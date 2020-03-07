Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5738573957405741 Додано: Нед 08 бер, 2020 06:46 Kudrjavuy написав: Подпевая кликушам, шо Право на торговлю есть Священное Право организованной экономической преступности поглотившей Власть в Украине. Продающей не только результаты их труда на самостоятельно установленных Законах, но и продавая их средства производства, с производствами, городами, отраслями,.....

Да бы холопы не брали оружие в руки не "приватизировали самостоятельно средства производства".

- Собаки добре розуміють, чиє м'ясо вкрали!

Але питання не закрито:

Українцям не буде життя в Україні, коли не буде свої Держави. Подпевая кликушам, шо Право на торговлю есть Священное Право организованной экономической преступности поглотившей Власть в Украине. Продающей не только результаты их труда на самостоятельно установленных Законах, но и продавая их средства производства, с производствами, городами, отраслями,.....Да бы холопы не брали оружие в руки не "приватизировали самостоятельно средства производства".Але питання не закрито:

Причиной этого судя из "теории заговора, замусоленной на параллельной ветке, о золотом миллиарде" ЕСТЬ "вирус". Что в совокупности с глобальным потеплением, и появлением иных "оттаявших" болезней принесёт нам, как шестой цивилизации на Земле вымирание.





Вирус, судя по специфике работы - не позволит работать в замкнутом пространстве людям.

- Практически Государство окажется не в состоянии нести страховую нагрузку за жизнь и здоровье рабочих в шахтах(замкнутом пространстве).

- И наоборот в соляных шахтах - самые лучшие пульмонологические реабилитационные лечебницы - восстановления после болезни с поражением бронхо-лёгочного аппарата.

- Попытки создать такие лечебницы было в Солотвино(Закарпатье).

- Но не слишком пошло, ибо дорого.



К сожалению по перспективам развития шахт, приватизация как предприятий с ограниченным срокам работы - была докторская в 95м. Что в совокупности с глобальным потеплением, и появлением иных "оттаявших" болезней принесёт нам, как шестой цивилизации на Земле вымирание.Вирус, судя по специфике работы - не позволит работать в замкнутом пространстве людям.- Практически Государство окажется не в состоянии нести страховую нагрузку за жизнь и здоровье рабочих в шахтах(замкнутом пространстве).- И наоборот в соляных шахтах - самые лучшие пульмонологические реабилитационные лечебницы - восстановления после болезни с поражением бронхо-лёгочного аппарата.- Попытки создать такие лечебницы было в Солотвино(Закарпатье).- Но не слишком пошло, ибо дорого.К сожалению по перспективам развития шахт, приватизация как предприятий с ограниченным срокам работы - была докторская в 95м. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8222 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 08:48 Ці слова написав у березні 2014 року на своїй сторінці у Facebook Іван Храпак, передають Патріоти України.



Далі - мовою оригіналу:



"Никогда не воюйте с Украиной! Мы страна с безупречной военной стратегией, гибкой тактикой и непобедимой армией. Мы просто очень скромные, нам не нужно гордиться будущими победами, мы сами про себя все знаем и смотрим на соседей, бряцающих оружием и все время кого-то там побеждающих, как на недоразвитых.

Мы помним про 4! Украинских фронта, что каждый третий Герой Советского Союза был украинец, мы единственные кто продолжал вести боевые действия спустя 10 лет!!! после окончания Второй Мировой на своей территории. Мы герои, все без исключения, и мы об этом знаем.

Нет, мы не ненавидим своих врагов, мы их презираем, это наша сила, наш дух, мы настолько вольная и свободолюбивая нация, что разоружаем континенты своим пацифизмом и вооружаем врагов своим пофигизмом и полным пренебрежением к их доблестям и оружию. Мы всегда знаем что победим, дойдем куда угодно, на Мальту, Берлин, Вену - нами движет сила освободителей а не завоевателей. Мы откровенно презираем все империи, но безудержно любим все Республики.

Никогда не пытайтесь нас завоевать, у нас такой опыт партизанской борьбы и подполья, что это будет последняя ваша страна которую вы оккупировали. На этом погорели Австро-Венгерская, Российская и Советская империя. Мы разлагаем изнутри порядок и сеем хаос. Это на генетическом уровня, память предков. Мы по духу воины, по роду и по призванию. Мы можем месяцами танцевать на Майдане, откровенно издеваться над Беркутом, доводить его до белого каления, 15 минут на разгон Майдана превращается в месяцы. Только у нас Герои могут с деревянными щитами и палками идти на вооруженный спецназ.

Мы вселяем леденящий ужас в своих врагов, мы парализуем их страхом, сковываем их трепетом и заставляем бежать. Мы редко добиваем врагов, мы можем подойти к Москве - а потом передумать ее поджигать, поскольку нам становится неинтересно, победив врага полностью, мы теряем свой боевой дух, свое глобальное позиционирование, свою справедливую миссию.

Мы очень точно идентифицируем внутреннего врага по страусиным туфлям, а внешнего по имперским замашкам.

Мы пуп Земли, ее Центр. Мир крутится вокруг нас. Мы можем устроить глобальную заварушку, только из-за того, что нам не понравилась Йолка.

У нас безупречная стратегия, мы можем годами притворяться безобидными селюками, прекрасно зная, что в один прекрасный момент тихо пустим слюнку в балаклаву, мирно засыпая на итальянской мебели в Хонке.

Мы универсальны, полилингвистичны, разобщены, разбросаны по свету, индивидуальны, мы каждый сам по себе уже боевой отряд - и в этом наша Сила.

Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи создавать сотни самообороны, русские быть украинскими националистами, а крымские татары скандировать "Крим - це Україна!".

Мы мягкая сила, жидкие как вода, легкие как воздух и невидимые как Дух. Наши враги всегда в нас ошибаются, друзья нас чувствуют и понимают.

Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали как нас завоевать, мы уже думаем, де в вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є.



Слава Україні!"

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22274 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 10:02 ЛАД написав: А насчёт "оливье" ...

"Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы.

Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...

А насчёт "оливье" ..."Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы.Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...

Хорошие примеры привел. Жри свое оливье с 73%-ми. Хорошие примеры привел. Жри свое оливье с 73%-ми. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16803 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1723 раз. Подякували: 2608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 10:45 shapo написав: Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

https://rusvesna.su/news/1534433370 Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4038 З нами з: 31.08.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 856 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 10:49 budivelnik написав: Ці слова написав у березні 2014 року на своїй сторінці у Facebook Іван Храпак, передають Патріоти України.



Далі - мовою оригіналу:



"Никогда не воюйте с Украиной! Мы страна с безупречной военной стратегией, гибкой тактикой и непобедимой армией. Мы просто очень скромные, нам не нужно гордиться будущими победами, мы сами про себя все знаем и смотрим на соседей, бряцающих оружием и все время кого-то там побеждающих, как на недоразвитых.

Мы помним про 4! Украинских фронта, что каждый третий Герой Советского Союза был украинец, мы единственные кто продолжал вести боевые действия спустя 10 лет!!! после окончания Второй Мировой на своей территории. Мы герои, все без исключения, и мы об этом знаем.

Нет, мы не ненавидим своих врагов, мы их презираем, это наша сила, наш дух, мы настолько вольная и свободолюбивая нация, что разоружаем континенты своим пацифизмом и вооружаем врагов своим пофигизмом и полным пренебрежением к их доблестям и оружию. Мы всегда знаем что победим, дойдем куда угодно, на Мальту, Берлин, Вену - нами движет сила освободителей а не завоевателей. Мы откровенно презираем все империи, но безудержно любим все Республики.

Никогда не пытайтесь нас завоевать, у нас такой опыт партизанской борьбы и подполья, что это будет последняя ваша страна которую вы оккупировали. На этом погорели Австро-Венгерская, Российская и Советская империя. Мы разлагаем изнутри порядок и сеем хаос. Это на генетическом уровня, память предков. Мы по духу воины, по роду и по призванию. Мы можем месяцами танцевать на Майдане, откровенно издеваться над Беркутом, доводить его до белого каления, 15 минут на разгон Майдана превращается в месяцы. Только у нас Герои могут с деревянными щитами и палками идти на вооруженный спецназ.

Мы вселяем леденящий ужас в своих врагов, мы парализуем их страхом, сковываем их трепетом и заставляем бежать. Мы редко добиваем врагов, мы можем подойти к Москве - а потом передумать ее поджигать, поскольку нам становится неинтересно, победив врага полностью, мы теряем свой боевой дух, свое глобальное позиционирование, свою справедливую миссию.

Мы очень точно идентифицируем внутреннего врага по страусиным туфлям, а внешнего по имперским замашкам.

Мы пуп Земли, ее Центр. Мир крутится вокруг нас. Мы можем устроить глобальную заварушку, только из-за того, что нам не понравилась Йолка.

У нас безупречная стратегия, мы можем годами притворяться безобидными селюками, прекрасно зная, что в один прекрасный момент тихо пустим слюнку в балаклаву, мирно засыпая на итальянской мебели в Хонке.

Мы универсальны, полилингвистичны, разобщены, разбросаны по свету, индивидуальны, мы каждый сам по себе уже боевой отряд - и в этом наша Сила.

Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи создавать сотни самообороны, русские быть украинскими националистами, а крымские татары скандировать "Крим - це Україна!".

Мы мягкая сила, жидкие как вода, легкие как воздух и невидимые как Дух. Наши враги всегда в нас ошибаются, друзья нас чувствуют и понимают.

Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали как нас завоевать, мы уже думаем, де в вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є.



Слава Україні!"

