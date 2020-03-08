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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5739574057415742
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:04

Ітогі подвєдьом. 2020-03-08

Ітогі подвєдьом. 2020-03-08

1) Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "В"
Fitch ожидает продолжения сотрудничества Украины и МВФ в рамках многолетней программы.

2) У Зеленского подтвердили, что Тигипко и Хорошковский рассматривались на пост премьера

Замглавы ОПУ считает, что украинцы захотят переизбрать Зеленского на следующих выборах
Бубочка не выполнил ни одного обещания из скудного предвыборного списка обещаний.
С чего ему выполнять обещания не идти на второй срок.
Будет, мол, я не хочу, но по просьбам избирателей, так и быть, выдвину свою кандидатуру

3) Кулеба: Украина не рассматривает возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым
Глава МИД призвал прекратить любые домыслы и спекуляции вокруг вопроса поставки воды в оккупированный Крым.

Вот я согласен, необходимо прекратить спекулировать на теме поставок воды в Крым Шмыге и Кулебе

4) Зеленский про Путина: все тоталитарные режимы заканчивают одинаково

"Потому что так быстрее": Зеленский пошутил, что иногда ему хочется вешать олигархов
Ссылку на разбор интервью от The Guardian, я приводил выше с переводом

5) Вражеский обстрел под Марьинкой спровоцировал большой пожар, поврежден украинский опорный пункт (фото)

6) Чумак рассказал, что будет с подозрениями Порошенко
И.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак заявил, что прокуроры не тормозили дела пятого президента Петра Порошенко.
.....
Чумак отметил, что ОГП не подписывал никакого подозрения, если оно не выверено до последней буквы: «Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности», – сказал он.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:14

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:ПыСы. Ни фига себе. И в контакте открывается без проблем.
ПыСы И одноклассники разблокированы.


Я зараз підключився до укртелекому. Так як давно не був з ними, то дають по 49 грн./міс впродовж 3-6 міс залежно від місця проживання, потім знову піду до комерційного оператора, а потім, якщо далі будуть такі умови, то знову до укртелу. Так укртел просто так не пускає на такі сайти, а комерційний пускав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:04

:lol: :lol: :lol:
Алексе́й Семёнович Жа́дов (до 25 ноября 1942 года — Жи́дов; 17 [30] марта 1901, село Никольское Орловской области — 10 ноября 1977, Москва) — советский военачальник, командующий армиями в годы Великой Отечественной войны, первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, генерал армии (1955). Герой Советского Союза (1945).

Ещё будучи командующим 66-й армии, был вынужден сменить фамилию по желанию И. В. Сталина, выбрал фамилию «Жадов». По воспоминаниям А. С. Жадова, это произошло при следующих обстоятельствах:
Поздно вечером[к 1] командующий фронтом К. К. Рокоссовский заслушал мой доклад по итогам боев за истёкший день и согласился с моим выводом о необходимости соединениям армии закрепиться на достигнутом рубеже.

— Сталин очень доволен действиями армии, — сказал в заключение нашего разговора Рокоссовский. — Однако ему не понравилась ваша фамилия. Он просил передать вам его пожелание изменить её. К утру доложите своё решение.

Задача мне была поставлена щекотливая и необычная. Поменять фамилию, с которой родился, прожил почти полжизни! Но пожелание Верховного — больше чем пожелание. Это приказ!

Я рассказал о состоявшемся разговоре члену Военного совета генералу А. М. Кривулину и начальнику штаба генералу Ф. К. Корженевичу. Начали обсуждать различные варианты.

— Не стоит вам, Алексей Семёнович, ломать голову, — сказал после некоторого раздумья Феодосий Константинович Корженевич. — Можно сохранить фамилию в своей основе и заменить лишь букву «и» на букву «а».

Его предложение пришлось мне по душе. В донесении, направленном утром 25 ноября командующему фронтом, я просил впредь мою фамилию читать — Жадов. Через несколько дней мне вручили резолюцию Верховного Главнокомандующего. «Очень хорошо. И. Сталин». Этот документ у меня сохранился.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:13

Ітогі подвєдьом. 2020-03-09

Ітогі подвєдьом. 2020-03-09
Ухх, какой денёк выдался

1) Оккупанты подбили из ПТРК грузовик Объединенных сил: один военный погиб, трое ранены

Российские оккупанты на Донбассе атаковали военно-медицинский автомобиль (фото)
Противник сбросил с беспилотных летательных аппаратов два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста.

2) Цены на нефть обвалились на 30%
Это сильнейший однодневный обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.
9 марта, цены на нефть обвалились на 30% после того, как ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи.

Очень вовремя РФ решила подобаться с саудитами.
Учитывая, что ...

3) В Нидерландах начинается судебный процесс по делу о сбитии MH17

На судебное заседание по делу MH17 в Нидерландах не пришел ни один из обвиняемых (трансляция)

Дело MH17: суд готов заочно вести процесс без присутствия подозреваемых

4) Сегодня отмечают 206 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

5) Кабмин утвердил усиленный план по борьбе с коронавирусом в Украине: детали
Ну чё, вовремя

6) Новый премьер обещает продолжить медреформу
Мед.реформа в Украине - это как крупный, но тяжелый проект в любой крупной организации.
Все понимают, что это необходимо делать, но мало кто хочет делать.
Когда находятся те, кто начинает делать проект, разрабатывают концепции, дорожную карту, подробные шаги. И у них начинает получатся, особенно, первая фаза.
То тут всегда найдутся желающие, кто хочет первоначальных выбросить из проекта, чтобы самим возглавить проект и собрать все лавры успеха - бонусы, повышения
Примерно, как Самокатчик к достройке дороги примазывался
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:43

Re: Політичні дискусії

ЛАД, shapo, zRadio
Фашизм не в Украине, фашизм в РФ

Зигуюший ряженный козак - это скрепно и православно

Кто такой Прилепин ?
Прилепин, Захар
29 ноября 2018 года вошёл в состав штаба Общероссийского народного фронта

15 января 2020 года был включён в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России[

Захар Прилепин принимал участие в вооружённом конфликте на востоке Украины[73].

С декабря 2015 года Прилепин являлся советником Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко[74].

С октября 2016 года по июль 2018 года[73] — заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР (командиром батальона являлся член «Другой России» Сергей Фомченков[75]), с ноября 2016 года — в звании майора.

Прилепин поддерживается на высшем государственном уровне.

Так что те, кто ищёт фашизм в Украине, или глупы как пробки, или разжигатели. Но чаще и то, и другое одновременно.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:28

Свіжі новини про преЗедента та зеКоманду.

Варто почитати всім, хто за них галасував:

https://uainfo.org/blognews/1583770068- ... movi-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:50

Re: Політичні дискусії

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213538149406372&set=pb.1781187626.-2207520000..&type=3&theater

Зображення
Так фотографируются только супруги, иначе

Березовская, Алёна Александровна
Входила в журналистский пул президента Украины Виктора Януковича, отношения с которым СМИ описывали как близкие[4].

После свержения Виктора Януковича в ходе Евромайдана переехала в Российскую Федерацию[5].

С июня 2014 по май 2016 года — главный редактор информационно-аналитического издания «Украина.ру»[6], открытого российским государственным информационным агентством «Россия сегодня»

В 2014—2015 годах сняла три документальных фильма «Украина.ру» (о «кукловодах и актёрах Майдана» и о том, что украинская нация создавалась как проект Запада[9]), «Право выбора» и «Дети АТО».

Была пиар-консультантом и спичрайтером ряда украинских политиков. Является автором аналитических статей на сайте ria.ru[10] и экспертом в программе «Реплика» на телеканале «Россия-24».

Нам тут говорили, что Порошенко - это Янукович. Но ніт
Зеленский идёт по стопам Януковича в турбо-режиме
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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