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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5737573857395740 Додано: Нед 08 бер, 2020 00:51 СВІЙ до СВОГО по СВОЄ! Козак-характерник написав: Соборність - це коли різні люди з різних регіонів і з різним минулим свідомо приходять до розуміння, що в них є одна-єдина країна, яка починається на У. І в ній усе, що починається на «у» (мова, культура, історія, музика) має абсолютну першість і вищість. Інші варіанти не розглядаються, тому що для інших варіантів є інші країни: спакував валізу і полетів транзитом через Мінськ.



Соборність - це одна-єдина Україна як свідомий вибір кожного, хто живе тут і любить цю землю проклятущу. Соборність - це коли дуже різні минувшини сходяться на одному-єдиному майбутньому, і воно Українське. Не совкове. Не малоросійське. Не «какаяразніца яке». А Українське.

Соборність - це коли різні люди з різних регіонів і з різним минулим свідомо приходять до розуміння, що в них є одна-єдина країна, яка починається на У. І в ній усе, що починається на «у» (мова, культура, історія, музика) має абсолютну першість і вищість. Інші варіанти не розглядаються, тому що для інших варіантів є інші країни: спакував валізу і полетів транзитом через Мінськ.Соборність - це одна-єдина Україна як свідомий вибір кожного, хто живе тут і любить цю землю проклятущу. Соборність - це коли дуже різні минувшини сходяться на одному-єдиному майбутньому, і воно Українське. Не совкове. Не малоросійське. Не «какаяразніца яке». А Українське.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27967 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 01:02 Про стереотипи Чи існує поділ між східною та західною Україною? Хто створює негативні образи «східняків» та «західняків»? Чи долає сучасна молодь стереотипи про схід та захід України, якими так маніпулюють політики і зумисно створюють проблему розколу держави? Чи вірить молодь стереотипам?



На сході та заході України є різні уявлення про державу, шляхи її розвитку, ставлення до української та російської мов, історичного минулого.



Так, у Львові існує стереотип, що донеччани та луганчани – «совки», що на сході процвітає криміналітет, а ось себе галичани називають «європейцями». Тим часом «східняки» переконані, що саме вони «годують» усю Західну Україну, і називають галичан «бандерівцями» і «фашистами».



Цікаво, що цими стереотипами «забиті» голови літніх людей, які не були ані в Луганську, ані в Донецьку і, навпаки, у Львові. А ось молодь більше мандрує Україною і менше зважає на якісь міфи .



Молодь зі сходу не відчувала ворожого ставлення у Львові



Збереження традицій, релігійної культури у Львові вразило студентів зі сходу та півдня України, які Великдень провели у місті Лева. Молоді люди не відчували ворожого ставлення до себе з боку львів’ян – навіть коли між собою розмовляли російською. Хоча перед поїздкою у Західну Україну чимало знайомих, які тут не бували, попереджали, щоб говорили у «бандерівському» місті лише українською.



Які стереотипи про Львів, галичан зокрема, виділили молоді люди?



– Про Західну Україну у нас на сході кажуть, що тут не люблять москалів, що краще не спілкуватись російською мовою, бо можуть виникнути конфлікти. Але ми просто йшли і між собою розмовляли, запитали, як знайти пам’ятник, і нам жінка все розповіла і сказала, що добре, що ми приїхали у Львів. До нас усі ставились ввічливо і привітно;



– Я не дуже вірила якимсь стереотипам, бо вважаю, що спершу маю приїхати, побачити. Поки сама не побачу, то не повірю;



– Багато у нас розповідають, що у Західній Україні не люблять російськомовних, що прийдеш до магазину і запитаєш російською, то не дадуть відповідь. Такого тут немає, і люди навіть більш привітні, ніж у нас;



– Різниця між західною та південною Україною дуже велика. Для прикладу, я навчаюсь у Мелітополі, там усі розмовляють російською, хоча там переважають українські школи;



– Я з Луганщини. Там культура «килими на стінах і самовари на столах». У нас немає такої культури, як тут. У нас одна держава, і нам усім потрібно об’єднуватись і будувати разом сильну країну;



– Для мене неприємно порівнювати схід і захід, а взагалі Західна Україна – це щось цілком для мене окреме. Я не сприймаю українську мову.



Розкол нації роблять політики



Про те, які існують стереотипи у Львові про «східняків», я поцікавилась у молодих львів’ян.



– У мене не було стереотипів про схід. Я там бував і був у Криму, спілкувався з людьми. Ніхто мене там не побив, і в нас ніхто їх не побив. Саме політики роблять оцей розкол нації;



– У нас немає таких стереотипів про схід чи південь України. Мене здивувало, що люди з Запоріжжя розповідали, що не розуміють, чому потрібно запроваджувати другу державну мову. Вони скаржились, що у Запоріжжі немає україномовного середовища. Можливо, цей стереотип про російську мову на сході та півдні неправдивий.



