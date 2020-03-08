Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:А сам Львов .... ЛАЗ продали русским и сами его похоронили. Разрухой он встречает ещё на подъезде к Ж/Д вокзалу. Электрон готов хоть веники вязать, только никто не заплатит. Единственное туристы, кава, шаровары,... - туризм. Вот с шахтами там проблема - ранее плохо финансировались, технически сами шахтёнки убогие - и те-же проблемы системные неплатежи. Криминал накапливает средства для их приватизации. Углекопы голодают, ....
Это борьба с советским наследием! Вот поборем - и заживём!
Так вроде уже практически побороли. Кто против - несчастные, отжившие своё "совкофилы"? Мы будем реализовывать ностальгические мечты канадских "украинцев" про "садок вишневий коло хати" (они, правда, будут спокойно жить в Канаде и спокойно поучать нас оттуда). А промышленность ... Да кому она на фиг нужна! Только портит природу! То ли дело бескрайние поля соняшникив. Да ещё, если правильно понял К-х, Украина - четвёртый Рим. Правда, честно признаюсь, весь его многословный бред читать сил не хватило, так что, может и неверно понял.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:Юрий91 Я в том интервью обратил внимание на самое начало: - повестка, мобилизация через облвоенкомат и ... батальон территориальной обороны. То есть - добробат?! Не в воинскую часть, подразделение, а добробат? По повестке...
- два автомата, две пачки патронов на батальон? Да этими АК и патронами базы хранения забиты... Отсюда вопрос к мифу причины голых и босых и если бы не волонтёры... Ведь причины голости и босости(необходимости волонтерства -- всего лишь в том, что лично нужно было Турчинову и Ко не кресла делить, а напрячь булки по обеспечению ... (ведь если даже АК, которых валом, которые не спишешь и домой в хатынку или на рынок не заберешь, элементарно не дали, то что уж об остальном обеспечении говорить. Организация -- прямая функция управленцев.
да, тоже сразу внимание обратил на это. из таких вот "показаний" более-менее и дополняется картинка о тех событиях.
И.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак заявил, что прокуроры не тормозили дела пятого президента Петра Порошенко. ..... Чумак отметил, что ОГП не подписывал никакого подозрения, если оно не выверено до последней буквы: «Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности», – сказал он.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:ПыСы. Ни фига себе. И в контакте открывается без проблем. ПыСы И одноклассники разблокированы.
Я зараз підключився до укртелекому. Так як давно не був з ними, то дають по 49 грн./міс впродовж 3-6 міс залежно від місця проживання, потім знову піду до комерційного оператора, а потім, якщо далі будуть такі умови, то знову до укртелу. Так укртел просто так не пускає на такі сайти, а комерційний пускав.