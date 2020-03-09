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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5743574457455746
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 01:05

  Tegularius написав:
  budivelnik написав: По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,
Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб
Станом на зараз менше 4,9 млн осіб
При этом УПЦ МП ничего не стоит собирать огромные крестные ходы, безо всякого админресурса.
Отличие в том, что прихожане УПЦ - истинно верующие, пассионарные как принято говорить.
Большинство прихожан ПЦУ и УПЦ КП - в церковь ходят по привычке, на праздники, многие вообще не знают толком какого они патриархата.
Поэтому влияние УПЦ всегда будет сильнее, даже если количественно у нее будет меньше приходов и прихожан.
А в чому проблема-на 5 млн віруючих - зібрати 1000 яка пройдеться хресною ходою?
У нас за Зеленського легко з 18 млн виборців - 13,5 млн проголосувало...
От зрадіо цілий час бандерівці/нацики мерещаться... ті також легко пару тисяч на факельний марш збирають..і що ?
А як вибори - так 2-3%...
Так що хресна хода - не показник...
А от зменшення віруючих УПЦ МП в 2 рази за 20 років - показник серйозний...
Точно так само як зменшення проросійських настроїв в чотири рази за 30 років
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 5743574457455746
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