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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5742574357445745
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:33

  freeze написав:
yanyura написав:
  budivelnik написав:Сміється той-хто сміється останній.
1 В 2014 Було ПЦУ-0 , філіал РПЦ - 12743
2 Стало 2020 ПЦУ-7100,філіал РПЦ - 11950
3 По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,
Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб
Станом на зараз менше 4,9 млн осіб

Це те саме що і з голосуванням
1991 за Чорновола(Європу) 20% за Кравчука(росію) 80%
2019 за Зеленського(Європу) 73% за ОПЗЖ(росію) 17%
Як бачите швидкість змін що в політичних уподобаннях ,що в релігійних - повільна але впевнена.
в ПЦУ полностью перешли все громады УПЦ КП (4946) + УАПЦ (1048) + УАПЦ (обновленная) (20) + все остальные (179), в сумме 6193. Но в это невозможно поверить.
При образовании ПЦУ громады по идее слились из двух в одну. Так что вряд ли можно плюсовать в этом примере. Может тут имелись в виду не громады, а точки богослужения.
Хотя УПЦ КП точно все не перешли в ПЦУ, особенно в небольших населенных пунктах.
ПыСы И в Одессе кстати как раз на прошлой неделе в храме на ул.Пастера дрались священники из УПЦ КП и ПЦУ за право богослужения.
Спробую пояснити з іншого боку
Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)
Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)
Таким чином
У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ -19000 церков
А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:34

  freeze написав:Зачем им годами кормить убыточные проекты ?
Закроются сланцы, заморозятся, если пойдет разворот по нефти вернутся.


Да, но уже сделанные инвестиции все равно то кормят временно остановленные проекты. Понятно, что активную операционную деятельность в убыток вести никто не будет - просто ограничит ее. Но и с рынка не уйдет - низкая стоимость капитала позволяет пережить такие простои. Попробуйте остановить операции в Украине на год, когда деньги привлечены под 10-15% ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:52

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Спробую пояснити з іншого боку
Зараз в Україні 7100+11950=приблизно 19000 точок богослужіння(церков)
Зараз РПЦ ( в яку входить УПЦ МП) = приблизно 34700 церков , з яких 11950 в Україні)
Таким чином
У випадку коли всі православні церкви України обєднаються в ПЦУ -19000 церков
А в РПЦ залишиться 34700-11950=23750....то ще не ясно ,яка церква буде мати більшу вагу у світовому православї.
А как ты их объединишь в одну ПЦУ - с помощью дубин, которыми сегодня твои друзья-экстремисты борются с памятниками? Ну-ну...
От вперте...
А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворились
на 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими?
Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні.

Так само буде і з церквами
Поки УПЦ МП - була канонічною а всі інші гілки-розкольницькими - то й було 12000 церков УПЦ МП
Тепер ситуація помінялась
УПЦ МП офіційно не існує,тому ті хто хочуть можуть приєднатись до філії РПЦ в Україні.
Як думаєш багато людей як тільки побачить що ходять в московську церкву будуть продовжувати туди ходити?

ПС
Ти за свої пару десятків років -скільки разом кийком по хребту отримав за те що говориш російською? Жодного
А чого тоді 3,14....ш
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 01:05

  Tegularius написав:
  budivelnik написав: По кількості віруючих-ситуація для РПЦ ще плачевніша,
Станом на 2000 в них було близько 10 млн осіб
Станом на зараз менше 4,9 млн осіб
При этом УПЦ МП ничего не стоит собирать огромные крестные ходы, безо всякого админресурса.
Отличие в том, что прихожане УПЦ - истинно верующие, пассионарные как принято говорить.
Большинство прихожан ПЦУ и УПЦ КП - в церковь ходят по привычке, на праздники, многие вообще не знают толком какого они патриархата.
Поэтому влияние УПЦ всегда будет сильнее, даже если количественно у нее будет меньше приходов и прихожан.
А в чому проблема-на 5 млн віруючих - зібрати 1000 яка пройдеться хресною ходою?
У нас за Зеленського легко з 18 млн виборців - 13,5 млн проголосувало...
От зрадіо цілий час бандерівці/нацики мерещаться... ті також легко пару тисяч на факельний марш збирають..і що ?
А як вибори - так 2-3%...
Так що хресна хода - не показник...
А от зменшення віруючих УПЦ МП в 2 рази за 20 років - показник серйозний...
Точно так само як зменшення проросійських настроїв в чотири рази за 30 років
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 01:39

  budivelnik написав:А як 20% з проєвропейськими поглядами і 80% з проросійськими , перетворились
на 82% з проєвропейськими і 18% з проросійськими?
Пуйло звичайно своєю агресією допоміг..., але ж він і атакував тому,що побачив програш росії в Україні.


Снова врешь! Еще и такой весь из себя патриот, что взял, да просто забыл о четверти проукраинского населения, отстаивающего национальный интерес :mrgreen:

Зображення
http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=report ... ax_jqi9xvc
  budivelnik написав:Так само буде і з церквами


Как так? По графику видно, что убеждения - величина непостоянная. Храмы не будут прыгать из одной кефалии в другую так, как люди могут менять представления - сегодня так, завтра иначе.

Поэтому останутся обе церкви, конкурируя за прихожан. Силовые попытки вмешательства спровоцируют кровопролитие.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 05:06

  19yuriy91 написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:ЛАД, shapo, zRadio
Фашизм не в Украине, фашизм в РФ
Зигуюший ряженный козак - это скрепно и православно


Я любые зиги осуждаю. Но украинские наци меня тревожат больше российских. Если тебя - наоборот, значит ты живешь и строчишь из РФ, а не Украины


тут смотря как смотреть
к примеру, у нас эта проблема, скорее, надумана.
ну кто, например, сталкивался с этим?
а вот если в стране агрессоре есть такие тенденции - это другое дело. а там был и съезд нацистов со всего мира. т.е. там они, можно сказать, государством поддерживаются.
.........

Сегодня ни Украина, ни Россия не являются фашистскими государствами. Но фашистские течения и проявления есть и у нас, и у них. Так же, как и во многих др. странах.
Как написал чуть выше будивельник:
От зрадіо цілий час бандерівці/нацики мерещаться... ті також легко пару тисяч на факельний марш збирають..і що ?
А як вибори - так 2-3%...

У той же "Свободы" в программных установках достаточно много от фашизма, хотя последние годы они постарались придать себе "респектабельный" вид и значительно смягчили свои формулировки.
Хотя насчёт 2-3% вопрос. Вот lapay высказывал мнение, что это из-за того, что их оценивали как непроходных.
Насчёт поддержки фашизма государством в России Вы сильно преувеличиваете. Такого сегодня нет. И, кстати, именами власовцев улицы в России не называют.
И последнее. С фашизмом в России пусть борются граждане России, в случае фашизации России мы сможем только осуждать, повлиять на это не в наших силах. Граждане Украины могут и должны бороться с проявлениями фашизма у нас.

P.s. пёсикот привёл ссылку на какой-то ролик об интервью Стрелкова вместо того, чтобы дать ссылку на само интервью. И для этого не надо рыться по "российским помойкам" - https://www.dsnews.ua/politics/-pomoyka-russkogo-mira-girkin-raskritikoval-kuratorstvo-08032020191900.
По его наводке послушал. Интервью относительно интересное, хотя а принципе там ничего нового. Его вполне можно слушать, не забывая о политвзглядах Гиркина-Стрелкова и учитывая его личную заинтересованность в "правильном" освещении событий на Донбассе, непосредственным участником которых он являлся.
P.p.s. И гражданский конфликт в Украине всё же был и есть. Другой вопрос, что Путин удачно им воспользовался и без вмешательства и поддержки РФ этот конфликт безусловно не получил бы такого развития и не привёл бы к таким результатам. Если Майдан - Антимайдан не называть гражданским конфликтом, то что это? Надеюсь, Вы не станете доказывать, что за свержение Януковича выступали 100% населения Украины.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 бер, 2020 05:41, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 05:08

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Зато у нас на форуме слишком много провокаторов и му_даков, которым нет смысла что-то отвечать и объяснять.

Так ответить надо, за свои разговоры
И не обзывай му*** оппонентов - это навешивание ярлыков.
.....

Му_дак это не ярлык, а трезвая оценка Ваших моральных и умственных качеств.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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