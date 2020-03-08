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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5741574257435744
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:15

Re: Політичні дискусії

В РФ сейчас много проблем, которые они создали сами себе

Тут РФ недавно растягивала на шпагат Меркель, Макрона и Бубочку, что увлеклась и решила, что растянуть на шпагат можно кого угодно. Это я про Норманди

И попозже решила атаковать войска Эрдогана. Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились

Но РФ, на волне всех успехов "переговоров", мол, мы круты. Решили сыграть в игру с ОПЕК.
Саудиты, так же, шутку юмора не поняли и обвалили цену на нефть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:26

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились

Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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