Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Странно, откуда взялось столько прихожан УПЦ? Ведь если верить онлайн-карте "Карта переходів парафій РПЦ до ПЦУ" (https://u.to/0525Fw) там сплошные переходы из УПЦ в ПЦУ.
Сміється той-хто сміється останній. 1 В 2014 Було ПЦУ-0 , філіал РПЦ - 12743 2 Стало 2020 ПЦУ-7100,філіал РПЦ - 11950 3 По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша, Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб Станом на зараз менше 4,9 млн осіб
Це те саме що і з голосуванням 1991 за Чорновола(Європу) 20% за Кравчука(росію) 80% 2019 за Зеленського(Європу) 73% за ОПЗЖ(росію) 17% Як бачите швидкість змін що в політичних уподобаннях ,що в релігійних - повільна але впевнена.
pesikot написав:Но РФ, на волне всех успехов "переговоров", мол, мы круты. Решили сыграть в игру с ОПЕК. Саудиты, так же, шутку юмора не поняли и обвалили цену на нефть
Вот прямо взяли и обвалили? А самим-то им как с дешевой нефтью, что у них вообще есть на продажу кроме нефти?
А давайте прикинемо Є обєм експорту+собівартість видобутку+можливість нарощування видобутку і ціна продажу Отже експорт Саудити - 8,3млн бар/доба+можуть наростити до 12 млн бар/доба Росія -5,2 млн бар/доба+можуть наростити до 5,5 млн бар/доба Тепер собівартість Саудити - 15 доларів/барель росія - 25 доларів/барель Прибуток Саудити було 8,3 * (50-15)=290 млн в день ,стане 12*(35-15)=240млн в день росія було 5,2 *(50-25)=130 млн в день ,стане 5,5*(35-25)=55 млн в день Висновок а - росія губить більше в абсолютних цифрах 75 млн проти 50 млн в саудитів б - росія губить більше у відсотках 58% проти 18%
Переконайте мене, що путін виграв. ПС Видобувають що Саудити,що росіяни - приблизно однаково 10-11 млн бар/доба,а от на експорт росіяни не можуть відправляти стільки ж скільки й саудити,по тій простій причині. що росія здоровенна держава з холодним кліматом і гігантськими відстанями+море населення, в той час коли саудити в 4 рази менші по населенню і у 8 разів по площі