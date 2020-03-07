Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона https://rusvesna.su/news/1534433370
Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине
Я тоже не харьковчанин? У меня почему-то ссылка открылась. Без всяких анонимайзеров на компе. Видимо, зависит от провайдера. В любом случае, это не доказательство - использование VPN не требует семи пядей во лбу. Или для вас с будивельником это сложно? (Он тоже об этом писал).
shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона https://rusvesna.su/news/1534433370
Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине
Юноша живущий неизвестно где и занимающийся неизвестно чем, я смотрю все ресурсы обходя через vpn де-бильные запреты напоминающие глушилки голосов при СССР
Вы сильно рискуете, пользуясь VPN ресурсами. С большой вероятностью трафик проходит через мошенников, которые могут легко украсть личные данные, ключи, пароли...
ЛАД написав: А насчёт "оливье" ... "Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы. Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...
Хорошие примеры привел. Жри свое оливье с 73%-ми.
Фи, как грубо! Уже дважды писал, Вы быстро прогрессируете. Чем Вам не нравятся примеры? Будете спорить, что в 1991 основной аргумент был - "вторая Франция"? "Оливье" жрал бы, но пока не вижу. Вы когда-то предлагали не замечать постов друг друга, я этого не требовал, но не возражал. Вы уже 2 или 3 раз нарушаете свои слова. Опять же, не возражаю, но будьте любезны с аргументами, а не подгавкивание из подворотни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона https://rusvesna.su/news/1534433370
Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине
Я тоже не харьковчанин? У меня почему-то ссылка открылась. Без всяких анонимайзеров на компе. Видимо, зависит от провайдера. В любом случае, это не доказательство - использование VPN не требует семи пядей во лбу. Или для вас с будивельником это сложно? (Он тоже об этом писал).
Странно, у меня тоже открылась без проблем. Хотя точно помню, что русвесна была раньше в блоке моего провайдера. И оба мобильных оператора открывают.
ПыСы. Ни фига себе. И в контакте открывается без проблем. ПыСы И одноклассники разблокированы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Kudrjavuy написав:По моему мнению результатом Общения Зе с Ху (в нормандском формате)- стало ряд обязательств. В которые входит Вода в Крым, и "наезд" на По, и ещё немало "великих непониманий". Те предьявы, что кидают По не имеют судебных перспектив по определению. Но тех предъяв, что кинуло 73% населения никто ему не предъявит - не выгодно. С юмором это звучит: А кто ж его посадит? Он же памятник!
Почему же не выгодно? Зелики с радостью посадили бы Пороха за коррупцию или воровство. Но кроме пустых слов пропаганды нет никаких доказательств. Вот и демонстрируют шоу для 73% рогулья. Разве что пойти на нарушение закона - сшить дело белыми нитками. Рябошапка отказался и вылетел, понимает, что Зе не долго осталось властвовать, а отвечать за незаконные подписи потом придется ему.
shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона https://rusvesna.su/news/1534433370
Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине