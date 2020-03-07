Kudrjavuy написав:Подпевая кликушам, шо Право на торговлю есть Священное Право организованной экономической преступности поглотившей Власть в Украине. Продающей не только результаты их труда на самостоятельно установленных Законах, но и продавая их средства производства, с производствами, городами, отраслями,.....
Да бы холопы не брали оружие в руки не "приватизировали самостоятельно средства производства".
- Собаки добре розуміють, чиє м'ясо вкрали!
Але питання не закрито:
Українцям не буде життя в Україні, коли не буде свої Держави.
Причиной этого судя из "теории заговора, замусоленной на параллельной ветке, о золотом миллиарде" ЕСТЬ "вирус". Что в совокупности с глобальным потеплением, и появлением иных "оттаявших" болезней принесёт нам, как шестой цивилизации на Земле вымирание.
Вирус, судя по специфике работы - не позволит работать в замкнутом пространстве людям.
- Практически Государство окажется не в состоянии нести страховую нагрузку за жизнь и здоровье рабочих в шахтах(замкнутом пространстве).
- И наоборот в соляных шахтах - самые лучшие пульмонологические реабилитационные лечебницы - восстановления после болезни с поражением бронхо-лёгочного аппарата.
- Попытки создать такие лечебницы было в Солотвино(Закарпатье).
- Но не слишком пошло, ибо дорого.
К сожалению по перспективам развития шахт, приватизация как предприятий с ограниченным срокам работы - была докторская в 95м.