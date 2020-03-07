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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5738573957405741
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:42

  shapo написав:
  freeze написав:+
Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. :mrgreen:
Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?
Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу
А хто написав
київські курви?
ти
ну то розхльобуй і далі..
ПС
В мене враження що модери зараз прийняли дуже мудре рішення
Поки я ментиляю фейсом об тейбл зачинщика - вони не вмішуютьсЯ, бо вже змучились шапо попереджати...
А так він нажреться сала... і зайвий раз в майбутньому буде думати що писати
А на бан ми вже з ним заробили...точно тиждень(оптимістично) місяць(песимістично)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:43

Манкуртам!

День соборності я сприймаю як виклик, як завдання, як мету. Коли в запашну кав’ярню принести бочку з квашеною капустою, завтра вся кав’ярня смердітиме квашенням. Коли перемішати зерно й полову, то викинеш усі зерна. Коли в кошик до стиглих овочів кинути гниль – завтра гнилим буде весь кошик.

Усі ці роки нам втовкмачували, що соборність – це автоматичне змішування усіх з усіма: без фільтрів, без відбору, без критеріїв якості. І ось приїхали.

Нашій країні більше, як чверть століття. Внутрішня п’ята колона і весь цей масив малоросійських істот «какаяразніца» - це прямий результат НЕБАЖАННЯ українців штурмувати оце багатомільйонне насєлєніє і нав’язувати свій порядок денний. Усі ці чверть століття українці тихенько примощувалися біля русифікованих сограждан і со слєзами на глазах святкували 22 січня у стилі «цить! не говори зайвого слова про внутрішні антагонізми, бо ми, к***а, єдині». А треба було не толерувати русо-укро-шлангів, а права качати, неустанно розширювати простір українського, накривати собою всіх, хто досі не доганяє, в якій країні воно живе. Я волію плисти в українському штормі, ніж у рускому штилі.

Усі ці десятиліття був штиль. Це був параліч українського духу внаслідок панічного страху чесно говорити не про підступний кремль, а про внутрішні виклики, які ось тут, під носом, насміхаються з Небесної Сотні і марять про дружбу з окупантом. А тим часом вирощена їхнім телевізором малоросійська рать стала фактично основним населенням, тож День Злуки вони й зараз жартома плутають зі злучкою кобеля й С....

Я ніколи не вірив в об’єднання – радше в приєднання. Приєднання несвідомого м’яса до свідомого хребта. Приєднання тупоголової породи «а-мне-все-равно» до усвідомленого проекту Української України, де цінності ітимуть попереду олів’є. Приєднання – це коли ніхто нікого не запитує, а просто встановлює свої правила гри. Ми цього не зробили. І якщо не зробимо зараз, то внутрішній колаборант далі правитиме бал і проситиме не розхитувати човна, бо, бачте, щурів нудить.

Соборністю не можна виправдовувати родичання з убивцями. Соборністю не можна виправдовувати ігнорування укр.мови і всього укр. Соборністю не можна виправдовувати зрадництво на користь усього совєтського й руского. Соборність – це не алібі для нічогонероблення. Соборність - це не щит для українофоба і не знак дорівнює між ним і Громадянином. Соборність – це не компроміс кращих із гіршими з метою всіх зробити гіршими.
Соборність - це ультимативна вимога до всіх, хто має паспорт із тризубом на обкладинці. Ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ приєднатися до Української України, інакше ви і є троянський кінь. Соборність має сенс лише на українському фундаменті, все інше – від лукавого і путіна. Все інше – це вибрики лінивців. Все інше – це небажання працювати над собою. Все інше - це саботаж і диверсія.
Соборність - це коли різні люди з різних регіонів і з різним минулим свідомо приходять до розуміння, що в них є одна-єдина країна, яка починається на У. І в ній усе, що починається на «у» (мова, культура, історія, музика) має абсолютну першість і вищість. Інші варіанти не розглядаються, тому що для інших варіантів є інші країни: спакував валізу і полетів транзитом через Мінськ.

Соборність - це одна-єдина Україна як свідомий вибір кожного, хто живе тут і любить цю землю проклятущу. Соборність - це коли дуже різні минувшини сходяться на одному-єдиному майбутньому, і воно Українське. Не совкове. Не малоросійське. Не «какаяразніца яке». А Українське.

Ідучи в запашну кав'ярню, люди зазвичай беруть зі собою не бочку з квашеною капустою, а гарний настрій і бажання доєднатися до достойного товариства.

