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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:51
Козак-характерник написав:
Соборність - це коли різні люди з різних регіонів і з різним минулим свідомо приходять до розуміння, що в них є одна-єдина країна, яка починається на У. І в ній усе, що починається на «у» (мова, культура, історія, музика) має абсолютну першість і вищість. Інші варіанти не розглядаються, тому що для інших варіантів є інші країни: спакував валізу і полетів транзитом через Мінськ.
Соборність - це одна-єдина Україна як свідомий вибір кожного, хто живе тут і любить цю землю проклятущу. Соборність - це коли дуже різні минувшини сходяться на одному-єдиному майбутньому, і воно Українське. Не совкове. Не малоросійське. Не «какаяразніца яке». А Українське.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 01:02
Чи існує поділ між східною та західною Україною? Хто створює негативні образи «східняків» та «західняків»? Чи долає сучасна молодь стереотипи про схід та захід України, якими так маніпулюють політики і зумисно створюють проблему розколу держави? Чи вірить молодь стереотипам?
На сході та заході України є різні уявлення про державу, шляхи її розвитку, ставлення до української та російської мов, історичного минулого.
Так, у Львові існує стереотип, що донеччани та луганчани – «совки», що на сході процвітає криміналітет, а ось себе галичани називають «європейцями». Тим часом «східняки» переконані, що саме вони «годують» усю Західну Україну, і називають галичан «бандерівцями» і «фашистами».
Цікаво, що цими стереотипами «забиті» голови літніх людей, які не були ані в Луганську, ані в Донецьку і, навпаки, у Львові. А ось молодь більше мандрує Україною і менше зважає на якісь міфи.
Молодь зі сходу не відчувала ворожого ставлення у Львові
Збереження традицій, релігійної культури у Львові вразило студентів зі сходу та півдня України, які Великдень провели у місті Лева. Молоді люди не відчували ворожого ставлення до себе з боку львів’ян – навіть коли між собою розмовляли російською. Хоча перед поїздкою у Західну Україну чимало знайомих, які тут не бували, попереджали, щоб говорили у «бандерівському» місті лише українською.
Які стереотипи про Львів, галичан зокрема, виділили молоді люди?
– Про Західну Україну у нас на сході кажуть, що тут не люблять москалів, що краще не спілкуватись російською мовою, бо можуть виникнути конфлікти. Але ми просто йшли і між собою розмовляли, запитали, як знайти пам’ятник, і нам жінка все розповіла і сказала, що добре, що ми приїхали у Львів. До нас усі ставились ввічливо і привітно;
– Я не дуже вірила якимсь стереотипам, бо вважаю, що спершу маю приїхати, побачити. Поки сама не побачу, то не повірю;
– Багато у нас розповідають, що у Західній Україні не люблять російськомовних, що прийдеш до магазину і запитаєш російською, то не дадуть відповідь. Такого тут немає, і люди навіть більш привітні, ніж у нас;
– Різниця між західною та південною Україною дуже велика. Для прикладу, я навчаюсь у Мелітополі, там усі розмовляють російською, хоча там переважають українські школи;
– Я з Луганщини. Там культура «килими на стінах і самовари на столах». У нас немає такої культури, як тут. У нас одна держава, і нам усім потрібно об’єднуватись і будувати разом сильну країну;
– Для мене неприємно порівнювати схід і захід, а взагалі Західна Україна – це щось цілком для мене окреме. Я не сприймаю українську мову.
Розкол нації роблять політики
Про те, які існують стереотипи у Львові про «східняків», я поцікавилась у молодих львів’ян.
– У мене не було стереотипів про схід. Я там бував і був у Криму, спілкувався з людьми. Ніхто мене там не побив, і в нас ніхто їх не побив. Саме політики роблять оцей розкол нації;
– У нас немає таких стереотипів про схід чи південь України. Мене здивувало, що люди з Запоріжжя розповідали, що не розуміють, чому потрібно запроваджувати другу державну мову. Вони скаржились, що у Запоріжжі немає україномовного середовища. Можливо, цей стереотип про російську мову на сході та півдні неправдивий.
Чим краще житимуть люди у своїй країні, чим успішнішою буде Україна, тим менш помітними будуть якісь стереотипи, а на регіональні відмінності ніхто й не зважатиме, зазначили чимало моїх співрозмовників.
А ще вони переконані, що саме приватне спілкування, мандрівка державою розвіює неправдиві уявлення один про одного. Нині людей сходу та заходу об’єднують злидні, несправедливість у державі і шлях у нікуди.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 01:11
Павло Вольвач – уроженець Запоріжжя. Доволі пізно дебютував у літературі, проте швидко зажив слави оригінального поета і прозаїка. Встиг послужити в армії, попрацювати на заводах, у магазинах, у різних кооперативах. Здобув журналістську освіту. Із 1999 року живе у Києві. Працював редактором відділу інформації на телебаченні, був кореспондентом української служби радіо «Свобода». Сьогодні Павло Вольвач – гість «Волинського Монітора».
– Ваш роман «Кляса» чи не найкраще розкриває життя індустріального українського Сходу. Чому політики досі успішно намагаються «зіштовхувати лобами» східняків і західняків? Невже ми маємо більше відмінного, аніж спільного?
– Відповідь лежить на поверхні, й Ви її знаєте, не гірше, ніж я. Це щодо «зіштовхування лобами». Зрештою, легше ж розглагольствувати про «мову» й «язик», канонічність одних церков і «неблагодатність» інших, і робити це десятиріччями, ніж створювати робочі місця чи, наприклад, взятися за каналізацію або ремонт роздовбаних доріг... Що ж до відмінності й спільності теж все зрозуміло, і теж не від учора. Навмання приклад: зараз ось читаю «Записки генерал-хорунжого» Юрка Тютюнника, де згадуються й взаємини між наддніпрянцями з Армії УНР і західняками з УГА, характер яких приводить до єдино можливого висновку – все це «сини одного народу». З того часу вже майже сто літ минуло, то що, ми «подвоюріднішали»?
– Попри те, що народилися у російськомовному мегаполісі, усе ж увійшли саме в українську літературу, а не російську...
– Все просто – в мене в паспорті, в тому, ще радянського зразка, було записано: «українець». Ним себе й відчував і відчуваю, вже й без відповідного запису. Щоб довго не розводитися, зазвичай кажу жартівливо: «Так історічєскі сложилось». А вже чому воно так склалося – ну, це вже різні фактори вплинули... І українська література, зокрема.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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