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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:15
В РФ сейчас много проблем, которые они создали сами себе
Тут РФ недавно растягивала на шпагат Меркель, Макрона и Бубочку, что увлеклась и решила, что растянуть на шпагат можно кого угодно. Это я про Норманди
И попозже решила атаковать войска Эрдогана. Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились
Но РФ, на волне всех успехов "переговоров", мол, мы круты. Решили сыграть в игру с ОПЕК.
Саудиты, так же, шутку юмора не поняли и обвалили цену на нефть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:26
pesikot написав:
Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:43
Мизантрóп написав: pesikot написав:
Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились
какой талант пропадает!!!!
запусти её на рашатв и всё - всех кисилейсоловьёв уволить за профнепригодность.
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19yuriy91
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:35
19yuriy91 написав:
Мизантрóп написав: pesikot написав:
Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились
какой талант пропадает!!!!
запусти её на рашатв и всё - всех кисилейсоловьёв уволить за профнепригодность.
ШЕДЕВР
Всіляким ЛАДам та зРадіо варто відкрити вуха і уважно слухати цю правдиву жінку!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:42
Frant написав:
Всіляким ЛАДам та зРадіо варто відкрити вуха і уважно слухати цю правдиву жінку!
Долбень, я вообще не пишу про сирийские разборки - я в них не сильно разбираюсь, потому что не сильно интересуюсь. Это удел диванных ура-патриотов - и российских, и украинских
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