Чим краще житимуть люди у своїй країні, чим успішнішою буде Україна, тим менш помітними будуть якісь стереотипи, а на регіональні відмінності ніхто й не зважатиме, зазначили чимало моїх співрозмовників.



А ще вони переконані, що саме приватне спілкування, мандрівка державою розвіює неправдиві уявлення один про одного. Нині людей сходу та заходу об’єднують злидні, несправедливість у державі і шлях у нікуди . Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27967 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 01:11 Сини одного народу Павло Вольвач – уроженець Запоріжжя. Доволі пізно дебютував у літературі, проте швидко зажив слави оригінального поета і прозаїка. Встиг послужити в армії, попрацювати на заводах, у магазинах, у різних кооперативах. Здобув журналістську освіту. Із 1999 року живе у Києві. Працював редактором відділу інформації на телебаченні, був кореспондентом української служби радіо «Свобода». Сьогодні Павло Вольвач – гість «Волинського Монітора».





– Ваш роман «Кляса» чи не найкраще розкриває життя індустріального українського Сходу. Чому політики досі успішно намагаються «зіштовхувати лобами» східняків і західняків? Невже ми маємо більше відмінного, аніж спільного?



– Відповідь лежить на поверхні, й Ви її знаєте, не гірше, ніж я. Це щодо «зіштовхування лобами». Зрештою, легше ж розглагольствувати про «мову» й «язик», канонічність одних церков і «неблагодатність» інших, і робити це десятиріччями, ніж створювати робочі місця чи, наприклад, взятися за каналізацію або ремонт роздовбаних доріг... Що ж до відмінності й спільності теж все зрозуміло, і теж не від учора. Навмання приклад: зараз ось читаю «Записки генерал-хорунжого» Юрка Тютюнника, де згадуються й взаємини між наддніпрянцями з Армії УНР і західняками з УГА, характер яких приводить до єдино можливого висновку – все це «сини одного народу» . З того часу вже майже сто літ минуло, то що, ми «подвоюріднішали»?



– Попри те, що народилися у російськомовному мегаполісі, усе ж увійшли саме в українську літературу, а не російську...



– Все просто – в мене в паспорті, в тому, ще радянського зразка, було записано: «українець». Ним себе й відчував і відчуваю, вже й без відповідного запису. Щоб довго не розводитися, зазвичай кажу жартівливо: «Так історічєскі сложилось». А вже чому воно так склалося – ну, це вже різні фактори вплинули... І українська література, зокрема. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27967 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 02:49 Приєднання тупоголової породи «а-мне-все-равно» до усвідомленого проекту Української України, де цінності ітимуть попереду олів’є.

"тупоголову породу" комментировать не буду. Элементарное высокомерие, пренебрежение к "массе" (которая, в общем, и составляет народ) + обычное хамство.

А насчёт "оливье" ...

"Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы.

Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...



Приєднання – це коли ніхто нікого не запитує, а просто встановлює свої правила гри.

Т.е. объединение трактуется как поражение и подчинение оппонентов. Возможен и такой вариант, но в конечном итоге, чревато. Или требует применения сталинских методов.

То, о чём всё время и говорю - крайности сходятся. Наиболее ярые ниспровергатели "совка" хотят использовать (и используют по мере возможности) самые грубые "совковые" (сталинские) методы. "тупоголову породу" комментировать не буду. Элементарное высокомерие, пренебрежение к "массе" (которая, в общем, и составляет народ) + обычное хамство.А насчёт "оливье" ..."Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы.Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...Т.е. объединение трактуется как поражение и подчинение оппонентов. Возможен и такой вариант, но в конечном итоге, чревато. Или требует применения сталинских методов.То, о чём всё время и говорю - крайности сходятся. Наиболее ярые ниспровергатели "совка" хотят использовать (и используют по мере возможности) самые грубые "совковые" (сталинские) методы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15612 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4318 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 03:00 zРадио написав: .......

Маски сорваны - на форуме вскрылся натуральный нацист, ненавидящий свободу слова, совести и, конечно же, евреев .......Маски сорваны - на форуме вскрылся натуральный нацист, ненавидящий свободу слова, совести и, конечно же, евреев

Вряд ли.

Больше похоже на второй вариант. Вряд ли.Больше похоже на второй вариант. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15612 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4318 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 03:12 freeze написав: ...........

+

Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку. ...........Я уже несколько раз предлагал модераторам. Давайте евреев и историю 20 века выделим в отдельную ветку. Или современные политвопросы в отдельную ветку.

