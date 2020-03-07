Вкладчик1234 написав:Kudrjavuy написав:А сам Львов ....
ЛАЗ продали русским и сами его похоронили. Разрухой он встречает ещё на подъезде к Ж/Д вокзалу.
Электрон готов хоть веники вязать, только никто не заплатит.
Единственное туристы, кава, шаровары,... - туризм.
Вот с шахтами там проблема - ранее плохо финансировались, технически сами шахтёнки убогие - и те-же проблемы системные неплатежи. Криминал накапливает средства для их приватизации.
Углекопы голодают, ....
Это борьба с советским наследием!
Вот поборем - и заживём!
Так вроде уже практически побороли.
Кто против - несчастные, отжившие своё "совкофилы"?
Мы будем реализовывать ностальгические мечты канадских "украинцев" про "садок вишневий коло хати" (они, правда, будут спокойно жить в Канаде и спокойно поучать нас оттуда). А промышленность ... Да кому она на фиг нужна! Только портит природу! То ли дело бескрайние поля соняшникив.
Да ещё, если правильно понял К-х, Украина - четвёртый Рим.
Правда, честно признаюсь, весь его многословный бред читать сил не хватило, так что, может и неверно понял.