RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5741574257435744
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:15

Re: Політичні дискусії

В РФ сейчас много проблем, которые они создали сами себе

Тут РФ недавно растягивала на шпагат Меркель, Макрона и Бубочку, что увлеклась и решила, что растянуть на шпагат можно кого угодно. Это я про Норманди

И попозже решила атаковать войска Эрдогана. Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились

Но РФ, на волне всех успехов "переговоров", мол, мы круты. Решили сыграть в игру с ОПЕК.
Саудиты, так же, шутку юмора не поняли и обвалили цену на нефть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 31.08.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:26

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились

Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 03.12.14
Подякував: 487 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:43

  Мизантрóп написав:
  pesikot написав:Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

какой талант пропадает!!!!
запусти её на рашатв и всё - всех кисилейсоловьёв уволить за профнепригодность.
ШЕДЕВР
19yuriy91
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 15.09.12
Подякував: 232 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:35

  19yuriy91 написав:
  Мизантрóп написав:
  pesikot написав:Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры
О чём-то там договорились



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

какой талант пропадает!!!!
запусти её на рашатв и всё - всех кисилейсоловьёв уволить за профнепригодность.
ШЕДЕВР


Всіляким ЛАДам та зРадіо варто відкрити вуха і уважно слухати цю правдиву жінку!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21078
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:42

  Frant написав:Всіляким ЛАДам та зРадіо варто відкрити вуха і уважно слухати цю правдиву жінку!


Долбень, я вообще не пишу про сирийские разборки - я в них не сильно разбираюсь, потому что не сильно интересуюсь. Это удел диванных ура-патриотов - и российских, и украинских :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5133
З нами з: 02.05.18
Подякував: 936 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:28

Кілька тисяч вірян Московського патріархату сьогодні, 8 березня, влаштували хресну ходу “Торжество православ’я”.

Зображення
https://vezha.ua/ikonamy-po-koronavirus ... orob-foto/

Странно, откуда взялось столько прихожан УПЦ? Ведь если верить онлайн-карте "Карта переходів парафій РПЦ до ПЦУ" (https://u.to/0525Fw) там сплошные переходы из УПЦ в ПЦУ.
yanyura
 
Повідомлень: 5375
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:42

  yanyura написав:Странно, откуда взялось столько прихожан УПЦ? Ведь если верить онлайн-карте "Карта переходів парафій РПЦ до ПЦУ" (https://u.to/0525Fw) там сплошные переходы из УПЦ в ПЦУ.
Сміється той-хто сміється останній.
1 В 2014 Було ПЦУ-0 , філіал РПЦ - 12743
2 Стало 2020 ПЦУ-7100,філіал РПЦ - 11950
3 По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,
Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб
Станом на зараз менше 4,9 млн осіб

Це те саме що і з голосуванням
1991 за Чорновола(Європу) 20% за Кравчука(росію) 80%
2019 за Зеленського(Європу) 73% за ОПЗЖ(росію) 17%
Як бачите швидкість змін що в політичних уподобаннях ,що в релігійних - повільна але впевнена.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22273
З нами з: 15.01.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:53

  pesikot написав:Но РФ, на волне всех успехов "переговоров", мол, мы круты. Решили сыграть в игру с ОПЕК.
Саудиты, так же, шутку юмора не поняли и обвалили цену на нефть

Вот прямо взяли и обвалили? А самим-то им как с дешевой нефтью, что у них вообще есть на продажу кроме нефти?
Tegularius
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 11.02.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:05

  Tegularius написав:
  pesikot написав:Но РФ, на волне всех успехов "переговоров", мол, мы круты. Решили сыграть в игру с ОПЕК.
Саудиты, так же, шутку юмора не поняли и обвалили цену на нефть

Вот прямо взяли и обвалили? А самим-то им как с дешевой нефтью, что у них вообще есть на продажу кроме нефти?
А давайте прикинемо
Є обєм експорту+собівартість видобутку+можливість нарощування видобутку і ціна продажу
Отже експорт
Саудити - 8,3млн бар/доба+можуть наростити до 12 млн бар/доба
Росія -5,2 млн бар/доба+можуть наростити до 5,5 млн бар/доба
Тепер собівартість
Саудити - 15 доларів/барель
росія - 25 доларів/барель
Прибуток
Саудити було 8,3 * (50-15)=290 млн в день ,стане 12*(35-15)=240млн в день
росія було 5,2 *(50-25)=130 млн в день ,стане 5,5*(35-25)=55 млн в день
Висновок
а - росія губить більше в абсолютних цифрах 75 млн проти 50 млн в саудитів
б - росія губить більше у відсотках 58% проти 18%

Переконайте мене, що путін виграв.
ПС
Видобувають що Саудити,що росіяни - приблизно однаково 10-11 млн бар/доба,а от на експорт росіяни не можуть відправляти стільки ж скільки й саудити,по тій простій причині. що росія здоровенна держава з холодним кліматом і гігантськими відстанями+море населення, в той час коли саудити в 4 рази менші по населенню і у 8 разів по площі
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22273
З нами з: 15.01.09
Подякував: 162 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:34

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Стало 2020 ПЦУ-7100

Откуда цифра?
Из онлайн-карты:
- 19 разорванных договоров аренды помещений
- 548 переходов парафий
- 6 переходов священников, но без прихожан

Ну никак 7100 не получается.

По карте от РисУ - https://u.to/YLu5Fw
- 2 кафедральных собора
- 540 парафиальных храмов.

Опять не получается 7100.

Где-то приближается к 7000 только в том случае, если

(смотрим инфографику)
Скільки православних громад перейшли до ПЦУ
5 лютого 2020

https://www.slovoidilo.ua/2020/02/05/in ... jshly-pczu

в ПЦУ полностью перешли все громады УПЦ КП (4946) + УАПЦ (1048) + УАПЦ (обновленная) (20) + все остальные (179), в сумме 6193. Но в это невозможно поверить.
yanyura
 
Повідомлень: 5375
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 5741574257435744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.