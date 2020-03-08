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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5739574057415742
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 15:48

  Вкладчик1234 написав:
  Kudrjavuy написав:А сам Львов ....
ЛАЗ продали русским и сами его похоронили. Разрухой он встречает ещё на подъезде к Ж/Д вокзалу.
Электрон готов хоть веники вязать, только никто не заплатит.
Единственное туристы, кава, шаровары,... - туризм.
Вот с шахтами там проблема - ранее плохо финансировались, технически сами шахтёнки убогие - и те-же проблемы системные неплатежи. Криминал накапливает средства для их приватизации.
Углекопы голодают, ....

Это борьба с советским наследием!
Вот поборем - и заживём!

Так вроде уже практически побороли.
Кто против - несчастные, отжившие своё "совкофилы"?
Мы будем реализовывать ностальгические мечты канадских "украинцев" про "садок вишневий коло хати" (они, правда, будут спокойно жить в Канаде и спокойно поучать нас оттуда). А промышленность ... Да кому она на фиг нужна! Только портит природу! То ли дело бескрайние поля соняшникив.
Да ещё, если правильно понял К-х, Украина - четвёртый Рим. :)
Правда, честно признаюсь, весь его многословный бред читать сил не хватило, так что, может и неверно понял. :oops:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:39

  detroytred написав:Юрий91
Я в том интервью обратил внимание на самое начало:
- повестка, мобилизация через облвоенкомат и ... батальон территориальной обороны.
То есть - добробат?!
Не в воинскую часть, подразделение, а добробат?
По повестке...

- два автомата, две пачки патронов на батальон?
Да этими АК и патронами базы хранения забиты...
Отсюда вопрос к мифу причины голых и босых и если бы не волонтёры...
Ведь причины голости и босости(необходимости волонтерства -- всего лишь в том, что лично нужно было Турчинову и Ко не кресла делить, а напрячь булки по обеспечению ...
(ведь если даже АК, которых валом, которые не спишешь и домой в хатынку или на рынок не заберешь, элементарно не дали, то что уж об остальном обеспечении говорить.
Организация -- прямая функция управленцев.


да, тоже сразу внимание обратил на это.
из таких вот "показаний" более-менее и дополняется картинка о тех событиях.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:40

  ЛАД написав:В любом случае, это не доказательство - использование VPN не требует семи пядей во лбу. Или для вас с будивельником это сложно? (Он тоже об этом писал).

Зато, давая ссылки на такие помойки, точно показывает уровень интеллекта shapo
Это один из тех сайтов, который разжигает ненависть к Украине.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:41

  zРадио написав:
Блокирует антивирус, а не провайдер, ты, Вася :mrgreen:

Ну прямо перекличка любителей русской весны :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 5739574057415742
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