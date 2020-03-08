Я любые зиги осуждаю. Но украинские наци меня тревожат больше российских. Если тебя - наоборот, значит ты живешь и строчишь из РФ, а не Украины
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:36
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:41
7)
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:43
Так ответить надо, за свои разговоры
И не обзывай му*** оппонентов - это навешивание ярлыков.
Впрочем, по сути, ты уже всё сказал, что не признаешь очевидных событий.
Ты ищешь фашизм в Украине, когда фашизм давно в РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:56
Как тебя и ЛАД, местожительство shapo задело
Значит, попал в самую точку.
У вас там был разбор ситуации и наказание виновных ?
Или почему так долго молчали
Но для топ-менеджера повторю, фашизм не в Украине, фашизм в РФ.
И российский фашизм прёт в Украину, путём аннексии Крыма и Донбасса
Но тебя беспокоит, что в Украине есть сопротивление российскому фашизму
Как и ЛАД беспокоит, что российскому миру дали отпор в Украине
PS. ИЧСХ, то вы, ольгинцы, пишите сутки напролёт, как недавно, то вас не видно, как последние сутки
Были заняты на другом информационном фронте
Где РФ победила всех на фондовых рынках
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 09 бер, 2020 19:58, всього редагувалось 2 разів.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:56
Заподло постить новости от vesti.ua. Это же вести.сру.
НИКТО из команды Зе ПОРОШЕНКО не посадит. Струсят перед Западом. Только если под Путлера лягут.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:01
Последний пунктик статьи не контактует
- Слово "вляпался" - публично мы все в а...уе от пыжинства после Парижской встречи.
С "разводами" и водой, с СивУхой и пр...
С форсированием продажи Украины по криминально настроенным лыжам.
С одной целью - украсть(приХватизировать, уничтожить, обналичить, вывести, сделать дяде ручкой) и сбежать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:04
Чего то Мондер сегодня вновь за старое - посты по теме удаляет, каку и флуд оставляет.
Спасибо не "про евреев" - теперь про "фошистов".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:05
Даже если лягут, тоже не посадят
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:07
тут смотря как смотреть
к примеру, у нас эта проблема, скорее, надумана.
ну кто, например, сталкивался с этим?
а вот если в стране агрессоре есть такие тенденции - это другое дело. а там был и съезд нацистов со всего мира. т.е. там они, можно сказать, государством поддерживаются.
«Международный русский консервативный форум» (англ. The International Russian Conservative Forum) — международная конференция сторонников и представителей консервативных и националистических движений и партий.
Ряд организаций и лиц, присутствовавших на форуме, может рассматриваться по оценке ряда политологов, журналистов, МИД РФ и аналитических агентств как сторонники ультраправых, неофашистских и неонацистских взглядов. При этом деятельность этих организаций официально не запрещена в России и в других странах.
много из русофашисто воевало на донбассе, известно на чьей стороне.
вот один из "ярких"
ему ещё и воспитывать детей в лагерях расейских поручали. и скорее всего воспитывал не любовь к ближнему.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:09
Re: Політичні дискусії
Да Петя в крайнем случае к себе на виллу в Испании уйдет или к сыну в Лондон, дурак он что ли чтобы тут зону топтать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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