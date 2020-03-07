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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5738573957405741 Додано: Суб 07 бер, 2020 23:42 shapo написав: freeze написав: +

Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?

Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу А хто написав

київські курви?

ти

ну то розхльобуй і далі..

ПС

В мене враження що модери зараз прийняли дуже мудре рішення

Поки я ментиляю фейсом об тейбл зачинщика - вони не вмішуютьсЯ, бо вже змучились шапо попереджати...

А так він нажреться сала... і зайвий раз в майбутньому буде думати що писати

А на бан ми вже з ним заробили...точно тиждень(оптимістично) місяць(песимістично) А хто написавкиївські курви?тину то розхльобуй і далі..ПСВ мене враження що модери зараз прийняли дуже мудре рішенняПоки я ментиляю фейсом об тейбл зачинщика - вони не вмішуютьсЯ, бо вже змучились шапо попереджати...А так він нажреться сала... і зайвий раз в майбутньому буде думати що писатиА на бан ми вже з ним заробили...точно тиждень(оптимістично) місяць(песимістично) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22279 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:43 Манкуртам! День соборності я сприймаю як виклик, як завдання, як мету. Коли в запашну кав’ярню принести бочку з квашеною капустою, завтра вся кав’ярня смердітиме квашенням. Коли перемішати зерно й полову, то викинеш усі зерна. Коли в кошик до стиглих овочів кинути гниль – завтра гнилим буде весь кошик.



Усі ці роки нам втовкмачували, що соборність – це автоматичне змішування усіх з усіма: без фільтрів, без відбору, без критеріїв якості. І ось приїхали.



Нашій країні більше, як чверть століття. Внутрішня п’ята колона і весь цей масив малоросійських істот «какаяразніца» - це прямий результат НЕБАЖАННЯ українців штурмувати оце багатомільйонне насєлєніє і нав’язувати свій порядок денний. Усі ці чверть століття українці тихенько примощувалися біля русифікованих сограждан і со слєзами на глазах святкували 22 січня у стилі «цить! не говори зайвого слова про внутрішні антагонізми, бо ми, к***а, єдині». А треба було не толерувати русо-укро-шлангів, а права качати, неустанно розширювати простір українського, накривати собою всіх, хто досі не доганяє, в якій країні воно живе. Я волію плисти в українському штормі, ніж у рускому штилі.



Усі ці десятиліття був штиль. Це був параліч українського духу внаслідок панічного страху чесно говорити не про підступний кремль, а про внутрішні виклики, які ось тут, під носом, насміхаються з Небесної Сотні і марять про дружбу з окупантом. А тим часом вирощена їхнім телевізором малоросійська рать стала фактично основним населенням, тож День Злуки вони й зараз жартома плутають зі злучкою кобеля й С....



Я ніколи не вірив в об’єднання – радше в приєднання. Приєднання несвідомого м’яса до свідомого хребта. Приєднання тупоголової породи «а-мне-все-равно» до усвідомленого проекту Української України, де цінності ітимуть попереду олів’є. Приєднання – це коли ніхто нікого не запитує, а просто встановлює свої правила гри. Ми цього не зробили. І якщо не зробимо зараз, то внутрішній колаборант далі правитиме бал і проситиме не розхитувати човна, бо, бачте, щурів нудить.



Соборністю не можна виправдовувати родичання з убивцями. Соборністю не можна виправдовувати ігнорування укр.мови і всього укр. Соборністю не можна виправдовувати зрадництво на користь усього совєтського й руского. Соборність – це не алібі для нічогонероблення. Соборність - це не щит для українофоба і не знак дорівнює між ним і Громадянином. Соборність – це не компроміс кращих із гіршими з метою всіх зробити гіршими.

Соборність - це ультимативна вимога до всіх, хто має паспорт із тризубом на обкладинці. Ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ приєднатися до Української України, інакше ви і є троянський кінь. Соборність має сенс лише на українському фундаменті, все інше – від лукавого і путіна. Все інше – це вибрики лінивців. Все інше – це небажання працювати над собою. Все інше - це саботаж і диверсія.

