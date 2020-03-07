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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5738573957405741
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 06:46

  Kudrjavuy написав:Подпевая кликушам, шо Право на торговлю есть Священное Право организованной экономической преступности поглотившей Власть в Украине. Продающей не только результаты их труда на самостоятельно установленных Законах, но и продавая их средства производства, с производствами, городами, отраслями,.....
Да бы холопы не брали оружие в руки не "приватизировали самостоятельно средства производства".
- Собаки добре розуміють, чиє м'ясо вкрали!
Але питання не закрито:
Українцям не буде життя в Україні, коли не буде свої Держави.

Причиной этого судя из "теории заговора, замусоленной на параллельной ветке, о золотом миллиарде" ЕСТЬ "вирус". Что в совокупности с глобальным потеплением, и появлением иных "оттаявших" болезней принесёт нам, как шестой цивилизации на Земле вымирание.


Вирус, судя по специфике работы - не позволит работать в замкнутом пространстве людям.
- Практически Государство окажется не в состоянии нести страховую нагрузку за жизнь и здоровье рабочих в шахтах(замкнутом пространстве).
- И наоборот в соляных шахтах - самые лучшие пульмонологические реабилитационные лечебницы - восстановления после болезни с поражением бронхо-лёгочного аппарата.
- Попытки создать такие лечебницы было в Солотвино(Закарпатье).
- Но не слишком пошло, ибо дорого.

К сожалению по перспективам развития шахт, приватизация как предприятий с ограниченным срокам работы - была докторская в 95м.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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