Вы же видите, не получится.

Вы написали о 8 Марта и Вятровиче. Сегодня это прошло незаметно из-за срача по др. вопросу/-ам. Не было бы этого, на Вас набросились бы и и через пару страниц обсуждали бы уже историю не только 20, но и 17, 16, ... века, татаро-монгольское нашествие, князя Владимира, Андрея Первозванного... Уж не знаю, на чём бы остановились. Вы же видите, не получится.Вы написали о 8 Марта и Вятровиче. Сегодня это прошло незаметно из-за срача по др. вопросу/-ам. Не было бы этого, на Вас набросились бы и и через пару страниц обсуждали бы уже историю не только 20, но и 17, 16, ... века, татаро-монгольское нашествие, князя Владимира, Андрея Первозванного... Уж не знаю, на чём бы остановились. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15612 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4318 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 05:15 Ірина_ написав: Шановні форумчани!



Пропоную гарячу тему із євреями закрити! Нехай кожен залишиться при своїй думці.



Шановний Schmit абсолютно з Вами солідарна!



Повертаємося до політики сьогодні. Тим більше є про що поговорити - нові призначення у ВР, чого очікувати від нових міністрів?



З пов.

Теперь понятно, почему форум превратили в срачь.

Посты по сути удаляются, а кака подсыпается.

Да бы острые темы современности не обсуждались.

- Хозяин отрабатывает свои 30 серебрянников ублажая хозяев.

Затыкая рты баранам, что хотят оплаты за свой труд и быть Честными и достойными гражданами Украины. Что ставят вопрос о Своём государстве, Государственных средствах производства, что их кровью сотворялись сотню лет. Это я о Артёмсоле.

Поэтому только брать в руки весомые аргументы и приватизировать средства производства, Государство, создавать свою Украину - Неньку, а не барыгу.





Подпевая кликушам, шо Право на торговлю есть Священное Право организованной экономической преступности поглотившей Власть в Украине. Продающей не только результаты их труда на самостоятельно установленных Законах, но и продавая их средства производства, с производствами, городами, отраслями,.....

Да бы холопы не брали оружие в руки не "приватизировали самостоятельно средства производства".

- Собаки добре розуміють, чиє м'ясо вкрали!

Але питання не закрито:

Українцям не буде життя в Україні, коли не буде свої Держави. Теперь понятно, почему форум превратили в срачь.Посты по сути удаляются, а кака подсыпается.Да бы острые темы современности не обсуждались.- Хозяин отрабатывает свои 30 серебрянников ублажая хозяев.Затыкая рты баранам, что хотят оплаты за свой труд и быть Честными и достойными гражданами Украины. Что ставят вопрос о Своём государстве, Государственных средствах производства, что их кровью сотворялись сотню лет. Это я о Артёмсоле.Поэтому только брать в руки весомые аргументы и приватизировать средства производства, Государство, создавать свою Украину - Неньку, а не барыгу.Подпевая кликушам, шо Право на торговлю есть Священное Право организованной экономической преступности поглотившей Власть в Украине. Продающей не только результаты их труда на самостоятельно установленных Законах, но и продавая их средства производства, с производствами, городами, отраслями,.....Да бы холопы не брали оружие в руки не "приватизировали самостоятельно средства производства".Але питання не закрито: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8216 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 05:27 Козак-характерник написав:

Які стереотипи про Львів, галичан зокрема, виділили молоді люди?



– Я не дуже вірила якимсь стереотипам, бо вважаю, що спершу маю приїхати, побачити. Поки сама не побачу, то не повірю; Які стереотипи про Львів, галичан зокрема, виділили молоді люди?– Я не дуже вірила якимсь стереотипам, бо вважаю, що спершу маю приїхати, побачити. Поки сама не побачу, то не повірю;

Вот вам реальный факт:

Днями знову виник скандал із львіським ліцеєм №45, а точніше адміністрацією закладу.

Ігор Девбич у Фейсбуці написав, що у ліцеї знову оголошено набір до 1 класів з російською мовою навчання. Нагадаємо, раніше цей заклад освіти був російськомовним.



"Чому у львівському ліцеї №45 продовжує процвітати «рускій мір»? 7 рік війни з росією, а львівський ліцей №45 нещодавно знову оголосив про прийом учнів у 1 клас з російською мовою навчання!!! Вперто не бажає директор ліцею переводити ліцей на українську мову. Напевно «рускій мір» їй ближче, тому варто очікувати ліцею на нових сепаратистів, біженців, переселенців, малоросів, новоросів та інші українофобів. Деякі батьки так прямо і заявляють: "єтат ліцей рускіх в абіду нє даст"", - пише Ігор Девбич.

http://forpost.lviv.ua/novyny/26273-dyrektorka-litseiu-45-vidmovliaietsia-perevodyty-zaklad-na-ukrainsku-movu



В одной единственной львовской школе решили по просьбе родителей открыть русскоязычный начальный класс, что не противоречит новому закону о языках.

