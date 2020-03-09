Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Сміється той-хто сміється останній. 1 В 2014 Було ПЦУ-0 , філіал РПЦ - 12743 2 Стало 2020 ПЦУ-7100,філіал РПЦ - 11950 3 По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша, Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб Станом на зараз менше 4,9 млн осіб
Це те саме що і з голосуванням 1991 за Чорновола(Європу) 20% за Кравчука(росію) 80% 2019 за Зеленського(Європу) 73% за ОПЗЖ(росію) 17% Як бачите швидкість змін що в політичних уподобаннях ,що в релігійних - повільна але впевнена.
в ПЦУ полностью перешли все громады УПЦ КП (4946) + УАПЦ (1048) + УАПЦ (обновленная) (20) + все остальные (179), в сумме 6193. Но в это невозможно поверить.
При образовании ПЦУ громады по идее слились из двух в одну. Так что вряд ли можно плюсовать в этом примере. Может тут имелись в виду не громады, а точки богослужения. Хотя УПЦ КП точно все не перешли в ПЦУ, особенно в небольших населенных пунктах. ПыСы И в Одессе кстати как раз на прошлой неделе в храме на ул.Пастера дрались священники из УПЦ КП и ПЦУ за право богослужения.
Спробую пояснити з іншого боку Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков) Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні) Таким чином У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ -19000 церков А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї.
freeze написав:Зачем им годами кормить убыточные проекты ? Закроются сланцы, заморозятся, если пойдет разворот по нефти вернутся.
Да, но уже сделанные инвестиции все равно то кормят временно остановленные проекты. Понятно, что активную операционную деятельность в убыток вести никто не будет - просто ограничит ее. Но и с рынка не уйдет - низкая стоимость капитала позволяет пережить такие простои. Попробуйте остановить операции в Украине на год, когда деньги привлечены под 10-15% ))
budivelnik написав:Спробую пояснити з іншого боку Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков) Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні) Таким чином У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ -19000 церков А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї.
А как ты их объединишь в одну ПЦУ - с помощью дубин, которыми сегодня твои друзья-экстремисты борются с памятниками? Ну-ну...
От вперте... А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворились на 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими? Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні.
Так само буде і з церквами Поки УПЦ МП - була канонічною а всі інші гілки-розкольницькими - то й було 12000 церков УПЦ МП Тепер ситуація помінялась УПЦ МП офіційно не існує,тому ті хто хочуть можуть приєднатись до філії РПЦ в Україні. Як думаєш багато людей як тільки побачить що ходять в московську церкву будуть продовжувати туди ходити?
ПС Ти за свої пару десятків років -скільки разом кийком по хребту отримав за те що говориш російською? Жодного А чого тоді 3,14....ш
budivelnik написав: По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша, Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб Станом на зараз менше 4,9 млн осіб
При этом УПЦ МП ничего не стоит собирать огромные крестные ходы, безо всякого админресурса. Отличие в том, что прихожане УПЦ - истинно верующие, пассионарные как принято говорить. Большинство прихожан ПЦУ и УПЦ КП - в церковь ходят по привычке, на праздники, многие вообще не знают толком какого они патриархата. Поэтому влияние УПЦ всегда будет сильнее, даже если количественно у нее будет меньше приходов и прихожан.
А в чому проблема-на 5 млн віруючих - зібрати 1000 яка пройдеться хресною ходою? У нас за Зеленського легко з 18 млн виборців - 13,5 млн проголосувало... От зрадіо цілий час бандерівці/нацики мерещаться... ті також легко пару тисяч на факельний марш збирають..і що ? А як вибори - так 2-3%... Так що хресна хода - не показник... А от зменшення віруючих УПЦ МП в 2 рази за 20 років - показник серйозний... Точно так само як зменшення проросійських настроїв в чотири рази за 30 років
budivelnik написав:А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворились на 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими? Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні.
Снова врешь! Еще и такой весь из себя патриот, что взял, да просто забыл о четверти проукраинского населения, отстаивающего национальный интерес
pesikot написав:ЛАД, shapo, zRadio Фашизм не в Украине, фашизм в РФ Зигуюший ряженный козак - это скрепно и православно
Я любые зиги осуждаю. Но украинские наци меня тревожат больше российских. Если тебя - наоборот, значит ты живешь и строчишь из РФ, а не Украины
тут смотря как смотреть к примеру, у нас эта проблема, скорее, надумана. ну кто, например, сталкивался с этим? а вот если в стране агрессоре есть такие тенденции - это другое дело. а там был и съезд нацистов со всего мира. т.е. там они, можно сказать, государством поддерживаются. .........
Сегодня ни Украина, ни Россия не являются фашистскими государствами. Но фашистские течения и проявления есть и у нас, и у них. Так же, как и во многих др. странах. Как написал чуть выше будивельник:
От зрадіо цілий час бандерівці/нацики мерещаться... ті також легко пару тисяч на факельний марш збирають..і що ? А як вибори - так 2-3%...
У той же "Свободы" в программных установках достаточно много от фашизма, хотя последние годы они постарались придать себе "респектабельный" вид и значительно смягчили свои формулировки. Хотя насчёт 2-3% вопрос. Вот lapay высказывал мнение, что это из-за того, что их оценивали как непроходных. Насчёт поддержки фашизма государством в России Вы сильно преувеличиваете. Такого сегодня нет. И, кстати, именами власовцев улицы в России не называют. И последнее. С фашизмом в России пусть борются граждане России, в случае фашизации России мы сможем только осуждать, повлиять на это не в наших силах. Граждане Украины могут и должны бороться с проявлениями фашизма у нас.
P.s. пёсикот привёл ссылку на какой-то ролик об интервью Стрелкова вместо того, чтобы дать ссылку на само интервью. И для этого не надо рыться по "российским помойкам" - https://www.dsnews.ua/politics/-pomoyka-russkogo-mira-girkin-raskritikoval-kuratorstvo-08032020191900. По его наводке послушал. Интервью относительно интересное, хотя а принципе там ничего нового. Его вполне можно слушать, не забывая о политвзглядах Гиркина-Стрелкова и учитывая его личную заинтересованность в "правильном" освещении событий на Донбассе, непосредственным участником которых он являлся. P.p.s. И гражданский конфликт в Украине всё же был и есть. Другой вопрос, что Путин удачно им воспользовался и без вмешательства и поддержки РФ этот конфликт безусловно не получил бы такого развития и не привёл бы к таким результатам. Если Майдан - Антимайдан не называть гражданским конфликтом, то что это? Надеюсь, Вы не станете доказывать, что за свержение Януковича выступали 100% населения Украины.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 бер, 2020 05:41, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.