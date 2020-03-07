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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:17
shapo написав: budivelnik написав:
Я жзвертав увагу
Якщо є причина
Українок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвами
То чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться?
Дерьмо, в отличие от тебя оскорбляющего всех евреев обоего пола я никогда так не высказывался о всех украинца, в т.ч. о твоей матери, сестре и дочерях.
А конкретную девушку отправившуюся к Гиви оказывать интим-услуги и по ходу якобы поставившей адскую машинку неизвестно как пронесенную называю бл..дью,а для тебя она может быть кто угодно - хоть мать Тереза,хоть Мата Хари
Я ж показував як акценти можуть змінити суть
Перше - По барабану кого ти ображаєш - в контексті це виглядає що ти ображаєш усіх
Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку...
Третє - коли ти сильно хамів і пробував налякати ВСІХ Українців срайсермайсером...якщо вони вбють єврея...ти що робив? звертався конкретно до вбивці(якого за історію незалежності ще не було) чи пробував залякати усіх...
Тому ще раз
Моя тобі порада
а - зменш обороти
б - хочеш бути в гостях - не піднімай єврейські питання і не лякай нікого,бо тобі здається що коли ти зашуганий(ганяли тебе сраною мітлою звідусіль) то й інші такі самі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:21
Девочки, не сорьтесь!
У кого больше отрезано....
Ну загадили ветку до неприличия.
Неприятно даже заходить, не то, что что-то взрослое обсуждать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:23
zРадио написав:
Я закон, в отличие от тебя, не нарушаю. Это на тебя управа рано, или поздно найдется.
Попроси знайомого тобі юриста розглянути форумні баталії.
Будеш здивований але його висновок буде наступний
а - суд признає шапо особою яка спровокувала конфлікт
б - суд признає винуватими і шапо і будівельника
в - міра покарання для обох буде однаковою(як мінімум0 . як максимум - шапо буде звинувачений-(як зачинщик)-будівельник оправданий( як сторона яка захищалась)
Єдине що буде інкреміновано будівельнику - перевищення мір самооборони...яке не привело до якихось наслідків..тобто адмінштраф
Максимум для шапо - це два роки...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:26
budivelnik написав:
Давай так
Якщо єврей з українським паспортом має право називати киянок з українським паспортом
київськими курвами
Не было такого! Я за это сам порву! Было субъективное суждение о конкретной личности.
budivelnik написав:
То чи має право українець з українським паспортом назвати єврея з українським паспортом - пархатим жидом?
А вот ты так называешь евреев, а не одного конкретного!
budivelnik написав:
Якщо є причина
Українок(киянок чи донеччанок) з українським паспортом - жидяра обізвав курвами
То чи є шанс (поки ця образа доступна) що срач закінчиться?
В мене варіант тільки один
а - стерти повідомлення яке є причиною срачу
б - забанити самих ярих учасників
Если не веришь мне, доверься модератору - не стер, значит ты сам придумал то, чего не было! Понимаю, что такому самовлюбленному нарциссу будет тяжело это сделать, но придется!
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 07 бер, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:27
Kudrjavuy написав:Девочки, не сорьтесь!
У кого больше отрезано....
Ну загадили ветку до неприличия.
Неприятно даже заходить, не то, что что-то взрослое обсуждать.
+
Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:30
budivelnik написав: zРадио написав:
Я закон, в отличие от тебя, не нарушаю. Это на тебя управа рано, или поздно найдется.
Попроси знайомого тобі юриста розглянути форумні баталії.
Будеш здивований але його висновок буде наступний
а - суд признає шапо особою яка спровокувала конфлікт
б - суд признає винуватими і шапо і будівельника
в - міра покарання для обох буде однаковою(як мінімум0 . як максимум - шапо буде звинувачений-(як зачинщик)-будівельник оправданий( як сторона яка захищалась)
Єдине що буде інкреміновано будівельнику - перевищення мір самооборони...яке не привело до якихось наслідків..тобто адмінштраф
Максимум для шапо - це два роки...
Фейспалм - юрист не нужен, ты уже сам все разложил по полочкам. Словесное нападение, словесная самооборона - это перлы месяца, не меньше
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:33
zРадио написав: budivelnik написав:
Давай так
Якщо єврей з українським паспортом має право називати киянок з українським паспортом
київськими курвами
Не было такого! Я за это сам порву! Было субъективное суждение о конкретной личности.
budivelnik написав:
То чи має право українець з українським паспортом назвати єврея з українським паспортом - пархатим жидом?
А вот ты так называешь евреев, а не одного конкретного!
Отже труси/хрестикБыло субъективное суждение о конкретной личности=Во-первых, где скрыла киевская бл..дь
так называешь евреев
, а не одного конкретного=пархатим жидом
Якось дивно...
в мене всі в однині
в шапо одна конкретна
Або шапо обізвав всіх
Або я обізвав тільки його...
Я ж казав - питання логіки і ольгіно - не сумісні.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 07 бер, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:33
budivelnik написав:
Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку...
Тупое дерьмо которое даже врет тупо.
Это не ты писал про всех евреек?
budivelnik написав:
В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся?
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:36
freeze написав:
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Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку.
Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?
Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:38
shapo написав: budivelnik написав:
Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку...
Тупое дерьмо которое даже врет тупо.Это не ты писал про всех евреек?
budivelnik написав:
В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся?
1 Я писав про єврейок
2 А де я там їх ображав?
Конкретніше можеш
Чи будеш заперечувати що єврейки змолоду красивіші?
Чи будеш заперечувати - що якби єврейки не погоджувались зустрічатись з людьми інших національностей - то не було б шансів зявитись на світ євреям на 1/4...?
Чи будеш заперечувати ,що якби мудрі єврейки не зустрічались з мужчинами інших національностей - євреї як нація б давно зникли?
і так далі і тому подібне.
Видно що ти єврей на 1/8, дуже вже мало тобі єврейських ген передалось...все більше казахські просвічують.
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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