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#<1 ... 5737573857395740 Додано: Нед 08 бер, 2020 00:51 СВІЙ до СВОГО по СВОЄ! Козак-характерник написав: Соборність - це коли різні люди з різних регіонів і з різним минулим свідомо приходять до розуміння, що в них є одна-єдина країна, яка починається на У. І в ній усе, що починається на «у» (мова, культура, історія, музика) має абсолютну першість і вищість. Інші варіанти не розглядаються, тому що для інших варіантів є інші країни: спакував валізу і полетів транзитом через Мінськ.



Соборність - це одна-єдина Україна як свідомий вибір кожного, хто живе тут і любить цю землю проклятущу. Соборність - це коли дуже різні минувшини сходяться на одному-єдиному майбутньому, і воно Українське. Не совкове. Не малоросійське. Не «какаяразніца яке». А Українське.

Соборність - це коли різні люди з різних регіонів і з різним минулим свідомо приходять до розуміння, що в них є одна-єдина країна, яка починається на У. І в ній усе, що починається на «у» (мова, культура, історія, музика) має абсолютну першість і вищість. Інші варіанти не розглядаються, тому що для інших варіантів є інші країни: спакував валізу і полетів транзитом через Мінськ.Соборність - це одна-єдина Україна як свідомий вибір кожного, хто живе тут і любить цю землю проклятущу. Соборність - це коли дуже різні минувшини сходяться на одному-єдиному майбутньому, і воно Українське. Не совкове. Не малоросійське. Не «какаяразніца яке». А Українське.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27967 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 01:02 Про стереотипи Чи існує поділ між східною та західною Україною? Хто створює негативні образи «східняків» та «західняків»? Чи долає сучасна молодь стереотипи про схід та захід України, якими так маніпулюють політики і зумисно створюють проблему розколу держави? Чи вірить молодь стереотипам?



На сході та заході України є різні уявлення про державу, шляхи її розвитку, ставлення до української та російської мов, історичного минулого.



Так, у Львові існує стереотип, що донеччани та луганчани – «совки», що на сході процвітає криміналітет, а ось себе галичани називають «європейцями». Тим часом «східняки» переконані, що саме вони «годують» усю Західну Україну, і називають галичан «бандерівцями» і «фашистами».



Цікаво, що цими стереотипами «забиті» голови літніх людей, які не були ані в Луганську, ані в Донецьку і, навпаки, у Львові. А ось молодь більше мандрує Україною і менше зважає на якісь міфи .



Молодь зі сходу не відчувала ворожого ставлення у Львові



Збереження традицій, релігійної культури у Львові вразило студентів зі сходу та півдня України, які Великдень провели у місті Лева. Молоді люди не відчували ворожого ставлення до себе з боку львів’ян – навіть коли між собою розмовляли російською. Хоча перед поїздкою у Західну Україну чимало знайомих, які тут не бували, попереджали, щоб говорили у «бандерівському» місті лише українською.



Які стереотипи про Львів, галичан зокрема, виділили молоді люди?



– Про Західну Україну у нас на сході кажуть, що тут не люблять москалів, що краще не спілкуватись російською мовою, бо можуть виникнути конфлікти. Але ми просто йшли і між собою розмовляли, запитали, як знайти пам’ятник, і нам жінка все розповіла і сказала, що добре, що ми приїхали у Львів. До нас усі ставились ввічливо і привітно;



– Я не дуже вірила якимсь стереотипам, бо вважаю, що спершу маю приїхати, побачити. Поки сама не побачу, то не повірю;



– Багато у нас розповідають, що у Західній Україні не люблять російськомовних, що прийдеш до магазину і запитаєш російською, то не дадуть відповідь. Такого тут немає, і люди навіть більш привітні, ніж у нас;



– Різниця між західною та південною Україною дуже велика. Для прикладу, я навчаюсь у Мелітополі, там усі розмовляють російською, хоча там переважають українські школи;



– Я з Луганщини. Там культура «килими на стінах і самовари на столах». У нас немає такої культури, як тут. У нас одна держава, і нам усім потрібно об’єднуватись і будувати разом сильну країну;



– Для мене неприємно порівнювати схід і захід, а взагалі Західна Україна – це щось цілком для мене окреме. Я не сприймаю українську мову.



Розкол нації роблять політики



Про те, які існують стереотипи у Львові про «східняків», я поцікавилась у молодих львів’ян.



– У мене не було стереотипів про схід. Я там бував і був у Криму, спілкувався з людьми. Ніхто мене там не побив, і в нас ніхто їх не побив. Саме політики роблять оцей розкол нації;



– У нас немає таких стереотипів про схід чи південь України. Мене здивувало, що люди з Запоріжжя розповідали, що не розуміють, чому потрібно запроваджувати другу державну мову. Вони скаржились, що у Запоріжжі немає україномовного середовища. Можливо, цей стереотип про російську мову на сході та півдні неправдивий.



Чим краще житимуть люди у своїй країні, чим успішнішою буде Україна, тим менш помітними будуть якісь стереотипи, а на регіональні відмінності ніхто й не зважатиме, зазначили чимало моїх співрозмовників.



А ще вони переконані, що саме приватне спілкування, мандрівка державою розвіює неправдиві уявлення один про одного. Нині людей сходу та заходу об’єднують злидні, несправедливість у державі і шлях у нікуди . Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27967 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 01:11 Сини одного народу Павло Вольвач – уроженець Запоріжжя. Доволі пізно дебютував у літературі, проте швидко зажив слави оригінального поета і прозаїка. Встиг послужити в армії, попрацювати на заводах, у магазинах, у різних кооперативах. Здобув журналістську освіту. Із 1999 року живе у Києві. Працював редактором відділу інформації на телебаченні, був кореспондентом української служби радіо «Свобода». Сьогодні Павло Вольвач – гість «Волинського Монітора».





– Ваш роман «Кляса» чи не найкраще розкриває життя індустріального українського Сходу. Чому політики досі успішно намагаються «зіштовхувати лобами» східняків і західняків? Невже ми маємо більше відмінного, аніж спільного?



– Відповідь лежить на поверхні, й Ви її знаєте, не гірше, ніж я. Це щодо «зіштовхування лобами». Зрештою, легше ж розглагольствувати про «мову» й «язик», канонічність одних церков і «неблагодатність» інших, і робити це десятиріччями, ніж створювати робочі місця чи, наприклад, взятися за каналізацію або ремонт роздовбаних доріг... Що ж до відмінності й спільності теж все зрозуміло, і теж не від учора. Навмання приклад: зараз ось читаю «Записки генерал-хорунжого» Юрка Тютюнника, де згадуються й взаємини між наддніпрянцями з Армії УНР і західняками з УГА, характер яких приводить до єдино можливого висновку – все це «сини одного народу» . З того часу вже майже сто літ минуло, то що, ми «подвоюріднішали»?



– Попри те, що народилися у російськомовному мегаполісі, усе ж увійшли саме в українську літературу, а не російську...



– Все просто – в мене в паспорті, в тому, ще радянського зразка, було записано: «українець». Ним себе й відчував і відчуваю, вже й без відповідного запису. Щоб довго не розводитися, зазвичай кажу жартівливо: «Так історічєскі сложилось». А вже чому воно так склалося – ну, це вже різні фактори вплинули... І українська література, зокрема. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27967 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5737573857395740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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