Остап Дроздов.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:46

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  freeze написав:+
Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. :mrgreen:


Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?
Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу


Важно, что тема не имеет смысла, не имеет начала и не имеет конца, не имеет возможности изменить чье-то мнение.
Имхо, просто теряете свое драгоценное время
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:49

[quote="4891493:budivelnik"]А хто написав
київські курви?
ти
ну то розхльобуй і далі..
ПС
В мене враження що модери зараз прийняли дуже мудре рішення
Поки я ментиляю фейсом об тейбл зачинщика - вони не вмішуютьсЯ, бо вже змучились шапо попереджати...
А так він нажреться сала... і зайвий раз в майбутньому буде думати що писати
А на бан ми вже з ним заробили...точно тиждень(оптимістично) місяць(песимістично)[/quote]
1) Соврал даже здесь. Я написал бл... дь без какой-либо привязки к городу - ни Киева, ни Львова, ни Донецка, ни Москвы там нет
2) Боишься, дерьмо, что наконец тебя забанят и негде будет свои мерзости изрыгать
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:51

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:Девочки, не сорьтесь!
У кого больше отрезано....
Ну загадили ветку до неприличия.
Неприятно даже заходить, не то, что что-то взрослое обсуждать.


+
Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. :mrgreen:

Не получиться.
"современных" не может быть без истоков - прошлых ошибок.
"современных" не может быть без внешнего влияния.
Хотя, как и в каждой большой семье, когда "дерёмся между собой" - чужому здесь явно делать нечего. Но "вместе с водой можно выплеснуть и ребёнка".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:52

  freeze написав:
shapo написав:
  freeze написав:+
Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. :mrgreen:


Неужели даже в этом случае не видно кто поднял вопрос о евреях?
Это дерьмо которое якобы будивельник патологически ненавидит евреев как настоящий нацист и потому вспоминает их и Израиль по любому поводу


Важно, что тема не имеет смысла, не имеет начала и не имеет конца, не имеет возможности изменить чье-то мнение.
Имхо, просто теряете свое драгоценное время

Не совсем.
Некоторые ранее уважаемые кем-то люди показывают истинное лицо.
Хоть форум не есть срез социума, но кое-какие тенденции в стране обнажает
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:56

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  budivelnik написав:Друге - я навіть не використовував словосполучення пархаті жидИ(завжди використовував - пархатий жидяра-однина)..., тобто я ображав виключно тебе ,тільки за те що ти ображав виключно одну українку...
Тупое дерьмо которое даже врет тупо.
Это не ты писал про всех евреек?
  budivelnik написав:В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся?
1 Я писав про єврейок
2 А де я там їх ображав?
Конкретніше можеш
Чи будеш заперечувати що єврейки змолоду красивіші?
Чи будеш заперечувати - що якби єврейки не погоджувались зустрічатись з людьми інших національностей - то не було б шансів зявитись на світ євреям на 1/4...?
Чи будеш заперечувати ,що якби мудрі єврейки не зустрічались з мужчинами інших національностей - євреї як нація б давно зникли?
і так далі і тому подібне.
Видно що ти єврей на 1/8, дуже вже мало тобі єврейських ген передалось...все більше казахські просвічують.

Ахренеть.
А если я такое напишу сейчас про твою сестру в Польше и её и твоих дочерей ты что запоешь, импотент похваляющийся здесь успехами у евреек?
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:57

  shapo написав:Не совсем.
Некоторые ранее уважаемые кем-то люди показывают истинное лицо.
Хоть форум не есть срез социума, но кое-какие тенденции в стране обнажает

Вам об этом из-под КМУ в 15м об этом рассказывал.
"Никто кроме Вас не мутит воду"
- Но для людей со стороны это дико!
Уймитесь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:05

  Kudrjavuy написав:
  shapo написав:Не совсем.
Некоторые ранее уважаемые кем-то люди показывают истинное лицо.
Хоть форум не есть срез социума, но кое-какие тенденции в стране обнажает

Вам об этом из-под КМУ в 15м об этом рассказывал.
"Никто кроме Вас не мутит воду"
- Но для людей со стороны это дико!
Уймитесь.

Вы не могли бы выражаться яснее кто, что и кому рассказывал в 15? И что такое КМУ, неужели кабмин?
По поводу "мутить воду" вначале перечитайте кто и в чей адрес начал постить свой набор оскорблений.
Моя вина только в том, что такие вещи этому персонажу спускать не собираюсь ни сейчас, ни когда-либо
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shapo
 
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