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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5737573857395740
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:51

СВІЙ до СВОГО по СВОЄ!

  Козак-характерник написав:Соборність - це коли різні люди з різних регіонів і з різним минулим свідомо приходять до розуміння, що в них є одна-єдина країна, яка починається на У. І в ній усе, що починається на «у» (мова, культура, історія, музика) має абсолютну першість і вищість. Інші варіанти не розглядаються, тому що для інших варіантів є інші країни: спакував валізу і полетів транзитом через Мінськ.

Соборність - це одна-єдина Україна як свідомий вибір кожного, хто живе тут і любить цю землю проклятущу. Соборність - це коли дуже різні минувшини сходяться на одному-єдиному майбутньому, і воно Українське. Не совкове. Не малоросійське. Не «какаяразніца яке». А Українське.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 01:02

Про стереотипи

Чи існує поділ між східною та західною Україною? Хто створює негативні образи «східняків» та «західняків»? Чи долає сучасна молодь стереотипи про схід та захід України, якими так маніпулюють політики і зумисно створюють проблему розколу держави? Чи вірить молодь стереотипам?

На сході та заході України є різні уявлення про державу, шляхи її розвитку, ставлення до української та російської мов, історичного минулого.

Так, у Львові існує стереотип, що донеччани та луганчани – «совки», що на сході процвітає криміналітет, а ось себе галичани називають «європейцями». Тим часом «східняки» переконані, що саме вони «годують» усю Західну Україну, і називають галичан «бандерівцями» і «фашистами».

Цікаво, що цими стереотипами «забиті» голови літніх людей, які не були ані в Луганську, ані в Донецьку і, навпаки, у Львові. А ось молодь більше мандрує Україною і менше зважає на якісь міфи.

Молодь зі сходу не відчувала ворожого ставлення у Львові

Збереження традицій, релігійної культури у Львові вразило студентів зі сходу та півдня України, які Великдень провели у місті Лева. Молоді люди не відчували ворожого ставлення до себе з боку львів’ян – навіть коли між собою розмовляли російською. Хоча перед поїздкою у Західну Україну чимало знайомих, які тут не бували, попереджали, щоб говорили у «бандерівському» місті лише українською.

Які стереотипи про Львів, галичан зокрема, виділили молоді люди?

– Про Західну Україну у нас на сході кажуть, що тут не люблять москалів, що краще не спілкуватись російською мовою, бо можуть виникнути конфлікти. Але ми просто йшли і між собою розмовляли, запитали, як знайти пам’ятник, і нам жінка все розповіла і сказала, що добре, що ми приїхали у Львів. До нас усі ставились ввічливо і привітно;

– Я не дуже вірила якимсь стереотипам, бо вважаю, що спершу маю приїхати, побачити. Поки сама не побачу, то не повірю;

– Багато у нас розповідають, що у Західній Україні не люблять російськомовних, що прийдеш до магазину і запитаєш російською, то не дадуть відповідь. Такого тут немає, і люди навіть більш привітні, ніж у нас;

– Різниця між західною та південною Україною дуже велика. Для прикладу, я навчаюсь у Мелітополі, там усі розмовляють російською, хоча там переважають українські школи;

– Я з Луганщини. Там культура «килими на стінах і самовари на столах». У нас немає такої культури, як тут. У нас одна держава, і нам усім потрібно об’єднуватись і будувати разом сильну країну;

– Для мене неприємно порівнювати схід і захід, а взагалі Західна Україна – це щось цілком для мене окреме. Я не сприймаю українську мову.

Розкол нації роблять політики

Про те, які існують стереотипи у Львові про «східняків», я поцікавилась у молодих львів’ян.

– У мене не було стереотипів про схід. Я там бував і був у Криму, спілкувався з людьми. Ніхто мене там не побив, і в нас ніхто їх не побив. Саме політики роблять оцей розкол нації;

– У нас немає таких стереотипів про схід чи південь України. Мене здивувало, що люди з Запоріжжя розповідали, що не розуміють, чому потрібно запроваджувати другу державну мову. Вони скаржились, що у Запоріжжі немає україномовного середовища. Можливо, цей стереотип про російську мову на сході та півдні неправдивий.

Чим краще житимуть люди у своїй країні, чим успішнішою буде Україна, тим менш помітними будуть якісь стереотипи, а на регіональні відмінності ніхто й не зважатиме, зазначили чимало моїх співрозмовників.

А ще вони переконані, що саме приватне спілкування, мандрівка державою розвіює неправдиві уявлення один про одного. Нині людей сходу та заходу об’єднують злидні, несправедливість у державі і шлях у нікуди.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 01:11

Сини одного народу

Павло Вольвач – уроженець Запоріжжя. Доволі пізно дебютував у літературі, проте швидко зажив слави оригінального поета і прозаїка. Встиг послужити в армії, попрацювати на заводах, у магазинах, у різних кооперативах. Здобув журналістську освіту. Із 1999 року живе у Києві. Працював редактором відділу інформації на телебаченні, був кореспондентом української служби радіо «Свобода». Сьогодні Павло Вольвач – гість «Волинського Монітора».


– Ваш роман «Кляса» чи не найкраще розкриває життя індустріального українського Сходу. Чому політики досі успішно намагаються «зіштовхувати лобами» східняків і західняків? Невже ми маємо більше відмінного, аніж спільного?

Відповідь лежить на поверхні, й Ви її знаєте, не гірше, ніж я. Це щодо «зіштовхування лобами». Зрештою, легше ж розглагольствувати про «мову» й «язик», канонічність одних церков і «неблагодатність» інших, і робити це десятиріччями, ніж створювати робочі місця чи, наприклад, взятися за каналізацію або ремонт роздовбаних доріг... Що ж до відмінності й спільності теж все зрозуміло, і теж не від учора. Навмання приклад: зараз ось читаю «Записки генерал-хорунжого» Юрка Тютюнника, де згадуються й взаємини між наддніпрянцями з Армії УНР і західняками з УГА, характер яких приводить до єдино можливого висновку – все це «сини одного народу». З того часу вже майже сто літ минуло, то що, ми «подвоюріднішали»?

– Попри те, що народилися у російськомовному мегаполісі, усе ж увійшли саме в українську літературу, а не російську...

– Все просто – в мене в паспорті, в тому, ще радянського зразка, було записано: «українець». Ним себе й відчував і відчуваю, вже й без відповідного запису. Щоб довго не розводитися, зазвичай кажу жартівливо: «Так історічєскі сложилось». А вже чому воно так склалося – ну, це вже різні фактори вплинули... І українська література, зокрема.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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