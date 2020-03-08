Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак заявил, что прокуроры не тормозили дела пятого президента Петра Порошенко. ..... Чумак отметил, что ОГП не подписывал никакого подозрения, если оно не выверено до последней буквы: «Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности», – сказал он.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:ПыСы. Ни фига себе. И в контакте открывается без проблем. ПыСы И одноклассники разблокированы.
Я зараз підключився до укртелекому. Так як давно не був з ними, то дають по 49 грн./міс впродовж 3-6 міс залежно від місця проживання, потім знову піду до комерційного оператора, а потім, якщо далі будуть такі умови, то знову до укртелу. Так укртел просто так не пускає на такі сайти, а комерційний пускав.
Алексе́й Семёнович Жа́дов (до 25 ноября 1942 года — Жи́дов; 17 [30] марта 1901, село Никольское Орловской области — 10 ноября 1977, Москва) — советский военачальник, командующий армиями в годы Великой Отечественной войны, первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, генерал армии (1955). Герой Советского Союза (1945).
Ещё будучи командующим 66-й армии, был вынужден сменить фамилию по желанию И. В. Сталина, выбрал фамилию «Жадов». По воспоминаниям А. С. Жадова, это произошло при следующих обстоятельствах: Поздно вечером[к 1] командующий фронтом К. К. Рокоссовский заслушал мой доклад по итогам боев за истёкший день и согласился с моим выводом о необходимости соединениям армии закрепиться на достигнутом рубеже.
— Сталин очень доволен действиями армии, — сказал в заключение нашего разговора Рокоссовский. — Однако ему не понравилась ваша фамилия. Он просил передать вам его пожелание изменить её. К утру доложите своё решение.
Задача мне была поставлена щекотливая и необычная. Поменять фамилию, с которой родился, прожил почти полжизни! Но пожелание Верховного — больше чем пожелание. Это приказ!
Я рассказал о состоявшемся разговоре члену Военного совета генералу А. М. Кривулину и начальнику штаба генералу Ф. К. Корженевичу. Начали обсуждать различные варианты.
— Не стоит вам, Алексей Семёнович, ломать голову, — сказал после некоторого раздумья Феодосий Константинович Корженевич. — Можно сохранить фамилию в своей основе и заменить лишь букву «и» на букву «а».
Его предложение пришлось мне по душе. В донесении, направленном утром 25 ноября командующему фронтом, я просил впредь мою фамилию читать — Жадов. Через несколько дней мне вручили резолюцию Верховного Главнокомандующего. «Очень хорошо. И. Сталин». Этот документ у меня сохранился.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой