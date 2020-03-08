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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5741574257435744>
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:36

  pesikot написав:ЛАД, shapo, zRadio
Фашизм не в Украине, фашизм в РФ
Зигуюший ряженный козак - это скрепно и православно


Я любые зиги осуждаю. Но украинские наци меня тревожат больше российских. Если тебя - наоборот, значит ты живешь и строчишь из РФ, а не Украины
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:41


  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-03-09
Ухх, какой денёк выдался. Нам тут говорили, что Порошенко - это Янукович.

7) Порошенко готовится к бегству из Украины
Команда пятого президента Украины Петра Порошенко рассматривает как вполне реалистичный сценарий его выезда из Украины во избежание возможного ареста. Наиболее логичным на данный момент выбором будет Великобритания.

  pesikot написав:Ну чё, вовремя
Все понимают, что это необходимо делать, но мало кто хочет делать.
Когда находятся те, кто начинает делать проект, разрабатывают концепции, дорожную карту, подробные шаги. И у них начинает получатся, особенно, первая фаза.

Порошенко готовится к бегству из Украины
В то же время сам Порошенко выезжать из страны не хочет, боясь потерять как бизнес, так и политические активы в Украине, и рассматривая вариант выезда лишь как крайнюю меру.

  pesikot написав:То тут всегда найдутся желающие, кто хочет первоначальных выбросить из проекта, чтобы самим возглавить проект и собрать все лавры успеха - бонусы, повышения
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:43

  ЛАД написав:Зато у нас на форуме слишком много провокаторов и му_даков, которым нет смысла что-то отвечать и объяснять.

Так ответить надо, за свои разговоры
И не обзывай му*** оппонентов - это навешивание ярлыков.

Впрочем, по сути, ты уже всё сказал, что не признаешь очевидных событий.

Ты ищешь фашизм в Украине, когда фашизм давно в РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:56

  zРадио написав:
  pesikot написав:ЛАД, shapo, zRadio
Фашизм не в Украине, фашизм в РФ
Зигуюший ряженный козак - это скрепно и православно


Я любые зиги осуждаю. Но украинские наци меня тревожат больше российских. Если тебя - наоборот, значит ты живешь и строчишь из РФ, а не Украины

Как тебя и ЛАД, местожительство shapo задело
Значит, попал в самую точку.
У вас там был разбор ситуации и наказание виновных ?
Или почему так долго молчали

Но для топ-менеджера повторю, фашизм не в Украине, фашизм в РФ.
И российский фашизм прёт в Украину, путём аннексии Крыма и Донбасса

Но тебя беспокоит, что в Украине есть сопротивление российскому фашизму
Как и ЛАД беспокоит, что российскому миру дали отпор в Украине

PS. ИЧСХ, то вы, ольгинцы, пишите сутки напролёт, как недавно, то вас не видно, как последние сутки :)
Были заняты на другом информационном фронте :)
Где РФ победила всех на фондовых рынках
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 09 бер, 2020 19:58, всього редагувалось 2 разів.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:56

  Аlександр написав:

  pesikot написав:Ну чё, вовремя
Все понимают, что это необходимо делать, но мало кто хочет делать.
Когда находятся те, кто начинает делать проект, разрабатывают концепции, дорожную карту, подробные шаги. И у них начинает получатся, особенно, первая фаза.

Порошенко готовится к бегству из Украины
В то же время сам Порошенко выезжать из страны не хочет, боясь потерять как бизнес, так и политические активы в Украине, и рассматривая вариант выезда лишь как крайнюю меру.

  pesikot написав:То тут всегда найдутся желающие, кто хочет первоначальных выбросить из проекта, чтобы самим возглавить проект и собрать все лавры успеха - бонусы, повышения

Заподло постить новости от vesti.ua. Это же вести.сру.
НИКТО из команды Зе ПОРОШЕНКО не посадит. Струсят перед Западом. :lol: Только если под Путлера лягут.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:01

  Frant написав:Свіжі новини про преЗедента та зеКоманду.

Варто почитати всім, хто за них галасував:

https://uainfo.org/blognews/1583770068- ... movi-.html

Последний пунктик статьи не контактует
- Слово "вляпался" - публично мы все в а...уе от пыжинства после Парижской встречи.
С "разводами" и водой, с СивУхой и пр...
С форсированием продажи Украины по криминально настроенным лыжам.
С одной целью - украсть(приХватизировать, уничтожить, обналичить, вывести, сделать дяде ручкой) и сбежать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:04

Чего то Мондер сегодня вновь за старое - посты по теме удаляет, каку и флуд оставляет.
Спасибо не "про евреев" - теперь про "фошистов".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:05

  Renee написав:НИКТО из команды Зе ПОРОШЕНКО не посадит. Струсят перед Западом. :lol: Только если под Путлера лягут.

Даже если лягут, тоже не посадят
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:07

  zРадио написав:
  pesikot написав:ЛАД, shapo, zRadio
Фашизм не в Украине, фашизм в РФ
Зигуюший ряженный козак - это скрепно и православно


Я любые зиги осуждаю. Но украинские наци меня тревожат больше российских. Если тебя - наоборот, значит ты живешь и строчишь из РФ, а не Украины


тут смотря как смотреть
к примеру, у нас эта проблема, скорее, надумана.
ну кто, например, сталкивался с этим?
а вот если в стране агрессоре есть такие тенденции - это другое дело. а там был и съезд нацистов со всего мира. т.е. там они, можно сказать, государством поддерживаются.

«Международный русский консервативный форум» (англ. The International Russian Conservative Forum) — международная конференция сторонников и представителей консервативных и националистических движений и партий.

Ряд организаций и лиц, присутствовавших на форуме, может рассматриваться по оценке ряда политологов, журналистов, МИД РФ и аналитических агентств как сторонники ультраправых, неофашистских и неонацистских взглядов. При этом деятельность этих организаций официально не запрещена в России и в других странах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%83%D0%BC

https://meduza.io/feature/2015/03/23/so ... pravyh-sil

много из русофашисто воевало на донбассе, известно на чьей стороне.
вот один из "ярких"
https://belsat.eu/ru/news/neonatsist-al ... -belarusi/
https://www.google.com/search?client=fi ... 00&bih=780

ему ещё и воспитывать детей в лагерях расейских поручали. и скорее всего воспитывал не любовь к ближнему.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:09

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  Renee написав:НИКТО из команды Зе ПОРОШЕНКО не посадит. Струсят перед Западом. Только если под Путлера лягут.

Даже если лягут, тоже не посадят


Да Петя в крайнем случае к себе на виллу в Испании уйдет или к сыну в Лондон, дурак он что ли чтобы тут зону топтать.
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