Свидомые активисты подняли гвалт, в результате директору вынесли выговор:

https://galnet.fm/dyrektorka-lvivskogo-litseyu-otrymaye-doganu-cherez-nabir-klasiv-iz-rosijskoyu-movoyu-vykladannya/



Набор претензий активистов к лицею доставляет сам по себе, например:

Вересень 2016 року: на першому дзвонику учні просто ганебно виконують Гімн України: практично ніхто не співає, а солістка не може правильно заспівати практично жодну ноту. Відео цього «дійства» дивним чином зникло з мережі інтернет.

Или вот:

Ще донедавна тут працював музей Пушкіна

(вероятно, пришлось его закрыть)

http://forpost.lviv.ua/novyny/26273-dyrektorka-litseiu-45-vidmovliaietsia-perevodyty-zaklad-na-ukrainsku-movu

При этом сами пишут, что:

Весна 2019 року: всіх батьків учнів цього ліцею опитали, чи бажають вони перейти на українську мову навчання: 80% категорично відмовилися переходити на українську мову, а у багатьох класах взагалі не було жодного бажаючого перейти на державну мову!

И при этом наезжают на директора, которая всего лишь решила удовлетворить законное право детей и их родителей. Вот вам реальный факт:В одной единственной львовской школе решили по просьбе родителей открыть русскоязычный начальный класс, что не противоречит новому закону о языках.Свидомые активисты подняли гвалт, в результате директору вынесли выговор:Набор претензий активистов к лицею доставляет сам по себе, например:Или вот:(вероятно, пришлось его закрыть)При этом сами пишут, что:И при этом наезжают на директора, которая всего лишь решила удовлетворить законное право детей и их родителей. Tegularius Повідомлень: 1150 З нами з: 11.02.14 Подякував: 161 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 05:48 Tegularius



Ти ба, а я й не знав, що Пушкін жив, та творив у Львові.

Що не хотять вчити іноземну це погано, але треба і свою не забувати. Ти ба, а я й не знав, що Пушкін жив, та творив у Львові.Що не хотять вчити іноземну це погано, але треба і свою не забувати. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8216 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 06:09 budivelnik написав: shapo написав: Тупое дерьмо которое даже врет тупо.

Это не ты писал про всех евреек?

budivelnik написав: В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся? В мене інші уподобання.я якось більше по єврейках ніж євреях...правда вони красиві тільки змолоду,але це нічого ,за сотні років їх навчили погоджуватись і не виступати проти корінних тому маю можливість перебирати...в противному разі звідки б ти на 1/4 єврей взявся? Тупое дерьмо которое даже врет тупо. 1 Я писав про єврейок

2 А де я там їх ображав?

Конкретніше можеш

Чи будеш заперечувати що єврейки змолоду красивіші?

Чи будеш заперечувати - що якби єврейки не погоджувались зустрічатись з людьми інших національностей - то не було б шансів зявитись на світ євреям на 1/4...?

Чи будеш заперечувати ,що якби мудрі єврейки не зустрічались з мужчинами інших національностей - євреї як нація б давно зникли?

і так далі і тому подібне.

Видно що ти єврей на 1/8, дуже вже мало тобі єврейських ген передалось...все більше казахські просвічують. 1 Я писав про єврейок2 А де я там їх ображав?Конкретніше можешЧи будеш заперечувати що єврейки змолоду красивіші?Чи будеш заперечувати - що якби єврейки не погоджувались зустрічатись з людьми інших національностей - то не було б шансів зявитись на світ євреям на 1/4...?Чи будеш заперечувати ,що якби мудрі єврейки не зустрічались з мужчинами інших національностей - євреї як нація б давно зникли?і так далі і тому подібне.Видно що ти єврей на 1/8, дуже вже мало тобі єврейських ген передалось...все більше казахські просвічують.

Импотент похваляющийся своими мнимыми прошлыми "успехами" с еврейками, если я такое напишу о твоей сестре пребывающей сейчас в Польше, её и твоих дочерях, ты что запоешь?

Тупая мразь и выкручивается тупо Импотент похваляющийся своими мнимыми прошлыми "успехами" с еврейками, если я такое напишу о твоей сестре пребывающей сейчас в Польше, её и твоих дочерях, ты что запоешь?Тупая мразь и выкручивается тупо Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3040 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5737573857395740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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