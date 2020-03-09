А в чому проблема-на 5 млн віруючих - зібрати 1000 яка пройдеться хресною ходою?Tegularius написав:При этом УПЦ МП ничего не стоит собирать огромные крестные ходы, безо всякого админресурса.
Отличие в том, что прихожане УПЦ - истинно верующие, пассионарные как принято говорить.
Большинство прихожан ПЦУ и УПЦ КП - в церковь ходят по привычке, на праздники, многие вообще не знают толком какого они патриархата.
Поэтому влияние УПЦ всегда будет сильнее, даже если количественно у нее будет меньше приходов и прихожан.
У нас за Зеленського легко з 18 млн виборців - 13,5 млн проголосувало...
От зрадіо цілий час бандерівці/нацики мерещаться... ті також легко пару тисяч на факельний марш збирають..і що ?
А як вибори - так 2-3%...
Так що хресна хода - не показник...
А от зменшення віруючих УПЦ МП в 2 рази за 20 років - показник серйозний...
Точно так само як зменшення проросійських настроїв в чотири рази за 30 років