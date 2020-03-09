Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5743574457455746> Додано: Пон 09 бер, 2020 23:41 budivelnik написав: А давайте прикинемо

Є обєм експорту+собівартість видобутку+можливість нарощування видобутку і ціна продажу

Отже експорт

Саудити - 8,3млн бар/доба+можуть наростити до 12 млн бар/доба А давайте прикинемоЄ обєм експорту+собівартість видобутку+можливість нарощування видобутку і ціна продажуОтже експортСаудити - 8,3млн бар/доба+можуть наростити до 12 млн бар/доба

Это под вопросом, после ракетных атак на объекты со стороны Йемена (которые могут повториться, война не окончена)

При этом нефть и нефтепродукты - это треть ВВП России и почти весь ВВП СА. Там даже сельского хозяйства нет как такового, климат не позволяет.

Но себестоимость добычи низкая, какую-то прибыль получат.





Тепер собівартість

Саудити - 15 доларів/барель

росія - 25 доларів/барель

А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.

Хотя Трампу перед выборами выгодна дешевая нефть: это значит, что подешевеет бензин, которого американцы потребляют очень много в силу их образа жизни.

А после того, как стало понятно, что Сандерсу не удастся выиграть праймерих демократов, РФ будут однозначно ставить на Трампа, и против ненавистного им Байдена. Это под вопросом, после ракетных атак на объекты со стороны Йемена (которые могут повториться, война не окончена)При этом нефть и нефтепродукты - это треть ВВП России и почти весь ВВП СА. Там даже сельского хозяйства нет как такового, климат не позволяет.Но себестоимость добычи низкая, какую-то прибыль получат.А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.Хотя Трампу перед выборами выгодна дешевая нефть: это значит, что подешевеет бензин, которого американцы потребляют очень много в силу их образа жизни.А после того, как стало понятно, что Сандерсу не удастся выиграть праймерих демократов, РФ будут однозначно ставить на Трампа, и против ненавистного им Байдена. Tegularius Повідомлень: 1155 З нами з: 11.02.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 00:12 Re: Політичні дискусії yanyura написав: в ПЦУ полностью перешли все громады УПЦ КП (4946) + УАПЦ (1048) + УАПЦ (обновленная) (20) + все остальные (179), в сумме 6193. Но в это невозможно поверить.



При образовании ПЦУ громады по идее слились из двух в одну. Так что вряд ли можно плюсовать в этом примере. Может тут имелись в виду не громады, а точки богослужения.

Хотя УПЦ КП точно все не перешли в ПЦУ, особенно в небольших населенных пунктах.

ПыСы И в Одессе кстати как раз на прошлой неделе в храме на ул.Пастера дрались священники из УПЦ КП и ПЦУ за право богослужения. При образовании ПЦУ громады по идее слились из двух в одну. Так что вряд ли можно плюсовать в этом примере. Может тут имелись в виду не громады, а точки богослужения.Хотя УПЦ КП точно все не перешли в ПЦУ, особенно в небольших населенных пунктах.ПыСы И в Одессе кстати как раз на прошлой неделе в храме на ул.Пастера дрались священники из УПЦ КП и ПЦУ за право богослужения. Востаннє редагувалось freeze в Вів 10 бер, 2020 00:18, всього редагувалось 2 разів. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15626 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4007 раз. Подякували: 6215 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 00:16 Tegularius написав: [

А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.

А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.



Американские сланцевики не вылетят в трубу - в США очень низкая стоимость капитала, поэтому существует возможность годами кормить убыточные проекты с позитивным ROI не выходе. Думаю, что РФ в этой войне проиграет. Свой рынок у нее останется, но "продать" за краткосрочные потери стратегическую выгоду не получится Американские сланцевики не вылетят в трубу - в США очень низкая стоимость капитала, поэтому существует возможность годами кормить убыточные проекты с позитивным ROI не выходе. Думаю, что РФ в этой войне проиграет. Свой рынок у нее останется, но "продать" за краткосрочные потери стратегическую выгоду не получится zРадио

Повідомлень: 5138 З нами з: 02.05.18 Подякував: 937 раз. Подякували: 2094 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 00:25 yanyura написав: Кілька тисяч вірян Московського патріархату сьогодні, 8 березня, влаштували хресну ходу “Торжество православ’я”.



Коронавирусу нравится Коронавирусу нравится Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3850 З нами з: 03.12.14 Подякував: 487 раз. Подякували: 569 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 00:26 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Tegularius написав: [

А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.

