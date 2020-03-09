Додано: Пон 09 бер, 2020 20:15

В РФ сейчас много проблем, которые они создали сами себе



Тут РФ недавно растягивала на шпагат Меркель, Макрона и Бубочку, что увлеклась и решила, что растянуть на шпагат можно кого угодно. Это я про Норманди



И попозже решила атаковать войска Эрдогана. Эрдоган шутку юмора не понял и отфигал сперва всё, что турецкие войска увидели, потом приехал на переговоры

О чём-то там договорились



Но РФ, на волне всех успехов "переговоров", мол, мы круты. Решили сыграть в игру с ОПЕК.

Саудиты, так же, шутку юмора не поняли и обвалили цену на нефть

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой