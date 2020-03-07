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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5738573957405741> Додано: Суб 07 бер, 2020 23:17 shapo написав: budivelnik написав: Я жзвертав увагу

Якщо є причина

Українок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвами



То чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться? Я жзвертав увагуЯкщо є причинаУкраїнок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвамиТо чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться? Дерьмо, в отличие от тебя оскорбляющего всех евреев обоего пола я никогда так не высказывался о всех украинца, в т.ч. о твоей матери, сестре и дочерях.

А конкретную девушку отправившуюся к Гиви оказывать интим-услуги и по ходу якобы поставившей адскую машинку неизвестно как пронесенную называю бл..дью,а для тебя она может быть кто угодно - хоть мать Тереза,хоть Мата Хари Дерьмо, в отличие от тебя оскорбляющего всех евреев обоего пола я никогда так не высказывался о всех украинца, в т.ч. о твоей матери, сестре и дочерях.А конкретную девушку отправившуюся к Гиви оказывать интим-услуги и по ходу якобы поставившей адскую машинку неизвестно как пронесенную называю бл..дью,а для тебя она может быть кто угодно - хоть мать Тереза,хоть Мата Хари Я ж показував як акценти можуть змінити суть

Перше - По барабану кого ти ображаєш - в контексті це виглядає що ти ображаєш усіх

Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку...

Третє - коли ти сильно хамів і пробував налякати ВСІХ Українців срайсермайсером...якщо вони вбють єврея...ти що робив? звертався конкретно до вбивці(якого за історію незалежності ще не було) чи пробував залякати усіх...

Тому ще раз

Моя тобі порада

а - зменш обороти

б - хочеш бути в гостях - не піднімай єврейські питання і не лякай нікого,бо тобі здається що коли ти зашуганий(ганяли тебе сраною мітлою звідусіль) то й інші такі самі. Я ж показував як акценти можуть змінити сутьПерше - По барабану кого ти ображаєш - в контексті це виглядає що ти ображаєш усіхДруге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку...Третє - коли ти сильно хамів і пробував налякати ВСІХ Українців срайсермайсером...якщо вони вбють єврея...ти що робив? звертався конкретно до вбивці(якого за історію незалежності ще не було) чи пробував залякати усіх...Тому ще разМоя тобі порадаа - зменш оборотиб - хочеш бути в гостях - не піднімай єврейські питання і не лякай нікого,бо тобі здається що коли ти зашуганий(ганяли тебе сраною мітлою звідусіль) то й інші такі самі. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22279 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:21 Re: Політичні дискусії Девочки, не сорьтесь!

У кого больше отрезано....

Ну загадили ветку до неприличия.

Неприятно даже заходить, не то, что что-то взрослое обсуждать. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8215 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:23 zРадио написав: Я закон, в отличие от тебя, не нарушаю. Это на тебя управа рано, или поздно найдется. Я закон, в отличие от тебя, не нарушаю. Это на тебя управа рано, или поздно найдется. Попроси знайомого тобі юриста розглянути форумні баталії.

Будеш здивований але його висновок буде наступний

а - суд признає шапо особою яка спровокувала конфлікт

б - суд признає винуватими і шапо і будівельника

в - міра покарання для обох буде однаковою(як мінімум0 . як максимум - шапо буде звинувачений-(як зачинщик)-будівельник оправданий( як сторона яка захищалась)

Єдине що буде інкреміновано будівельнику - перевищення мір самооборони...яке не привело до якихось наслідків..тобто адмінштраф

Максимум для шапо - це два роки... Попроси знайомого тобі юриста розглянути форумні баталії.Будеш здивований але його висновок буде наступнийа - суд признає шапо особою яка спровокувала конфліктб - суд признає винуватими і шапо і будівельникав - міра покарання для обох буде однаковою(як мінімум0 . як максимум - шапо буде звинувачений-(як зачинщик)-будівельник оправданий( як сторона яка захищалась)Єдине що буде інкреміновано будівельнику - перевищення мір самооборони...яке не привело до якихось наслідків..тобто адмінштрафМаксимум для шапо - це два роки... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22279 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:26 budivelnik написав: Давай так

Якщо єврей з українським паспортом має право називати киянок з українським паспортом

київськими курвами Давай такЯкщо єврей з українським паспортом має право називати киянок з українським паспортомкиївськими курвами



Не было такого! Я за это сам порву! Было субъективное суждение о конкретной личности.



budivelnik написав: То чи має право українець з українським паспортом назвати єврея з українським паспортом - пархатим жидом?

То чи має право українець з українським паспортом назвати єврея з українським паспортом - пархатим жидом?

А вот ты так называешь евреев, а не одного конкретного!



budivelnik написав: Якщо є причина

Українок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвами



То чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться?

В мене варіант тільки один

а - стерти повідомлення яке є причиною срачу

б - забанити самих ярих учасників Якщо є причинаУкраїнок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвамиТо чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться?В мене варіант тільки одина - стерти повідомлення яке є причиною срачуб - забанити самих ярих учасників



Если не веришь мне, доверься модератору - не стер, значит ты сам придумал то, чего не было! Понимаю, что такому самовлюбленному нарциссу будет тяжело это сделать, но придется! Не было такого! Я за это сам порву! Было субъективное суждение о конкретной личности.А вот ты так называешь евреев, а не одного конкретного!Если не веришь мне, доверься модератору - не стер, значит ты сам придумал то, чего не было! Понимаю, что такому самовлюбленному нарциссу будет тяжело это сделать, но придется! Востаннє редагувалось zРадио в Суб 07 бер, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5122 З нами з: 02.05.18 Подякував: 933 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:27 Kudrjavuy написав: Девочки, не сорьтесь!

У кого больше отрезано....

Ну загадили ветку до неприличия.

Неприятно даже заходить, не то, что что-то взрослое обсуждать. Неприятно даже заходить, не то, что что-то взрослое обсуждать.



+

Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15574 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3995 раз. Подякували: 6191 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:30 budivelnik написав: zРадио написав: Я закон, в отличие от тебя, не нарушаю. Это на тебя управа рано, или поздно найдется. Я закон, в отличие от тебя, не нарушаю. Это на тебя управа рано, или поздно найдется. Попроси знайомого тобі юриста розглянути форумні баталії.

Будеш здивований але його висновок буде наступний

а - суд признає шапо особою яка спровокувала конфлікт

б - суд признає винуватими і шапо і будівельника

в - міра покарання для обох буде однаковою(як мінімум0 . як максимум - шапо буде звинувачений-(як зачинщик)-будівельник оправданий( як сторона яка захищалась)

Єдине що буде інкреміновано будівельнику - перевищення мір самооборони...яке не привело до якихось наслідків..тобто адмінштраф

Максимум для шапо - це два роки... Попроси знайомого тобі юриста розглянути форумні баталії.Будеш здивований але його висновок буде наступнийа - суд признає шапо особою яка спровокувала конфліктб - суд признає винуватими і шапо і будівельникав - міра покарання для обох буде однаковою(як мінімум0 . як максимум - шапо буде звинувачений-(як зачинщик)-будівельник оправданий( як сторона яка захищалась)Єдине що буде інкреміновано будівельнику - перевищення мір самооборони...яке не привело до якихось наслідків..тобто адмінштрафМаксимум для шапо - це два роки...



Фейспалм - юрист не нужен, ты уже сам все разложил по полочкам. Словесное нападение, словесная самооборона - это перлы месяца, не меньше Фейспалм - юрист не нужен, ты уже сам все разложил по полочкам. Словесное нападение, словесная самооборона - это перлы месяца, не меньше zРадио

Повідомлень: 5122 З нами з: 02.05.18 Подякував: 933 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:33 zРадио написав: budivelnik написав: Давай так

Якщо єврей з українським паспортом має право називати киянок з українським паспортом

київськими курвами Давай такЯкщо єврей з українським паспортом має право називати киянок з українським паспортомкиївськими курвами Не было такого! Я за это сам порву! Было субъективное суждение о конкретной личности. budivelnik написав: То чи має право українець з українським паспортом назвати єврея з українським паспортом - пархатим жидом? То чи має право українець з українським паспортом назвати єврея з українським паспортом - пархатим жидом? А вот ты так называешь евреев, а не одного конкретного! Не было такого! Я за это сам порву! Было субъективное суждение о конкретной личности.А вот ты так называешь евреев, а не одного конкретного! Отже труси/хрестик

Было субъективное суждение о конкретной личности=Во-первых, где скрыла киевская бл..дь

так называешь евреев, а не одного конкретного=пархатим жидом

Якось дивно...

в мене всі в однині

в шапо одна конкретна

Або шапо обізвав всіх

Або я обізвав тільки його...



Я ж казав - питання логіки і ольгіно - не сумісні. Отже труси/хрестикБыло субъективное суждение о=Во-первых, где скрылатак называешь евреев, а не одного конкретного=Якось дивно...в мене всі в однинів шапо одна конкретнаАбо шапо обізвав всіхАбо я обізвав тільки його...Я ж казав - питання логіки і ольгіно - не сумісні. Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 07 бер, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22279 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:33 budivelnik написав: Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку... Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку...



Тупое дерьмо которое даже врет тупо.

Это не ты писал про всех евреек?

budivelnik написав: В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся? В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся? Тупое дерьмо которое даже врет тупо.Это не ты писал про всех евреек? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3044 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:36 freeze написав: +

Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку.



Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?

Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3044 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:38 shapo написав: budivelnik написав: Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку... Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку... Тупое дерьмо которое даже врет тупо.

Это не ты писал про всех евреек?

budivelnik написав: В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся? В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся? Тупое дерьмо которое даже врет тупо. 1 Я писав про єврейок

2 А де я там їх ображав?

Конкретніше можеш

Чи будеш заперечувати що єврейки змолоду красивіші?

Чи будеш заперечувати - що якби єврейки не погоджувались зустрічатись з людьми інших національностей - то не було б шансів зявитись на світ євреям на 1/4...?

Чи будеш заперечувати ,що якби мудрі єврейки не зустрічались з мужчинами інших національностей - євреї як нація б давно зникли?

і так далі і тому подібне.

Видно що ти єврей на 1/8, дуже вже мало тобі єврейських ген передалось...все більше казахські просвічують. 1 Я писав про єврейок2 А де я там їх ображав?Конкретніше можешЧи будеш заперечувати що єврейки змолоду красивіші?Чи будеш заперечувати - що якби єврейки не погоджувались зустрічатись з людьми інших національностей - то не було б шансів зявитись на світ євреям на 1/4...?Чи будеш заперечувати ,що якби мудрі єврейки не зустрічались з мужчинами інших національностей - євреї як нація б давно зникли?і так далі і тому подібне.Видно що ти єврей на 1/8, дуже вже мало тобі єврейських ген передалось...все більше казахські просвічують. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22279 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5738573957405741> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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