Додано: Пон 09 бер, 2020 20:04

Чего то Мондер сегодня вновь за старое - посты по теме удаляет, каку и флуд оставляет.

Спасибо не "про евреев" - теперь про "фошистов".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.