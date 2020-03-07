Додано: Нед 08 бер, 2020 12:50

Юрий91

Я в том интервью обратил внимание на самое начало:

- повестка, мобилизация через облвоенкомат и ... батальон территориальной обороны.

То есть - добробат?!

Не в воинскую часть, подразделение, а добробат?

По повестке...



- два автомата, две пачки патронов на батальон?

Да этими АК и патронами базы хранения забиты...

Отсюда вопрос к мифу причины голых и босых и если бы не волонтёры...

Ведь причины голости и босости(необходимости волонтерства -- всего лишь в том, что лично нужно было Турчинову и Ко не кресла делить, а напрячь булки по обеспечению ...

(ведь если даже АК, которых валом, которые не спишешь и домой в хатынку или на рынок не заберешь, элементарно не дали, то что уж об остальном обеспечении говорить.

Организация -- прямая функция управленцев.