Далі - мовою оригіналу:"Никогда не воюйте с Украиной! Мы страна с безупречной военной стратегией, гибкой тактикой и непобедимой армией. Мы просто очень скромные, нам не нужно гордиться будущими победами, мы сами про себя все знаем и смотрим на соседей, бряцающих оружием и все время кого-то там побеждающих, как на недоразвитых.Мы помним про 4! Украинских фронта, что каждый третий Герой Советского Союза был украинец, мы единственные кто продолжал вести боевые действия спустя 10 лет!!! после окончания Второй Мировой на своей территории. Мы герои, все без исключения, и мы об этом знаем.Нет, мы не ненавидим своих врагов, мы их презираем, это наша сила, наш дух, мы настолько вольная и свободолюбивая нация, что разоружаем континенты своим пацифизмом и вооружаем врагов своим пофигизмом и полным пренебрежением к их доблестям и оружию. Мы всегда знаем что победим, дойдем куда угодно, на Мальту, Берлин, Вену - нами движет сила освободителей а не завоевателей. Мы откровенно презираем все империи, но безудержно любим все Республики.Никогда не пытайтесь нас завоевать, у нас такой опыт партизанской борьбы и подполья, что это будет последняя ваша страна которую вы оккупировали. На этом погорели Австро-Венгерская, Российская и Советская империя. Мы разлагаем изнутри порядок и сеем хаос. Это на генетическом уровня, память предков. Мы по духу воины, по роду и по призванию. Мы можем месяцами танцевать на Майдане, откровенно издеваться над Беркутом, доводить его до белого каления, 15 минут на разгон Майдана превращается в месяцы. Только у нас Герои могут с деревянными щитами и палками идти на вооруженный спецназ.Мы вселяем леденящий ужас в своих врагов, мы парализуем их страхом, сковываем их трепетом и заставляем бежать. Мы редко добиваем врагов, мы можем подойти к Москве - а потом передумать ее поджигать, поскольку нам становится неинтересно, победив врага полностью, мы теряем свой боевой дух, свое глобальное позиционирование, свою справедливую миссию.Мы очень точно идентифицируем внутреннего врага по страусиным туфлям, а внешнего по имперским замашкам.Мы пуп Земли, ее Центр. Мир крутится вокруг нас. Мы можем устроить глобальную заварушку, только из-за того, что нам не понравилась Йолка.У нас безупречная стратегия, мы можем годами притворяться безобидными селюками, прекрасно зная, что в один прекрасный момент тихо пустим слюнку в балаклаву, мирно засыпая на итальянской мебели в Хонке.Мы универсальны, полилингвистичны, разобщены, разбросаны по свету, индивидуальны, мы каждый сам по себе уже боевой отряд - и в этом наша Сила.Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи создавать сотни самообороны, русские быть украинскими националистами, а крымские татары скандировать "Крим - це Україна!".Мы мягкая сила, жидкие как вода, легкие как воздух и невидимые как Дух. Наши враги всегда в нас ошибаются, друзья нас чувствуют и понимают.Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали как нас завоевать, мы уже думаем, де в вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є.Слава Україні!"

Замечательный пост!

Неужели и Вы Веру поменяли?

От себя хочу уточнить:

1. Украинец - никогда не продаст Землю. Лучше умрёт на ней но не продаст. Именно поэтому были оставлены в оккупации наши близкие, но это не значит, что продавателям, хоть что-то забыто.

2. Украинец никогда не продаст Родину - даже сейчас 1,3 миллиона Канадцев считают себя выходцами с Украины.

3. Чуждая Идеология веками насаживаемая Украинцу - не смогла окончательно лишить его свідомості.

4. Враг, самый лютый - внутренний, что подло продаёт всё и всех поднимает голову ... реванша жаждет... ждут нас смутные времена.

....................................................................................

Героям Слава! Замечательный пост!Неужели и Вы Веру поменяли?От себя хочу уточнить:1. Украинец - никогда не продаст Землю. Лучше умрёт на ней но не продаст. Именно поэтому были оставлены в оккупации наши близкие, но это не значит,2. Украинец никогда не продаст Родину - даже сейчас 1,3 миллиона Канадцев считают себя выходцами с Украины.3. Чуждая Идеология веками насаживаемая Украинцу - не смогла окончательно лишить его свідомості.4. Враг, самый лютый - внутренний, что подло продаёт всё и всех поднимает голову ... реванша жаждет... ждут нас смутные времена.....................................................................................Героям Слава! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8222 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 10:59 Starikan написав: ЛАД написав: А насчёт "оливье" ...

"Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы.

Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...

А насчёт "оливье" ..."Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы.Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...

Хорошие примеры привел. Жри свое оливье с 73%-ми. Хорошие примеры привел. Жри свое оливье с 73%-ми.

Бесплатный сыр - только в мышеловке.

И если Вам какая то "говорящая голова" много обещает - не верьте!

Вас хотят кинуть.

Здесь нет криминала - противостоять стадному эффекту могут не более 10% населения.

Просто необходимо уметь друг-дружку слушать.

И самим принимать обдуманное решение.

Что 73% поимели - это да, но как без крови это исправить?

- А уже без крови никак.



Призрак Савченко витает над Украиной. Бесплатный сыр - только в мышеловке.И если Вам какая то "говорящая голова" много обещает - не верьте!Вас хотят кинуть.Здесь нет криминала - противостоять стадному эффекту могут не более 10% населения.Просто необходимо уметь друг-дружку слушать.И самим принимать обдуманное решение.Что 73% поимели - это да, но как без крови это исправить?- А уже без крови никак. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8222 З нами з: 20.09.12 Подякував: 674 раз. Подякували: 868 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5738573957405741 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм