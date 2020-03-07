Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона https://rusvesna.su/news/1534433370
Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине
Юноша живущий неизвестно где и занимающийся неизвестно чем, я смотрю все ресурсы обходя через vpn де-бильные запреты напоминающие глушилки голосов при СССР
Вы сильно рискуете, пользуясь VPN ресурсами. С большой вероятностью трафик проходит через мошенников, которые могут легко украсть личные данные, ключи, пароли...
ЛАД написав: А насчёт "оливье" ... "Ценности", как правило, идут впереди "оливье" в результате обмана народа и попыток заставить его драться за чужие и чуждые ему интересы. Все реальные движения основывались именно на "оливье". Этим привлекали и во Французскую революцию, и большевики, и Гитлер, и Путин (Крым), и Трамп, и в Украине в 1991, и ...
Хорошие примеры привел. Жри свое оливье с 73%-ми.
Фи, как грубо! Уже дважды писал, Вы быстро прогрессируете. Чем Вам не нравятся примеры? Будете спорить, что в 1991 основной аргумент был - "вторая Франция"? "Оливье" жрал бы, но пока не вижу. Вы когда-то предлагали не замечать постов друг друга, я этого не требовал, но не возражал. Вы уже 2 или 3 раз нарушаете свои слова. Опять же, не возражаю, но будьте любезны с аргументами, а не подгавкивание из подворотни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона https://rusvesna.su/news/1534433370
Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине
Я тоже не харьковчанин? У меня почему-то ссылка открылась. Без всяких анонимайзеров на компе. Видимо, зависит от провайдера. В любом случае, это не доказательство - использование VPN не требует семи пядей во лбу. Или для вас с будивельником это сложно? (Он тоже об этом писал).
Странно, у меня тоже открылась без проблем. Хотя точно помню, что русвесна была раньше в блоке моего провайдера. И оба мобильных оператора открывают.
ПыСы. Ни фига себе. И в контакте открывается без проблем. ПыСы И одноклассники разблокированы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Kudrjavuy написав:По моему мнению результатом Общения Зе с Ху (в нормандском формате)- стало ряд обязательств. В которые входит Вода в Крым, и "наезд" на По, и ещё немало "великих непониманий". Те предьявы, что кидают По не имеют судебных перспектив по определению. Но тех предъяв, что кинуло 73% населения никто ему не предъявит - не выгодно. С юмором это звучит: А кто ж его посадит? Он же памятник!
Почему же не выгодно? Зелики с радостью посадили бы Пороха за коррупцию или воровство. Но кроме пустых слов пропаганды нет никаких доказательств. Вот и демонстрируют шоу для 73% рогулья. Разве что пойти на нарушение закона - сшить дело белыми нитками. Рябошапка отказался и вылетел, понимает, что Зе не долго осталось властвовать, а отвечать за незаконные подписи потом придется ему.
shapo написав:Уподобляться такому дерьму как ты и рассказывать кем иногда приходится сейчас работать украинкам не буду. Лучше приведу такой "вражеский" анализ твоего региона https://rusvesna.su/news/1534433370
Вот попалился ты с легендой жителя Киева, давая ссылки на откровенную российскую помойку, к тому же заблокированную в Украине
Юрий91 Я в том интервью обратил внимание на самое начало: - повестка, мобилизация через облвоенкомат и ... батальон территориальной обороны. То есть - добробат?! Не в воинскую часть, подразделение, а добробат? По повестке...
- два автомата, две пачки патронов на батальон? Да этими АК и патронами базы хранения забиты... Отсюда вопрос к мифу причины голых и босых и если бы не волонтёры... Ведь причины голости и босости(необходимости волонтерства -- всего лишь в том, что лично нужно было Турчинову и Ко не кресла делить, а напрячь булки по обеспечению ... (ведь если даже АК, которых валом, которые не спишешь и домой в хатынку или на рынок не заберешь, элементарно не дали, то что уж об остальном обеспечении говорить. Организация -- прямая функция управленцев.
“If we’ve chosen democracy, of course we can’t hang people,” he says, but a twinkle appears in his eyes. “Although! Sometimes you really want to. And do you know why? Because it would be quicker. Much quicker,” he says, delivering the line with a comic’s timing.
“We are joking,” says his press secretary, looking somewhat concerned, from the other side of the table.
“Of course we’re joking,” Zelenskiy says.
«Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей», - говорит он, но в его глазах появляется мерцание. "Хотя! Иногда ты действительно хочешь. А знаешь почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее », - говорит он, предоставляя строчку с графиком комиксов.
«Мы шутим», - говорит его пресс-секретарь, выглядя несколько обеспокоенным, с другой стороны стола.
«Конечно, мы шутим», - говорит Зеленский.
"Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що"
Клоун, он клоун и есть.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой