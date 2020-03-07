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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5737573857395740
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:45

  pesikot написав:
  shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона
https://rusvesna.su/news/1534433370

Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине

Я тоже не харьковчанин?
У меня почему-то ссылка открылась. Без всяких анонимайзеров на компе. Видимо, зависит от провайдера.
В любом случае, это не доказательство - использование VPN не требует семи пядей во лбу. Или для вас с будивельником это сложно? (Он тоже об этом писал).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:46

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона
https://rusvesna.su/news/1534433370

Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине

Юноша живущий неизвестно где и занимающийся неизвестно чем, я смотрю все ресурсы обходя через vpn де-бильные запреты напоминающие глушилки голосов при СССР

Вы сильно рискуете, пользуясь VPN ресурсами. С большой вероятностью трафик проходит через мошенников, которые могут легко украсть личные данные, ключи, пароли...
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:53

  Starikan написав:
  ЛАД написав: А насчёт "оливье" ...
"Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы.
Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...

Хорошие примеры привел. Жри свое оливье с 73%-ми.

Фи, как грубо!
Уже дважды писал, Вы быстро прогрессируете.
Чем Вам не нравятся примеры?
Будете спорить, что в 1991 основной аргумент был - "вторая Франция"?
"Оливье" жрал бы, но пока не вижу.
Вы когда-то предлагали не замечать постов друг друга, я этого не требовал, но не возражал. Вы уже 2 или 3 раз нарушаете свои слова. Опять же, не возражаю, но будьте любезны с аргументами, а не подгавкивание из подворотни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:59

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона
https://rusvesna.su/news/1534433370

Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине

Я тоже не харьковчанин?
У меня почему-то ссылка открылась. Без всяких анонимайзеров на компе. Видимо, зависит от провайдера.
В любом случае, это не доказательство - использование VPN не требует семи пядей во лбу. Или для вас с будивельником это сложно? (Он тоже об этом писал).


Странно, у меня тоже открылась без проблем.
Хотя точно помню, что русвесна была раньше в блоке моего провайдера.
И оба мобильных оператора открывают.

ПыСы. Ни фига себе. И в контакте открывается без проблем.
ПыСы И одноклассники разблокированы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:02

  Kudrjavuy написав:По моему мнению результатом Общения Зе с Ху (в нормандском формате)- стало ряд обязательств.
В которые входит Вода в Крым, и "наезд" на По, и ещё немало "великих непониманий".
Те предьявы, что кидают По не имеют судебных перспектив по определению.
Но тех предъяв, что кинуло 73% населения никто ему не предъявит - не выгодно.
С юмором это звучит:
А кто ж его посадит?
Он же памятник!

Почему же не выгодно?
Зелики с радостью посадили бы Пороха за коррупцию или воровство. Но кроме пустых слов пропаганды нет никаких доказательств. Вот и демонстрируют шоу для 73% рогулья.
Разве что пойти на нарушение закона - сшить дело белыми нитками. Рябошапка отказался и вылетел, понимает, что Зе не долго осталось властвовать, а отвечать за незаконные подписи потом придется ему.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:24

  pesikot написав:
  shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона
https://rusvesna.su/news/1534433370

Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине


Блокирует антивирус, а не провайдер, ты, Вася :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:36

  zРадио написав:
......
Блокирует антивирус, а не провайдер, ты, Вася :mrgreen:
........

Раньше, действительно, блокировал провайдер. freeze правильно написал. В контакте и одноклассников не проверял, я там и не регистрировался никогда.
Что-то изменилось?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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  #<1 ... 5737573857395740
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