А у американского сланцевого газа 35-40 дол./баррель, при таких ценах через несколько месяцев эти компании вылетят в трубу. И когда начнется восстановление экономики Китая после эпидемии, они уже не смогут бороться за этот рынок.



Американские сланцевики не вылетят в трубу - в США очень низкая стоимость капитала, поэтому существует возможность годами кормить убыточные проекты с позитивным ROI не выходе. Думаю, что РФ в этой войне проиграет. Свой рынок у нее останется, но "продать" за краткосрочные потери стратегическую выгоду не получится Американские сланцевики не вылетят в трубу - в США очень низкая стоимость капитала, поэтому существует возможность годами кормить убыточные проекты с позитивным ROI не выходе. Думаю, что РФ в этой войне проиграет. Свой рынок у нее останется, но "продать" за краткосрочные потери стратегическую выгоду не получится



Зачем им годами кормить убыточные проекты ?

Закроются сланцы, заморозятся, если пойдет разворот по нефти вернутся. Зачем им годами кормить убыточные проекты ?Закроются сланцы, заморозятся, если пойдет разворот по нефти вернутся. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15626 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4007 раз. Подякували: 6215 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 00:33 freeze написав: yanyura написав: budivelnik написав: Сміється той-хто сміється останній.

1 В 2014 Було ПЦУ-0 , філіал РПЦ - 12743

2 Стало 2020 ПЦУ-7100,філіал РПЦ - 11950

3 По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,

Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб

Станом на зараз менше 4,9 млн осіб



Це те саме що і з голосуванням

1991 за Чорновола(Європу) 20% за Кравчука(росію) 80%

2019 за Зеленського(Європу) 73% за ОПЗЖ(росію) 17%

Як бачите швидкість змін що в політичних уподобаннях ,що в релігійних - повільна але впевнена. Сміється той-хто сміється останній.1 В 2014 Було ПЦУ-0 , філіал РПЦ - 127432 Стало 2020 ПЦУ-7100,філіал РПЦ - 119503 По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,Станом на 2000 в них було близько 10 млн осібСтаном на зараз менше 4,9 млн осібЦе те саме що і з голосуванням1991 за Чорновола(Європу) 20% за Кравчука(росію) 80%2019 за Зеленського(Європу) 73% за ОПЗЖ(росію) 17%Як бачите швидкість змін що в політичних уподобаннях ,що в релігійних - повільна але впевнена. в ПЦУ полностью перешли все громады УПЦ КП (4946) + УАПЦ (1048) + УАПЦ (обновленная) (20) + все остальные (179), в сумме 6193. Но в это невозможно поверить. в ПЦУ полностью перешли все громады УПЦ КП () + УАПЦ () + УАПЦ (обновленная) () + все остальные (), в сумме. Но в это невозможно поверить. При образовании ПЦУ громады по идее слились из двух в одну. Так что вряд ли можно плюсовать в этом примере. Может тут имелись в виду не громады, а точки богослужения.

Хотя УПЦ КП точно все не перешли в ПЦУ, особенно в небольших населенных пунктах.

ПыСы И в Одессе кстати как раз на прошлой неделе в храме на ул.Пастера дрались священники из УПЦ КП и ПЦУ за право богослужения. При образовании ПЦУ громады по идее слились из двух в одну. Так что вряд ли можно плюсовать в этом примере. Может тут имелись в виду не громады, а точки богослужения.Хотя УПЦ КП точно все не перешли в ПЦУ, особенно в небольших населенных пунктах.ПыСы И в Одессе кстати как раз на прошлой неделе в храме на ул.Пастера дрались священники из УПЦ КП и ПЦУ за право богослужения. Спробую пояснити з іншого боку

Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)

Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)

Таким чином

У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ -19000 церков

А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї. Спробую пояснити з іншого бокуЗараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)Таким чиномУ випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ -19000 церковА в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22276 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 00:34 freeze написав: Зачем им годами кормить убыточные проекты ?

Закроются сланцы, заморозятся, если пойдет разворот по нефти вернутся. Зачем им годами кормить убыточные проекты ?Закроются сланцы, заморозятся, если пойдет разворот по нефти вернутся.



Да, но уже сделанные инвестиции все равно то кормят временно остановленные проекты. Понятно, что активную операционную деятельность в убыток вести никто не будет - просто ограничит ее. Но и с рынка не уйдет - низкая стоимость капитала позволяет пережить такие простои. Попробуйте остановить операции в Украине на год, когда деньги привлечены под 10-15% )) Да, но уже сделанные инвестиции все равно то кормят временно остановленные проекты. Понятно, что активную операционную деятельность в убыток вести никто не будет - просто ограничит ее. Но и с рынка не уйдет - низкая стоимость капитала позволяет пережить такие простои. Попробуйте остановить операции в Украине на год, когда деньги привлечены под 10-15% )) zРадио

Повідомлень: 5138 З нами з: 02.05.18 Подякував: 937 раз. Подякували: 2094 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 00:45 budivelnik написав: Спробую пояснити з іншого боку

Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)

Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)

Таким чином

У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ -19000 церков

А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї. Спробую пояснити з іншого бокуЗараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)Таким чиномУ випадку-19000 церковА в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї.



А как ты их объединишь в одну ПЦУ - с помощью дубин, которыми сегодня твои друзья-экстремисты борются с памятниками? Ну-ну... А как ты их объединишь в одну ПЦУ - с помощью дубин, которыми сегодня твои друзья-экстремисты борются с памятниками? Ну-ну... zРадио

Повідомлень: 5138 З нами з: 02.05.18 Подякував: 937 раз. Подякували: 2094 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 00:52 zРадио написав: budivelnik написав: Спробую пояснити з іншого боку

Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)

Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)

Таким чином

У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ -19000 церков

А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї. Спробую пояснити з іншого бокуЗараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)Таким чиномУ випадку-19000 церковА в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї. А как ты их объединишь в одну ПЦУ - с помощью дубин, которыми сегодня твои друзья-экстремисты борются с памятниками? Ну-ну... А как ты их объединишь в одну ПЦУ - с помощью дубин, которыми сегодня твои друзья-экстремисты борются с памятниками? Ну-ну... От вперте...

А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворились

на 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими?

Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні.



Так само буде і з церквами

Поки УПЦ МП - була канонічною а всі інші гілки-розкольницькими - то й було 12000 церков УПЦ МП

Тепер ситуація помінялась

УПЦ МП офіційно не існує,тому ті хто хочуть можуть приєднатись до філії РПЦ в Україні.

Як думаєш багато людей як тільки побачить що ходять в московську церкву будуть продовжувати туди ходити?



ПС

Ти за свої пару десятків років -скільки разом кийком по хребту отримав за те що говориш російською? Жодного

А чого тоді 3,14....ш От вперте...А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворилисьна 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими?Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні.Так само буде і з церквамиПоки УПЦ МП - була канонічною а всі інші гілки-розкольницькими - то й було 12000 церков УПЦ МПТепер ситуація поміняласьУПЦ МП офіційно не існує,тому ті хто хочуть можуть приєднатись до філії РПЦ в Україні.Як думаєш багато людей як тільки побачить що ходять в московську церкву будуть продовжувати туди ходити?ПСТи за свої пару десятків років -скільки разом кийком по хребту отримав за те що говориш російською? ЖодногоА чого тоді 3,14....ш http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22276 З нами з: 15.01.09 Подякував: 162 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 01:01 budivelnik написав: По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,

Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб

Станом на зараз менше 4,9 млн осіб По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,Станом на 2000 в них було близько 10 млн осібСтаном на зараз менше 4,9 млн осіб

При этом УПЦ МП ничего не стоит собирать огромные крестные ходы, безо всякого админресурса.

Отличие в том, что прихожане УПЦ - истинно верующие, пассионарные как принято говорить.

Большинство прихожан ПЦУ и УПЦ КП - в церковь ходят по привычке, на праздники, многие вообще не знают толком какого они патриархата.

Поэтому влияние УПЦ всегда будет сильнее, даже если количественно у нее будет меньше приходов и прихожан. При этом УПЦ МП ничего не стоит собирать огромные крестные ходы, безо всякого админресурса.Отличие в том, что прихожане УПЦ - истинно верующие, пассионарные как принято говорить.Большинство прихожан ПЦУ и УПЦ КП - в церковь ходят по привычке, на праздники, многие вообще не знают толком какого они патриархата.Поэтому влияние УПЦ всегда будет сильнее, даже если количественно у нее будет меньше приходов и прихожан. Tegularius Повідомлень: 1155 З нами з: 11.02.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5743574457455746> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм