрецедентной идеологической и технологической модернизации элит.Ведь Галичина — это не только отдельные усатые де*** в селянских свитках и спившиеся гопники с опытом участия в «АТО».Это и министр инфраструктуры Омелян с гиперлупами и блокадами, и министр экологии Семерак с фирменным застенчивым взором «голубого воришки», и министр образования Гриневич с ее материнской заботой о патриотическом воспитании детей ясельного возраста, и множество других «героев», способных даже в непролазной грязи узреть контуры величественного украинского будущего.Эти люди думают, что способность обманывать недалекий народ свидетельствует об их выдающихся политических талантах. Они уверены, что оказались наверху не по собственной глупости и жадности, а волей уникального исторического момента. С каким чувством они наблюдают за неотвратимым вымиранием их родных мест, остается загадкой. Хотя по части «позитивного мышления» галицкие революционеры-либералы дадут фору любому. Чего они настоятельно желают и своим землякам, оставшимся у разбитого корыта украинской независимости. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3044 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 22:59 zРадио написав: Еврей с украинским паспортом в Украине имеет прав не меньше, чем украинец с украинским паспортом. По закону так! Еврей с украинским паспортом в Украине имеет прав не меньше, чем украинец с украинским паспортом. По закону так! Давай так

Якщо єврей з українським паспортом має право називати киянок з українським паспортом

київськими курвами

То чи має право українець з українським паспортом назвати єврея з українським паспортом - пархатим жидом?



Таке просте питання

З якого випливає наступне питання

Якщо українець зукраїнським паспортом не згадує єврея з українським паспортом поки останній не почне хамити в сторону українок - то хто зачинщик срачу

І останнє (напевно забанять шапо і будівельника на тиждень від гріха подалі)

Я жзвертав увагу

Якщо є причина

Українок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвами



То чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться?

В мене варіант тільки один

а - стерти повідомлення яке є причиною срачу

б - забанити самих ярих учасників Давай такЯкщо єврей з українським паспортом має право називати киянок з українським паспортомкиївськими курвамиТо чи має право українець з українським паспортом назвати єврея з українським паспортом - пархатим жидом?Таке просте питанняЗ якого випливає наступне питанняЯкщо українець зукраїнським паспортом не згадує єврея з українським паспортом поки останній не почне хамити в сторону українок - то хто зачинщик срачуІ останнє (напевно забанять шапо і будівельника на тиждень від гріха подалі)Я жзвертав увагуЯкщо є причинаУкраїнок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвамиТо чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться?В мене варіант тільки одина - стерти повідомлення яке є причиною срачуб - забанити самих ярих учасників Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 07 бер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22279 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:10 budivelnik написав: Я жзвертав увагу

Якщо є причина

Українок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвами



То чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться? Я жзвертав увагуЯкщо є причинаУкраїнок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвамиТо чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться?

Дерьмо, в отличие от тебя оскорбляющего всех евреев обоего пола я никогда так не высказывался о всех украинца, в т.ч. о твоей матери, сестре и дочерях.

А конкретную девушку отправившуюся к Гиви оказывать интим-услуги и по ходу якобы поставившей адскую машинку неизвестно как пронесенную называю бл..дью,а для тебя она может быть кто угодно - хоть мать Тереза,хоть Мата Хари Дерьмо, в отличие от тебя оскорбляющего всех евреев обоего пола я никогда так не высказывался о всех украинца, в т.ч. о твоей матери, сестре и дочерях.А конкретную девушку отправившуюся к Гиви оказывать интим-услуги и по ходу якобы поставившей адскую машинку неизвестно как пронесенную называю бл..дью,а для тебя она может быть кто угодно - хоть мать Тереза,хоть Мата Хари Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3044 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:14 Козак-характерник написав:

"Полезные идиоты"

Будут гавкать, на кого угодно, лишь бы за это платили.

Как самый знатный РФский пример напомню:



Или его уровня "тяжеловес" разговорного жанра "Фарион".

На них не стоит обращать внимания - хотя, как официально продажных стоит брать на заметку. "Полезные идиоты"Будут гавкать, на кого угодно, лишь бы за это платили.Как самый знатный РФский пример напомню:Или его уровня "тяжеловес" разговорного жанра "Фарион".На них не стоит обращать внимания - хотя, как официально продажных стоит брать на заметку. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 07 бер, 2020 23:17, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8215 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:15 budivelnik написав: Поки що викликаний вогонь на себе...

Тому маски зірвані з ворогів.Чекайте відвідин з органів... Поки що викликаний вогонь на себе...Тому маски зірвані з ворогів.Чекайте відвідин з органів...



Я закон, в отличие от тебя, не нарушаю. Это на тебя управа рано, или поздно найдется. На 7-м то году разгула преступности на почве национализма - пора. Поэтому хотелось бы раньше, чем позже.



Впрочем, наблюдаем - Регору уже выдвинуты подозрения согласно УК. Ждем решения суда! Я закон, в отличие от тебя, не нарушаю. Это на тебя управа рано, или поздно найдется. На 7-м то году разгула преступности на почве национализма - пора. Поэтому хотелось бы раньше, чем позже.Впрочем, наблюдаем - Регору уже выдвинуты подозрения согласно УК. Ждем решения суда! Востаннє редагувалось zРадио в Суб 07 бер, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5122 З нами з: 02.05.18 Подякував: 933 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 57375738573957405741> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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