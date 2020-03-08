detroytred написав:

Юрий91Я в том интервью обратил внимание на самое начало:- повестка, мобилизация через облвоенкомат и ... батальон территориальной обороны.То есть - добробат?!Не в воинскую часть, подразделение, а добробат?По повестке...- два автомата, две пачки патронов на батальон?Да этими АК и патронами базы хранения забиты...Отсюда вопрос к мифу причины голых и босых и если бы не волонтёры...Ведь причины голости и босости(необходимости волонтерства -- всего лишь в том, что лично нужно было Турчинову и Ко не кресла делить, а напрячь булки по обеспечению ...(ведь если даже АК, которых валом, которые не спишешь и домой в хатынку или на рынок не заберешь, элементарно не дали, то что уж об остальном обеспечении говорить.Организация -- прямая функция управленцев.