Соборність - це коли різні люди з різних регіонів і з різним минулим свідомо приходять до розуміння, що в них є одна-єдина країна, яка починається на У. І в ній усе, що починається на «у» (мова, культура, історія, музика) має абсолютну першість і вищість. Інші варіанти не розглядаються, тому що для інших варіантів є інші країни: спакував валізу і полетів транзитом через Мінськ.



Соборність - це одна-єдина Україна як свідомий вибір кожного, хто живе тут і любить цю землю проклятущу. Соборність - це коли дуже різні минувшини сходяться на одному-єдиному майбутньому, і воно Українське. Не совкове. Не малоросійське. Не «какаяразніца яке». А Українське.



Ідучи в запашну кав'ярню, люди зазвичай беруть зі собою не бочку з квашеною капустою, а гарний настрій і бажання доєднатися до достойного товариства.



Остап Дроздов. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27964 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:46 Re: Політичні дискусії shapo написав: freeze написав: +

Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку.



Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?

Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу



Важно, что тема не имеет смысла, не имеет начала и не имеет конца, не имеет возможности изменить чье-то мнение.

Имхо, просто теряете свое драгоценное время Важно, что тема не имеет смысла, не имеет начала и не имеет конца, не имеет возможности изменить чье-то мнение.Имхо, просто теряете свое драгоценное время Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15574 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3995 раз. Подякували: 6191 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:49 [quote="4891493:budivelnik"]А хто написав

київські курви?

ти

ну то розхльобуй і далі..

ПС

В мене враження що модери зараз прийняли дуже мудре рішення

Поки я ментиляю фейсом об тейбл зачинщика - вони не вмішуютьсЯ, бо вже змучились шапо попереджати...

А так він нажреться сала... і зайвий раз в майбутньому буде думати що писати

А на бан ми вже з ним заробили...точно тиждень(оптимістично) місяць(песимістично)[/quote]

1) Соврал даже здесь. Я написал бл... дь без какой-либо привязки к городу - ни Киева, ни Львова, ни Донецка, ни Москвы там нет

2) Боишься, дерьмо, что наконец тебя забанят и негде будет свои мерзости изрыгать Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3044 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:51 freeze написав: Kudrjavuy написав: Девочки, не сорьтесь!

У кого больше отрезано....

Ну загадили ветку до неприличия.

Неприятно даже заходить, не то, что что-то взрослое обсуждать. Неприятно даже заходить, не то, что что-то взрослое обсуждать.



+

Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку.

Не получиться.

"современных" не может быть без истоков - прошлых ошибок.

"современных" не может быть без внешнего влияния.

Хотя, как и в каждой большой семье, когда "дерёмся между собой" - чужому здесь явно делать нечего. Но "вместе с водой можно выплеснуть и ребёнка". Не получиться."современных" не может быть без истоков - прошлых ошибок."современных" не может быть без внешнего влияния.Хотя, как и в каждой большой семье, когда "дерёмся между собой" - чужому здесь явно делать нечего. Но "вместе с водой можно выплеснуть и ребёнка". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8215 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:52 freeze написав: shapo написав: freeze написав: +

Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку.



Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?

Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу



Важно, что тема не имеет смысла, не имеет начала и не имеет конца, не имеет возможности изменить чье-то мнение.

Имхо, просто теряете свое драгоценное время Важно, что тема не имеет смысла, не имеет начала и не имеет конца, не имеет возможности изменить чье-то мнение.Имхо, просто теряете свое драгоценное время

Не совсем.

Некоторые ранее уважаемые кем-то люди показывают истинное лицо.

Хоть форум не есть срез социума, но кое-какие тенденции в стране обнажает Не совсем.Некоторые ранее уважаемые кем-то люди показывают истинное лицо.Хоть форум не есть срез социума, но кое-какие тенденции в стране обнажает Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3044 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:56 budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав: Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку... Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку... Тупое дерьмо которое даже врет тупо.

Это не ты писал про всех евреек?

budivelnik написав: В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся? В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся? Тупое дерьмо которое даже врет тупо. 1 Я писав про єврейок

2 А де я там їх ображав?

Конкретніше можеш

Чи будеш заперечувати що єврейки змолоду красивіші?

Чи будеш заперечувати - що якби єврейки не погоджувались зустрічатись з людьми інших національностей - то не було б шансів зявитись на світ євреям на 1/4...?

Чи будеш заперечувати ,що якби мудрі єврейки не зустрічались з мужчинами інших національностей - євреї як нація б давно зникли?

і так далі і тому подібне.

Видно що ти єврей на 1/8, дуже вже мало тобі єврейських ген передалось...все більше казахські просвічують. 1 Я писав про єврейок2 А де я там їх ображав?Конкретніше можешЧи будеш заперечувати що єврейки змолоду красивіші?Чи будеш заперечувати - що якби єврейки не погоджувались зустрічатись з людьми інших національностей - то не було б шансів зявитись на світ євреям на 1/4...?Чи будеш заперечувати ,що якби мудрі єврейки не зустрічались з мужчинами інших національностей - євреї як нація б давно зникли?і так далі і тому подібне.Видно що ти єврей на 1/8, дуже вже мало тобі єврейських ген передалось...все більше казахські просвічують.

Ахренеть.

А если я такое напишу сейчас про твою сестру в Польше и её и твоих дочерей ты что запоешь, импотент похваляющийся здесь успехами у евреек? Ахренеть.А если я такое напишу сейчас про твою сестру в Польше и её и твоих дочерей ты что запоешь, импотент похваляющийся здесь успехами у евреек? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3044 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 23:57 shapo написав: Не совсем.

Некоторые ранее уважаемые кем-то люди показывают истинное лицо.

Хоть форум не есть срез социума, но кое-какие тенденции в стране обнажает Не совсем.Некоторые ранее уважаемые кем-то люди показывают истинное лицо.Хоть форум не есть срез социума, но кое-какие тенденции в стране обнажает

Вам об этом из-под КМУ в 15м об этом рассказывал.

"Никто кроме Вас не мутит воду"

- Но для людей со стороны это дико!

Уймитесь. Вам об этом из-под КМУ в 15м об этом рассказывал."Никто кроме Вас не мутит воду"- Но для людей со стороны это дико!Уймитесь. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8215 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 867 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 00:05 Kudrjavuy написав: shapo написав: Не совсем.

Некоторые ранее уважаемые кем-то люди показывают истинное лицо.

Хоть форум не есть срез социума, но кое-какие тенденции в стране обнажает Не совсем.Некоторые ранее уважаемые кем-то люди показывают истинное лицо.Хоть форум не есть срез социума, но кое-какие тенденции в стране обнажает

Вам об этом из-под КМУ в 15м об этом рассказывал.

"Никто кроме Вас не мутит воду"

- Но для людей со стороны это дико!

Уймитесь. Вам об этом из-под КМУ в 15м об этом рассказывал."Никто кроме Вас не мутит воду"- Но для людей со стороны это дико!Уймитесь.

Вы не могли бы выражаться яснее кто, что и кому рассказывал в 15? И что такое КМУ, неужели кабмин?

По поводу "мутить воду" вначале перечитайте кто и в чей адрес начал постить свой набор оскорблений.

Моя вина только в том, что такие вещи этому персонажу спускать не собираюсь ни сейчас, ни когда-либо Вы не могли бы выражаться яснее кто, что и кому рассказывал в 15? И что такое КМУ, неужели кабмин?По поводу "мутить воду" вначале перечитайте кто и в чей адрес начал постить свой набор оскорблений.Моя вина только в том, что такие вещи этому персонажу спускать не собираюсь ни сейчас, ни когда-либо Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3044 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5738573957405741 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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