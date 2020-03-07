Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5737573857395740 Додано: Нед 08 бер, 2020 11:45 pesikot написав: shapo написав: Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

https://rusvesna.su/news/1534433370 Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине

Я тоже не харьковчанин?

У меня почему-то ссылка открылась. Без всяких анонимайзеров на компе. Видимо, зависит от провайдера.

В любом случае, это не доказательство - использование VPN не требует семи пядей во лбу. Или для вас с будивельником это сложно? (Он тоже об этом писал). Я тоже не харьковчанин?У меня почему-то ссылка открылась. Без всяких анонимайзеров на компе. Видимо, зависит от провайдера.В любом случае, это не доказательство - использование VPN не требует семи пядей во лбу. Или для вас с будивельником это сложно? (Он тоже об этом писал). ЛАД 2 Повідомлень: 15612 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4318 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 11:46 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

https://rusvesna.su/news/1534433370 Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине

Юноша живущий неизвестно где и занимающийся неизвестно чем, я смотрю все ресурсы обходя через vpn де-бильные запреты напоминающие глушилки голосов при СССР Юноша живущий неизвестно где и занимающийся неизвестно чем, я смотрю все ресурсы обходя через vpn де-бильные запреты напоминающие глушилки голосов при СССР

Вы сильно рискуете, пользуясь VPN ресурсами. С большой вероятностью трафик проходит через мошенников, которые могут легко украсть личные данные, ключи, пароли... Вы сильно рискуете, пользуясь VPN ресурсами. С большой вероятностью трафик проходит через мошенников, которые могут легко украсть личные данные, ключи, пароли... Schmit

Повідомлень: 1025 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 11:53 Starikan написав: ЛАД написав: А насчёт "оливье" ...

"Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы.

Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...

А насчёт "оливье" ..."Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы.Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...

Хорошие примеры привел. Жри свое оливье с 73%-ми. Хорошие примеры привел. Жри свое оливье с 73%-ми.

Фи, как грубо!

Уже дважды писал, Вы быстро прогрессируете.

Чем Вам не нравятся примеры?

Будете спорить, что в 1991 основной аргумент был - "вторая Франция"?

"Оливье" жрал бы, но пока не вижу.

Вы когда-то предлагали не замечать постов друг друга, я этого не требовал, но не возражал. Вы уже 2 или 3 раз нарушаете свои слова. Опять же, не возражаю, но будьте любезны с аргументами, а не подгавкивание из подворотни. Фи, как грубо!Уже дважды писал, Вы быстро прогрессируете.Чем Вам не нравятся примеры?Будете спорить, что в 1991 основной аргумент был - "вторая Франция"?"Оливье" жрал бы, но пока не вижу.Вы когда-то предлагали не замечать постов друг друга, я этого не требовал, но не возражал. Вы уже 2 или 3 раз нарушаете свои слова. Опять же, не возражаю, но будьте любезны с аргументами, а не подгавкивание из подворотни. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15612 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4318 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 11:59 ЛАД написав: pesikot написав: shapo написав: Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

https://rusvesna.su/news/1534433370 Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине

Я тоже не харьковчанин?

У меня почему-то ссылка открылась. Без всяких анонимайзеров на компе. Видимо, зависит от провайдера.

В любом случае, это не доказательство - использование VPN не требует семи пядей во лбу. Или для вас с будивельником это сложно? (Он тоже об этом писал). Я тоже не харьковчанин?У меня почему-то ссылка открылась. Без всяких анонимайзеров на компе. Видимо, зависит от провайдера.В любом случае, это не доказательство - использование VPN не требует семи пядей во лбу. Или для вас с будивельником это сложно? (Он тоже об этом писал).



Странно, у меня тоже открылась без проблем.

Хотя точно помню, что русвесна была раньше в блоке моего провайдера.

И оба мобильных оператора открывают.



ПыСы. Ни фига себе. И в контакте открывается без проблем.

ПыСы И одноклассники разблокированы. Странно, у меня тоже открылась без проблем.Хотя точно помню, что русвесна была раньше в блоке моего провайдера.И оба мобильных оператора открывают.ПыСы. Ни фига себе. И в контакте открывается без проблем.ПыСы И одноклассники разблокированы. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15581 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3995 раз. Подякували: 6194 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 12:02 Kudrjavuy написав: По моему мнению результатом Общения Зе с Ху (в нормандском формате)- стало ряд обязательств.

В которые входит Вода в Крым, и "наезд" на По, и ещё немало "великих непониманий".

Те предьявы, что кидают По не имеют судебных перспектив по определению.

Но тех предъяв, что кинуло 73% населения никто ему не предъявит - не выгодно.

С юмором это звучит:

А кто ж его посадит?

Он же памятник! По моему мнению результатом Общения Зе с Ху (в нормандском формате)- стало ряд обязательств.В которые входит Вода в Крым, и "наезд" на По, и ещё немало "великих непониманий".Те предьявы, что кидают По не имеют судебных перспектив по определению.Но тех предъяв, что кинуло 73% населения никто ему не предъявит - не выгодно.С юмором это звучит:А кто ж его посадит?Он же памятник!

Почему же не выгодно?

Зелики с радостью посадили бы Пороха за коррупцию или воровство. Но кроме пустых слов пропаганды нет никаких доказательств. Вот и демонстрируют шоу для 73% рогулья.

Разве что пойти на нарушение закона - сшить дело белыми нитками. Рябошапка отказался и вылетел, понимает, что Зе не долго осталось властвовать, а отвечать за незаконные подписи потом придется ему. Почему же не выгодно?Зелики с радостью посадили бы Пороха за коррупцию или воровство. Но кроме пустых слов пропаганды нет никаких доказательств. Вот и демонстрируют шоу для 73% рогулья.Разве что пойти на нарушение закона - сшить дело белыми нитками. Рябошапка отказался и вылетел, понимает, что Зе не долго осталось властвовать, а отвечать за незаконные подписи потом придется ему. Schmit

Повідомлень: 1025 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 12:24 pesikot написав: shapo написав: Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

https://rusvesna.su/news/1534433370 Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона

Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине



Блокирует антивирус, а не провайдер, ты, Вася



Блокирует антивирус, а не провайдер, ты, Вася zРадио

Повідомлень: 5120 З нами з: 02.05.18 Подякував: 932 раз. Подякували: 2087 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 бер, 2020 12:36 zРадио написав:

......

Блокирует антивирус, а не провайдер, ты, Вася

........

......Блокирует антивирус, а не провайдер, ты, Вася........

Раньше, действительно, блокировал провайдер. freeze правильно написал. В контакте и одноклассников не проверял, я там и не регистрировался никогда.

Что-то изменилось? Раньше, действительно, блокировал провайдер. freeze правильно написал. В контакте и одноклассников не проверял, я там и не регистрировался никогда.Что-то изменилось? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15612 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4318 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5737573857395740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостейМодератори: ТупУм