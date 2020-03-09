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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:41
budivelnik написав:
А давайте прикинемо
Є обєм експорту+собівартість видобутку+можливість нарощування видобутку і ціна продажу
Отже експорт
Саудити - 8,3млн бар/доба+можуть наростити до 12 млн бар/доба
Это под вопросом, после ракетных атак на объекты со стороны Йемена (которые могут повториться, война не окончена)
При этом нефть и нефтепродукты - это треть ВВП России и почти весь ВВП СА. Там даже сельского хозяйства нет как такового, климат не позволяет.
Но себестоимость добычи низкая, какую-то прибыль получат.
Тепер собівартість
Саудити - 15 доларів/барель
росія - 25 доларів/барель
А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.
Хотя Трампу перед выборами выгодна дешевая нефть: это значит, что подешевеет бензин, которого американцы потребляют очень много в силу их образа жизни.
А после того, как стало понятно, что Сандерсу не удастся выиграть праймерих демократов, РФ будут однозначно ставить на Трампа, и против ненавистного им Байдена.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:12
yanyura написав:в ПЦУ полностью перешли все громады УПЦ КП (4946) + УАПЦ (1048) + УАПЦ (обновленная) (20) + все остальные (179), в сумме 6193. Но в это невозможно поверить.
При образовании ПЦУ громады по идее слились из двух в одну. Так что вряд ли можно плюсовать в этом примере. Может тут имелись в виду не громады, а точки богослужения.
Хотя УПЦ КП точно все не перешли в ПЦУ, особенно в небольших населенных пунктах.
ПыСы И в Одессе кстати как раз на прошлой неделе в храме на ул.Пастера дрались священники из УПЦ КП и ПЦУ за право богослужения.
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 10 бер, 2020 00:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:16
Tegularius написав:
[
А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.
Американские сланцевики не вылетят в трубу - в США очень низкая стоимость капитала, поэтому существует возможность годами кормить убыточные проекты с позитивным ROI не выходе. Думаю, что РФ в этой войне проиграет. Свой рынок у нее останется, но "продать" за краткосрочные потери стратегическую выгоду не получится
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:26
zРадио написав: Tegularius написав:
[
А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.
Американские сланцевики не вылетят в трубу - в США очень низкая стоимость капитала, поэтому существует возможность годами кормить убыточные проекты с позитивным ROI не выходе. Думаю, что РФ в этой войне проиграет. Свой рынок у нее останется, но "продать" за краткосрочные потери стратегическую выгоду не получится
Зачем им годами кормить убыточные проекты ?
Закроются сланцы, заморозятся, если пойдет разворот по нефти вернутся.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:33
freeze написав: yanyura написав: budivelnik написав:
Сміється той-хто сміється останній.
1 В 2014 Було ПЦУ-0 , філіал РПЦ - 12743
2 Стало 2020 ПЦУ-7100,філіал РПЦ - 11950
3 По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,
Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб
Станом на зараз менше 4,9 млн осіб
Це те саме що і з голосуванням
1991 за Чорновола(Європу) 20% за Кравчука(росію) 80%
2019 за Зеленського(Європу) 73% за ОПЗЖ(росію) 17%
Як бачите швидкість змін що в політичних уподобаннях ,що в релігійних - повільна але впевнена.
в ПЦУ полностью перешли все громады УПЦ КП (4946
) + УАПЦ (1048
) + УАПЦ (обновленная) (20
) + все остальные (179
), в сумме 6193
. Но в это невозможно поверить.
При образовании ПЦУ громады по идее слились из двух в одну. Так что вряд ли можно плюсовать в этом примере. Может тут имелись в виду не громады, а точки богослужения.
Хотя УПЦ КП точно все не перешли в ПЦУ, особенно в небольших населенных пунктах.
ПыСы И в Одессе кстати как раз на прошлой неделе в храме на ул.Пастера дрались священники из УПЦ КП и ПЦУ за право богослужения.
Спробую пояснити з іншого боку
Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)
Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)
Таким чином
У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ -19000 церков
А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:34
freeze написав:
Зачем им годами кормить убыточные проекты ?
Закроются сланцы, заморозятся, если пойдет разворот по нефти вернутся.
Да, но уже сделанные инвестиции все равно то кормят временно остановленные проекты. Понятно, что активную операционную деятельность в убыток вести никто не будет - просто ограничит ее. Но и с рынка не уйдет - низкая стоимость капитала позволяет пережить такие простои. Попробуйте остановить операции в Украине на год, когда деньги привлечены под 10-15% ))
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:45
budivelnik написав:
Спробую пояснити з іншого боку
Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)
Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)
Таким чином
У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ
-19000 церков
А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї.
А как ты их объединишь в одну ПЦУ - с помощью дубин, которыми сегодня твои друзья-экстремисты борются с памятниками? Ну-ну...
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:52
zРадио написав: budivelnik написав:
Спробую пояснити з іншого боку
Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)
Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)
Таким чином
У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ
-19000 церков
А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї.
А как ты их объединишь в одну ПЦУ - с помощью дубин, которыми сегодня твои друзья-экстремисты борются с памятниками? Ну-ну...
От вперте...
А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворились
на 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими?
Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні.
Так само буде і з церквами
Поки УПЦ МП - була канонічною а всі інші гілки-розкольницькими - то й було 12000 церков УПЦ МП
Тепер ситуація помінялась
УПЦ МП офіційно не існує,тому ті хто хочуть можуть приєднатись до філії РПЦ в Україні.
Як думаєш багато людей як тільки побачить що ходять в московську церкву будуть продовжувати туди ходити?
ПС
Ти за свої пару десятків років -скільки разом кийком по хребту отримав за те що говориш російською? Жодного
А чого тоді 3,14....ш
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 10 бер, 2020 01:01
budivelnik написав:
По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,
Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб
Станом на зараз менше 4,9 млн осіб
При этом УПЦ МП ничего не стоит собирать огромные крестные ходы, безо всякого админресурса.
Отличие в том, что прихожане УПЦ - истинно верующие, пассионарные как принято говорить.
Большинство прихожан ПЦУ и УПЦ КП - в церковь ходят по привычке, на праздники, многие вообще не знают толком какого они патриархата.
Поэтому влияние УПЦ всегда будет сильнее, даже если количественно у нее будет меньше приходов и прихожан.
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