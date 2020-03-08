В РФ сейчас много проблем, которые они создали сами себе
Тут РФ недавно растягивала на шпагат Меркель, Макрона и Бубочку, что увлеклась и решила, что растянуть на шпагат можно кого угодно. Это я про Норманди
И попозже решила атаковать войска Эрдогана. Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились
Но РФ, на волне всех успехов "переговоров", мол, мы круты. Решили сыграть в игру с ОПЕК.
Саудиты, так же, шутку юмора не поняли и обвалили цену на нефть